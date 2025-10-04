البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ارتفع احتياطي بيتكوين لدى CleanSpark إلى 13,011 بيتكوين مع وصول عمليات التعدين الخاصة بها إلى مستوى قياسي بلغ 50 EH/s، وهو إنجاز مزدوج يؤكد نموها المتزامن في كل من تراكم الأصول والقوة الحسابية الخام. وفقًا لبيان صحفي صدر في 3 أكتوبر،...ارتفع احتياطي بيتكوين لدى CleanSpark إلى 13,011 بيتكوين مع وصول عمليات التعدين الخاصة بها إلى مستوى قياسي بلغ 50 EH/s، وهو إنجاز مزدوج يؤكد نموها المتزامن في كل من تراكم الأصول والقوة الحسابية الخام. وفقًا لبيان صحفي صدر في 3 أكتوبر،...

كلين سبارك تتجاوز 13,000 BTC مع وصول أسطول التعدين إلى ذروة جديدة

بواسطة: Crypto.news
2025/10/04 00:36
Bitcoin
BTC$101,994.42-0.96%
Omnity Network
OCT$0.05863+1.54%

تضخم احتياطي بيتكوين لدى CleanSpark إلى 13,011 بيتكوين بينما حققت عمليات التعدين الخاصة بها رقماً قياسياً بلغ 50 إكساهاش في الثانية، وهو إنجاز مزدوج يؤكد نموها المتزامن في كل من تراكم الأصول والقوة الحسابية الخام.

ملخص
  • نمت CleanSpark احتياطي البيتكوين الخاص بها إلى 13,011 بيتكوين مع بلوغها 50 إكساهاش في الثانية.
  • وصل إنتاج سبتمبر إلى 629 بيتكوين، بمتوسط 21 بيتكوين يومياً.
  • شمل التجديد القيادي الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، وأدوار جديدة في الإدارة العليا.

وفقاً لبيان صحفي بتاريخ 3 أكتوبر، أكدت CleanSpark أن احتياطي البيتكوين (BTC) الخاص بها وصل إلى 13,011 بيتكوين في نهاية سبتمبر، وهو إنجاز تحقق بالتزامن مع وصول معدل التجزئة التشغيلي إلى رقم قياسي بلغ 50 إكساهاش في الثانية.

وفصّل أحدث تحديث للتعدين من الشركة شهراً أنتجت خلاله 629 بيتكوين، بمتوسط يقارب 21 بيتكوين يومياً، بينما وصلت كفاءة أسطولها أيضاً إلى ذروتها عند 16.07 جول لكل تيراهاش.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة CleanSpark مات شولتز هذه الفترة بأنها "هائلة"، مشيراً ليس فقط إلى مقاييس الإنتاج ولكن أيضاً إلى فريق قيادي معزز وتوسيع بقيمة 200 مليون دولار لتسهيلات الائتمان المدعومة بالبيتكوين للشركة.

العام المحوري لـ CleanSpark وما يأتي بعده

وفقاً لـ CleanSpark، كانت سنتها المالية 2025 "محورية"، تميزت بتوسع قوي في البنية التحتية وهيكل مؤسسي رسمي. شهدت رحلة معدل التجزئة لـ CleanSpark قفزة من 30 إكساهاش في الثانية في أكتوبر 2024 إلى ذروتها الحالية البالغة 50 إكساهاش في الثانية بحلول يونيو 2025.

وبشكل ملحوظ، أكدت الشركة أن هذا النطاق تم تحقيقه بالكامل من خلال مراكز بيانات ذاتية التشغيل، وهو تمييز يوفر تحكماً أكبر في العمليات والهوامش مقارنة بالمعدنين الذين يعتمدون على استضافة الطرف الثالث.

كما قامت CleanSpark بتجديد فريقها التنفيذي. وفقاً للبيان الصحفي، عززت السنة المالية فريق القيادة، بتعيين مات شولتز كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة، وغاري فيكياريلي كمدير مالي ورئيس، وشغل أدوار أخرى رئيسية في الإدارة العليا، بما في ذلك كبير مسؤولي الأعمال وكبير المسؤولين التشغيليين.

بالإضافة إلى ذلك، قالت CleanSpark إنها طورت استراتيجيتها لإدارة الأصول الرقمية في الربع الثالث من خلال إطلاق برنامج مشتقات مصمم خصيصاً لتحسين عوائد احتياطي البيتكوين الخاص بها، وإدارة التقلبات السعرية، وتحقيق الدخل من الإنتاج بشكل استراتيجي دون اللجوء إلى مبيعات فورية مباشرة.

في الوقت نفسه، نفذت CleanSpark عرضاً للسندات القابلة للتحويل بقيمة 650 مليون دولار بمعدل فائدة 0%، إلى جانب إعادة شراء الأسهم ومكالمة محددة، وهي أداة مالية معقدة تستخدم غالباً للحد من التخفيف. علاوة على ذلك، أنشأت الشركة ما مجموعه 400 مليون دولار في السعة عبر تسهيلات الائتمان المدعومة بالبيتكوين، مما يدل على قبول متزايد للبيتكوين كضمانات قروض شرعية من قبل المؤسسات المالية التقليدية.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,949.79
$101,949.79$101,949.79

-0.28%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,421.09
$3,421.09$3,421.09

-0.20%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.84
$153.84$153.84

-1.20%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3790
$2.3790$2.3790

+0.46%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11268
$0.11268$0.11268

+5.29%