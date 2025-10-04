كوينبيس وسامسونج تتحدان لإتاحة وصول سلس إلى التشفير لأكثر من 75 مليون مستخدم

تتعاون Coinbase مع سامسونج، أكبر شركة مصنعة للهواتف المحمولة في العالم، مما سيبسط استخدام العملات المشفرة لملايين المستخدمين. في البداية في الولايات المتحدة، ستسمح محفظة سامسونج لمالكي هواتف جالاكسي بالوصول إلى Coinbase One على الفور. سيتم إدخال أكثر من 75 مليون مستخدم إلى تجربة كريبتو عالية الجودة مدعومة من قبل واحدة من أكثر البورصات سمعة.

سيكون هذا التعاون مهمًا في جلب العملة الرقمية للاستخدام اليومي. تدعي كلتا الشركتين أنهما تنويان التوسع عالميًا بمنتجات جديدة في المستقبل.

إطلاق Coinbase One في محفظة سامسونج

جوهر هذه الشراكة هو عضوية Coinbase One الشاملة، التي تقدمها البورصة لتوفير تجربة مباشرة وآمنة لمستخدمي الكريبتو. يمكن الآن لمستخدمي سامسونج جالاكسي في الولايات المتحدة الوصول إلى تطبيق محفظة سامسونج، مما يتيح لهم استكشاف الكريبتو مع وصول خاص إلى البورصة.

يوفر Coinbase One بشكل ثوري العديد من الخدمات، مثل عدم وجود رسوم تداول، ومعدلات Staking أعلى، ومساعدة ذات أولوية، وحزم خاصة. حماية الحساب هي الميزة الأكثر أهمية. يمكنها استعادة الأموال المسروقة عندما يتم الوصول إلى المستخدم من قبل متسلل. هذا يوفر للمستخدمين حماية إضافية عندما يبدأون في استخدام الكريبتو.

تعمل العضوية على بطاقة CB1، مما يسمح للأعضاء بإنفاق وكسب الكريبتو في الحياة اليومية. من خلال هذا التقديم، سيتمكن مستخدمو جالاكسي من الوصول إلى التمويل اللامركزي على الفور من خلال الهواتف وليس من خلال تطبيقات إضافية وإنشاءات معقدة.

تكامل Samsung Pay يوسع فائدة الكريبتو

Coinbase One متاح أيضًا على Samsung Pay لمستخدميه في الولايات المتحدة. سيتمكن مالكو جالاكسي من إدارة واستخدام أموالهم الرقمية بسهولة أكبر.

هذه ليست المرة الأولى التي تهتم فيها سامسونج بدمج أدوات مالية جديدة في أجهزتها. إن جعل بورصة الكريبتو متاحة في محفظة سامسونج و Samsung Pay يجعل مستخدمي جالاكسي يتمتعون بتبادل أكثر ملاءمة للعملات المشفرة.

وفقًا لقادة سامسونج، هذا مهم، حيث يرغب الكثير من مالكي الهواتف في الوصول الأسهل إلى الكريبتو. بورصة الكريبتو العملاقة موثوقة وسهلة، لذا فهي الأنسب.

رؤية عالمية لمستقبل التمويل

إطلاق الولايات المتحدة هو البداية. قريبًا، ستتوسع Coinbase وسامسونج إلى دول إضافية. يرغبون في جعل استخدام العملات المشفرة بسيطًا بين ملايين عملاء جالاكسي في جميع أنحاء العالم، مما يتيح الوصول إلى تكنولوجيا التمويل.

من خلال الجمع بين نطاق سامسونج ومنصة Coinbase الموثوقة، يمكننا تزويد الناس بأكثر الأدوات شعبية لاستخدام العملات المشفرة. لديهم أيضًا أكثر من 75 مليون عميل جالاكسي في الولايات المتحدة والمزيد في دول إضافية في المستقبل القريب، وفقًا لمسؤول الأعمال الرئيسي في Coinbase، شان أغاروال.

"يعتمد ملايين مستخدمي هواتف جالاكسي على محفظة سامسونج،" صرح درو بلاكارد، نائب الرئيس الأول لمنتجات الهاتف المحمول في سامسونج. نسعى إلى تحسينات فيها. Coinbase هي رائدة، لذا فهم من يقدمون لمستخدمينا وصولاً خاليًا من المتاعب إلى الكريبتو."

يوفر التعاون اتجاهًا جيدًا: تنفيذ البلوكتشين في الهواتف المحمولة. أن Coinbase وسامسونج يمكنهما استخدام الكريبتو في الهواتف الذكية يعني إضافة الكريبتو للمستخدمين وتحويل تجارب المستقبل في المال الرقمي المتاح للمستخدمين والشركات.