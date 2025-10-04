كلين سبارك تتجاوز 13,000 BTC مع وصول أسطول التعدين إلى ذروة جديدة

تضخم احتياطي بيتكوين لدى CleanSpark إلى 13,011 بيتكوين بينما حققت عمليات التعدين الخاصة بها رقماً قياسياً بلغ 50 إكساهاش في الثانية، وهو إنجاز مزدوج يؤكد نموها المتزامن في كل من تراكم الأصول والقوة الحسابية الخام.

وفقاً لبيان صحفي بتاريخ 3 أكتوبر، أكدت CleanSpark أن احتياطي البيتكوين (BTC) الخاص بها وصل إلى 13,011 بيتكوين في نهاية سبتمبر، وهو إنجاز تحقق بالتزامن مع وصول معدل التجزئة التشغيلي إلى رقم قياسي بلغ 50 إكساهاش في الثانية.

وفصّل أحدث تحديث للتعدين من الشركة شهراً أنتجت خلاله 629 بيتكوين، بمتوسط يقارب 21 بيتكوين يومياً، بينما وصلت كفاءة أسطولها أيضاً إلى ذروتها عند 16.07 جول لكل تيراهاش.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة CleanSpark مات شولتز هذه الفترة بأنها "هائلة"، مشيراً ليس فقط إلى مقاييس الإنتاج ولكن أيضاً إلى فريق قيادي معزز وتوسيع بقيمة 200 مليون دولار لتسهيلات الائتمان المدعومة بالبيتكوين للشركة.

العام المحوري لـ CleanSpark وما يأتي بعده

وفقاً لـ CleanSpark، كانت سنتها المالية 2025 "محورية"، تميزت بتوسع قوي في البنية التحتية وهيكل مؤسسي رسمي. شهدت رحلة معدل التجزئة لـ CleanSpark قفزة من 30 إكساهاش في الثانية في أكتوبر 2024 إلى ذروتها الحالية البالغة 50 إكساهاش في الثانية بحلول يونيو 2025.

وبشكل ملحوظ، أكدت الشركة أن هذا النطاق تم تحقيقه بالكامل من خلال مراكز بيانات ذاتية التشغيل، وهو تمييز يوفر تحكماً أكبر في العمليات والهوامش مقارنة بالمعدنين الذين يعتمدون على استضافة الطرف الثالث.

كما قامت CleanSpark بتجديد فريقها التنفيذي. وفقاً للبيان الصحفي، عززت السنة المالية فريق القيادة، بتعيين مات شولتز كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة، وغاري فيكياريلي كمدير مالي ورئيس، وشغل أدوار أخرى رئيسية في الإدارة العليا، بما في ذلك كبير مسؤولي الأعمال وكبير المسؤولين التشغيليين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت CleanSpark إنها طورت استراتيجيتها لإدارة الأصول الرقمية في الربع الثالث من خلال إطلاق برنامج مشتقات مصمم خصيصاً لتحسين عوائد احتياطي البيتكوين الخاص بها، وإدارة التقلبات السعرية، وتحقيق الدخل من الإنتاج بشكل استراتيجي دون اللجوء إلى مبيعات فورية مباشرة.

في الوقت نفسه، نفذت CleanSpark عرضاً للسندات القابلة للتحويل بقيمة 650 مليون دولار بمعدل فائدة 0%، إلى جانب إعادة شراء الأسهم ومكالمة محددة، وهي أداة مالية معقدة تستخدم غالباً للحد من التخفيف. علاوة على ذلك، أنشأت الشركة ما مجموعه 400 مليون دولار في السعة عبر تسهيلات الائتمان المدعومة بالبيتكوين، مما يدل على قبول متزايد للبيتكوين كضمانات قروض شرعية من قبل المؤسسات المالية التقليدية.