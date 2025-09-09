البورصةDEX+
منصة التعدين السحابي التي تدعم بيتكوين و Dogecoin

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 02:26
أدى نمو التعدين السحابي في عام 2025 إلى جعل تعدين العملات المشفرة أكثر سهولة من أي وقت مضى. بدلاً من التعامل مع تكاليف وتعقيدات تشغيل أجهزة التعدين في المنزل، أصبح لدى المستثمرين الآن خيار المشاركة من خلال منصات متوافقة مع الهواتف المحمولة توفر عقودًا بأسعار معقولة ومدفوعات موثوقة. من بين هذه المزودين، وضعت ETNCrypto نفسها كحل موثوق للمستخدمين الذين يرغبون في تعدين كل من بيتكوين (BTC) و Dogecoin (DOGE) بسهولة. من خلال تبسيط عملية التعدين وتقديم شروط شفافة، تسد ETNCrypto الفجوة بين المبتدئين والمستثمرين ذوي الخبرة.

لماذا لا يزال تعدين بيتكوين و Dogecoin مهمًا

لا يزال بيتكوين الأصل الرقمي الأكثر قيمة وأمانًا، ويشار إليه غالبًا باسم "الذهب الرقمي". يلعب تعدين BTC دورًا حيويًا في تأمين البلوكشين ومكافأة المشاركين. من ناحية أخرى، ظهر Dogecoin كعملة مشفرة أخف وزنًا مدفوعة بالمجتمع مع معاملات أسرع واعتماد واسع في الإكراميات عبر الإنترنت والتجزئة والمدفوعات. في عام 2025، تستمر كلتا العملتين في جذب المستخدمين الذين يرغبون في التعرض لمكافآت التعدين. توفر منصات التعدين المزدوج التي تدعم BTC و DOGE بوابة مريحة للمستثمرين الذين يسعون إلى التنويع دون تعقيد إضافي.

ETNCrypto: التعدين السحابي المزدوج الشفاف

تركز ETNCrypto على تقديم تجربة تعدين آمنة وصديقة للمبتدئين. على عكس المنصات التي تقيد التعدين على أصل واحد، تدعم ETNCrypto كلاً من بيتكوين و Dogecoin، مما يمنح المستخدمين مرونة في استراتيجية محفظتهم. يضمن نهجها الذي يعطي الأولوية للجوال إمكانية الوصول العالمي، بينما تدير الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي وقت التشغيل والأداء.

الميزات:

  • تعدين العملات المزدوج: دعم BTC و DOGE في تطبيق واحد.
  • تصميم متوافق مع الأجهزة المحمولة مع تطبيقات iOS و Android.
  • مكافأة ترحيبية بقيمة 100 دولار للحسابات الجديدة.
  • عقود شفافة مع عائد استثمار واضح وبدون رسوم خفية.
  • مراقبة متقدمة بالذكاء الاصطناعي وجدولة آلية.
  • لوحة قيادة صديقة للمبتدئين مع وصول عالمي.

أجهزة تعدين ETNCrypto

جهاز التعدينسعر العقدمدة العقدالربحعائد الاستثمار
Antminer T21300 دولاريوم واحد9.00 دولار3.0%
Antminer S21 Pro1,600 دولار3 أيام168.00 دولار10.5%
VolcMiner D1 Lite4,200 دولار5 أيام798.00 دولار19.0%
Antminer S21+ Hyd8,800 دولار7 أيام2,648.80 دولار30.1%
Antminer S21e XP Hyd 3U68,000 دولار5 أيام27,200.00 دولار40.0%

توفر خطط التعدين هذه نقاط دخول مرنة للمستخدمين، من عقود يوم واحد بأسعار مناسبة للميزانية إلى خيارات عالية السعة تقدم عوائد أكبر. تضمن الشفافية في عقود ETNCrypto معرفة المستخدمين بالضبط ما يمكن توقعه قبل إجراء استثمار.

المنافسون الجديرون بالاعتبار في عام 2025

بينما تتميز ETNCrypto بتركيزها على تعدين العملات المزدوج، تقدم المنصات الأخرى أيضًا فرصًا فريدة. يجب على المبتدئين استكشاف ومقارنة قبل الالتزام بمزود تعدين.

Cryptoapis.io

تُعرف Cryptoapis.io بشكل أساسي بخدمات البنية التحتية للبلوكشين ولكنها أضافت ميزات التعدين السحابي إلى منصتها. إنها تجذب المستخدمين الذين يريدون نهجًا متكاملًا لكل من التطوير والتعدين.

الميزات:

  • الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات متعددة السلاسل مع تكامل التعدين.
  • بنية تحتية قوية لمشاريع البلوكشين.
  • منصة تركز على المطورين مع وصول عالمي.

Hashmart.io

كانت Hashmart.io موجودة لسنوات، وتقدم عقود تعدين سحابي مباشرة مع التركيز على بيتكوين. إنها تجذب المستخدمين الذين يريدون البساطة دون إضافات معقدة.

الميزات:

  • عقود BTC شفافة مع مدفوعات يومية.
  • لوحة قيادة سهلة الاستخدام للمراقبة.
  • أسعار تنافسية للمعدنين الصغار.

F2Pool.com

F2Pool هي واحدة من أكبر تجمعات التعدين العالمية، وفي عام 2025 تقدم أيضًا خدمات التعدين السحابي المدارة. مع سنوات من المصداقية، فهي موثوقة من قبل المستخدمين التجزئة والمؤسسات.

الميزات:

  • واحدة من أقدم وأكبر تجمعات BTC.
  • دعم Dogecoin والعلملات البديلة.
  • هيكل دفع موثوق وسيولة.

Luxor.tech

Luxor.tech هي منصة تعدين احترافية تقدم كلاً من خدمات التجمع والحلول السحابية.

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

