مجموعة CME تطلق عقود العملات المشفرة الآجلة على مدار 24/7 في 2026

كشفت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) عن خططها لتقديم تداول 7×24 لعقود العملات المشفرة الآجلة والخيارات بداية من أوائل عام 2026.

إذا تمت الموافقة عليها، ستصبح أول بورصة أمريكية منظمة كبرى تقدم وصولاً على مدار الساعة لمشتقات التشفير، مما يتماشى مع معايير DeFi (التمويل اللامركزي).

ارتفاع طلب العملاء

أعلنت سوق المشتقات في بيان يوم الخميس أنه، رهناً بالضوء الأخضر التنظيمي، تخطط لتقديم للعملاء القدرة على تداول العقود الآجلة والخيارات للعملات المشفرة "24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع" بدءاً من أوائل عام 2026. تأتي هذه المبادرة مدفوعة بتزايد طلب المستخدمين على إدارة المخاطر المستمرة والسيولة.

"بينما لا تصلح جميع الأسواق للعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فقد نما طلب العملاء على تداول العملات المشفرة على مدار الساعة حيث يحتاج المشاركون في السوق إلى إدارة مخاطرهم كل يوم من أيام الأسبوع،" قال تيم ماكورت، الرئيس العالمي للأسهم وتداول العملات الأجنبية والمنتجات البديلة في مجموعة CME.

ستنطبق ساعات التشغيل الموسعة على مجموعة منتجات CME المشفرة، بما في ذلك عقود بيتكوين والإيثريوم الآجلة والخيارات. سيكون التداول متاحًا باستمرار عبر منصة CME Globex الإلكترونية، باستثناء نافذة صيانة مدتها ساعتان في عطلات نهاية الأسبوع. من ناحية أخرى، سيتم إجراء تداولات عطلات نهاية الأسبوع والعطلات في يوم العمل التالي، مع معالجة المقاصة والتسوية والإبلاغ التنظيمي بنفس الطريقة.

قال نيت جيراسي، رئيس شركة NovaDius لإدارة الثروات، إن هذا التطور يظهر أن التمويل التقليدي يتوافق بسرعة مع ممارسات DeFi، مؤكداً أنها كانت "مجرد البداية".

في اجتماع مائدة مستديرة مشترك استضافته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة هذا الأسبوع، قال الرئيس التنفيذي تيرينس دافي إنه يتوقع نمو الطلب على التداول على مدار الساعة، مشيراً إلى أن العملات المشفرة تقدم المسار الأوضح لتحقيق ذلك.

شارك المديرون التنفيذيون الآخرون نفس الآراء، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال جيف سبريشر أن الأسواق يجب أن تحدد الأصول المناسبة للتداول المستمر. وأوضحت الرئيسة التنفيذية لناسداك أدينا فريدمان أن شركتها تعمل نحو تداول الأسهم على مدار 24/5 ولكنها لا تزال تواجه تحديات عملية.

مشتقات العملات المشفرة تحقق مستويات قياسية

قد تجذب مبادرة CME المؤسسات التي تسعى للحصول على أمان بورصة منظمة مع تجنب قيود ساعات السوق القياسية. إذا تمت الموافقة عليها، يمكن أن تضع المنصة في مقدمة المنافسين الخارجيين الذين يعملون بالفعل بدون توقف ولكن بإشراف تنظيمي أقل.

في غضون ذلك، وصلت مشتقات العملات المشفرة للشركة إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2025، حيث بلغ الاهتمام المفتوح الاسمي رقماً قياسياً قدره 39 مليار دولار في سبتمبر. في أغسطس، ارتفع متوسط الاهتمام المفتوح اليومي بنسبة 95% عن العام الماضي إلى 335,200 عقد، بينما قفز متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 230% إلى 411,000 عقد. كما أبلغت البورصة عن رقم قياسي يزيد عن 1,010 من أصحاب الاهتمام المفتوح الكبير عبر عروض العملات المشفرة الخاصة بها.

