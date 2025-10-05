يسلط الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase الضوء على التقييم التاريخي الأول للبيتكوين

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase يسلط الضوء على التقييم التاريخي الأول للبيتكوين على BitcoinEthereumNews.com. أبرز النقاط: التقييم الأولي نبع من تكاليف التعدين. نمو كبير وتأثير في السوق على مدى 16 عامًا. احتمالية زيادة الرقابة التنظيمية. سلط الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونج، الضوء على X على القوة الشرائية التاريخية للبيتكوين، كاشفًا أنه قبل 16 عامًا، كان يمكن الحصول على 1,309 بيتكوين مقابل دولار واحد فقط، مما يمثل أول تقييم للبيتكوين بالدولار الأمريكي. يؤكد هذا الكشف على الارتفاع الدراماتيكي في تقييم البيتكوين، مما أثار التفكير داخل مجتمع العملات المشفرة ولفت الانتباه إلى التطور المستمر لاستثمارات الأصول الرقمية عالميًا. تأثير البيتكوين في السوق والتوقعات المستقبلية يوفر تأمل براين أرمسترونج سياقًا تاريخيًا لنمو البيتكوين، مما يثير مناقشات مجتمعية أوسع. يسلط هذا التقييم الضوء على النمو الهائل للبيتكوين بمرور الوقت، مما يثير الفضول حول رحلته الاقتصادية وتأثيره على الأسواق المالية. ظهرت مناقشات على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، مؤكدة على الاهتمام المتجدد بأصول العملات المشفرة. تضمنت ردود فعل السوق عدم وجود تحولات مالية فورية، ومع ذلك فإن التأمل تردد صداه داخل مجتمع العملات المشفرة، مما أثار شعورًا تأمليًا حول رحلة البيتكوين المؤثرة وقيود القيمة الثابتة. بيانات السوق والرؤى المستقبلية هل تعلم؟ ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل كبير من 1 دولار مقابل 1,309 BTC إلى 122,960.04 دولار لكل BTC. يعكس هذا نمو القيمة السوقية الكبير على مدى 16 عامًا، مسلطًا الضوء على التقدم المحوري في النظام البيئي للعملات المشفرة. وفقًا لـ CoinMarketCap، يتم تداول البيتكوين (BTC) حاليًا بسعر 122,960.04 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 2.45 تريليون دولار وهيمنة سوقية بنسبة 58.32%. وصل حجم التداول خلال 24 ساعة إلى 69.02 مليار دولار، مسجلاً تغييرًا بنسبة 1.09%، مما يظهر تحركات السوق الديناميكية للبيتكوين. البيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 14:55 UTC في 5 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap يلاحظ فريق أبحاث Coincu احتمالية زيادة الرقابة التنظيمية مع استمرار تأثير قيمة البيتكوين على الأنظمة المالية الأوسع. تشير الاتجاهات التاريخية إلى تكامل البيتكوين المتزايد في الاقتصادات السائدة، مدفوعًا بعوامل مثل الاعتماد المؤسسي وأطر الأصول الرقمية. إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق و...ظهر منشور الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase يسلط الضوء على التقييم التاريخي الأول للبيتكوين على BitcoinEthereumNews.com. أبرز النقاط: التقييم الأولي نبع من تكاليف التعدين. نمو كبير وتأثير في السوق على مدى 16 عامًا. احتمالية زيادة الرقابة التنظيمية. سلط الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، براين أرمسترونج، الضوء على X على القوة الشرائية التاريخية للبيتكوين، كاشفًا أنه قبل 16 عامًا، كان يمكن الحصول على 1,309 بيتكوين مقابل دولار واحد فقط، مما يمثل أول تقييم للبيتكوين بالدولار الأمريكي. يؤكد هذا الكشف على الارتفاع الدراماتيكي في تقييم البيتكوين، مما أثار التفكير داخل مجتمع العملات المشفرة ولفت الانتباه إلى التطور المستمر لاستثمارات الأصول الرقمية عالميًا. تأثير البيتكوين في السوق والتوقعات المستقبلية يوفر تأمل براين أرمسترونج سياقًا تاريخيًا لنمو البيتكوين، مما يثير مناقشات مجتمعية أوسع. يسلط هذا التقييم الضوء على النمو الهائل للبيتكوين بمرور الوقت، مما يثير الفضول حول رحلته الاقتصادية وتأثيره على الأسواق المالية. ظهرت مناقشات على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، مؤكدة على الاهتمام المتجدد بأصول العملات المشفرة. تضمنت ردود فعل السوق عدم وجود تحولات مالية فورية، ومع ذلك فإن التأمل تردد صداه داخل مجتمع العملات المشفرة، مما أثار شعورًا تأمليًا حول رحلة البيتكوين المؤثرة وقيود القيمة الثابتة. بيانات السوق والرؤى المستقبلية هل تعلم؟ ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل كبير من 1 دولار مقابل 1,309 BTC إلى 122,960.04 دولار لكل BTC. يعكس هذا نمو القيمة السوقية الكبير على مدى 16 عامًا، مسلطًا الضوء على التقدم المحوري في النظام البيئي للعملات المشفرة. وفقًا لـ CoinMarketCap، يتم تداول البيتكوين (BTC) حاليًا بسعر 122,960.04 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 2.45 تريليون دولار وهيمنة سوقية بنسبة 58.32%. وصل حجم التداول خلال 24 ساعة إلى 69.02 مليار دولار، مسجلاً تغييرًا بنسبة 1.09%، مما يظهر تحركات السوق الديناميكية للبيتكوين. البيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 14:55 UTC في 5 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap يلاحظ فريق أبحاث Coincu احتمالية زيادة الرقابة التنظيمية مع استمرار تأثير قيمة البيتكوين على الأنظمة المالية الأوسع. تشير الاتجاهات التاريخية إلى تكامل البيتكوين المتزايد في الاقتصادات السائدة، مدفوعًا بعوامل مثل الاعتماد المؤسسي وأطر الأصول الرقمية. إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق و...

يسلط الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase الضوء على التقييم التاريخي الأول للبيتكوين

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 23:03
COM
COM$0.005453-7.30%
1
1$0.01929-12.71%
RISE
RISE$0.007807-0.31%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12519-9.66%
Wink
LIKE$0.005304+0.45%
النقاط الرئيسية:
  • نشأت القيمة الأولية من تكاليف التعدين.
  • نمو كبير وتأثير في السوق على مدار 16 عامًا.
  • احتمالية زيادة الرقابة التنظيمية.

سلط الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، بريان أرمسترونج، الضوء على X على القوة الشرائية التاريخية للبيتكوين، كاشفًا أنه قبل 16 عامًا، كان يمكن الحصول على 1,309 بيتكوين مقابل دولار واحد فقط، مما يمثل أول تقييم للبيتكوين بالدولار الأمريكي.

يؤكد هذا الكشف على الارتفاع الدراماتيكي في قيمة البيتكوين، مما أثار التفكير داخل مجتمع العملات المشفرة ولفت الانتباه إلى التطور المستمر لاستثمارات الأصول الرقمية عالميًا.

تأثير البيتكوين في السوق والتوقعات المستقبلية

يوفر تأمل بريان أرمسترونج سياقًا تاريخيًا لنمو البيتكوين، مما يثير مناقشات مجتمعية أوسع.

يسلط هذا التقييم الضوء على النمو الهائل للبيتكوين بمرور الوقت، مما يثير الفضول حول رحلته الاقتصادية وتأثيره على الأسواق المالية. ظهرت مناقشات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، مما يؤكد على الاهتمام المتجدد بأصول العملات المشفرة.

تضمنت ردود فعل السوق عدم وجود تحولات مالية فورية، ومع ذلك فإن التأمل تردد صداه داخل مجتمع العملات المشفرة، مما أثار شعورًا تأمليًا حول رحلة البيتكوين المؤثرة وقيود القيمة الثابتة.

بيانات السوق والرؤى المستقبلية

هل تعلم؟ ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل كبير من 1 دولار مقابل 1,309 BTC إلى 122,960.04 دولار لكل BTC. يعكس هذا نمو القيمة السوقية الكبير على مدار 16 عامًا، مما يسلط الضوء على التطورات المحورية في نظام العملات المشفرة البيئي.

وفقًا لـ CoinMarketCap، يتم تداول البيتكوين (BTC) حاليًا بسعر 122,960.04 دولار، مع قيمة سوقية تبلغ 2.45 تريليون دولار وهيمنة سوقية بنسبة 58.32%. وصل حجم التداول خلال 24 ساعة إلى 69.02 مليار دولار، مسجلاً تغييرًا بنسبة 1.09%، مما يظهر تحركات السوق الديناميكية للبيتكوين.

البيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 14:55 UTC في 5 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يشير فريق أبحاث Coincu إلى احتمالية زيادة الرقابة التنظيمية مع استمرار تأثير قيمة البيتكوين على الأنظمة المالية الأوسع. تشير الاتجاهات التاريخية إلى تكامل البيتكوين المتزايد في الاقتصادات السائدة، مدفوعًا بعوامل مثل الاعتماد المؤسسي وأطر الأصول الرقمية.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-first-usd-valuation-history/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07801-5.53%
DeFi
DEFI$0.001047+8.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.77%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01803-13.97%
SOON
SOON$2.1154-0.86%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.2-1.36%
4
4$0.05298-8.56%
EPNS
PUSH$0.01681+8.10%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,727.36
$101,727.36$101,727.36

-0.50%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,405.48
$3,405.48$3,405.48

-0.66%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.14
$153.14$153.14

-1.65%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3685
$2.3685$2.3685

+0.01%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11305
$0.11305$0.11305

+5.64%