قانون كلاريتي يكتسب الدعم مع تزايد زخم سياسة البيتكوين

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 21:02
  • اكتسب تنظيم التشفير في الولايات المتحدة زخمًا قبل انتخابات منتصف المدة في عام 2026.
  • وعد الرئيس التنفيذي لصندوق Satoshi بإعلان ضخم عن بيتكوين قد يغير نظرة تبني التشفير.
  • حصل قانون الوضوح بالفعل على الحد الأدنى من الدعم المطلوب من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين.

يتسارع تنظيم التشفير في الولايات المتحدة مع اقتراب انتخابات منتصف المدة لعام 2026. قام صندوق Satoshi، بقيادة دينيس بورتر، بتكثيف جهود الضغط في واشنطن العاصمة، مما يدفع المشرعين إلى إعطاء الأولوية لقانون الوضوح. كما ألمح بورتر إلى أن إعلانًا "ضخمًا" عن بيتكوين سيأتي الأسبوع المقبل؛ يدعي أنه يمكن أن يغير مسار تبني بيتكوين في الولايات المتحدة. 

تحث أصوات الصناعة المتداولين على المراقبة عن كثب. أخبر بنجامين آرون سيمشي، رئيس Averliz، المتابعين أن دعوة بورتر تستحق الاهتمام، مؤكدًا كيف يمكن أن تؤثر تحولات السياسة على الأسواق بسرعة.

ما هي لوائح التشفير المتوقعة من واشنطن العاصمة؟

البناء على قانون GENIUS

اجتمع المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين الرئيسيين لتمرير قانون GENIUS، الذي يركز على العملات المستقرة كشكل من أشكال الدفع. 

مع كشف بيانات العمل في البلاد عن ضعف، أصبح المشرعون الآن أكثر حرصًا من أي وقت مضى على الاستفادة من التقنيات الناشئة لخلق وظائف جديدة وذات أجور أعلى.

دفع من الحزبين لقانون الوضوح

الزخم الآن وراء قانون الوضوح، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة قواعد سوق التشفير. يوم الجمعة، أكد 12 سيناتورًا ديمقراطيًا، بقيادة السيناتور روبن غاليغو، عزمهم على العمل عبر الممر.

"نأمل أن يوافق زملاؤنا الجمهوريون على عملية تأليف مشتركة بين الحزبين، كما هو المعتاد بالنسبة للتشريعات بهذا الحجم. نظرًا لاهتمامنا المشترك بالمضي قدمًا بسرعة في هذه القضية، نأمل أن يوافقوا على طلبات معقولة للسماح بتعاون حقيقي،" لاحظ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون.

ذات صلة: راي داليو يحذر من "نوبة قلبية اقتصادية" أمريكية من الديون، ويرى جاذبية في بيتكوين

مكانة بيتكوين في النقاش

وفقًا لبورتر، استمر عدد المشرعين المستعدين لتمرير تشريعات مؤيدة لبيتكوين في الزيادة. وبالتالي توقع بورتر أن يقود المشرعون في الولايات التشريعات المؤيدة لبيتكوين في عام 2026.

المشرعون الأمريكيون حريصون على عدم تجاهل الاهتمام المتزايد ببيتكوين والتشفير من قبل المستثمرين المؤسسيين وكبار المتداولين. علاوة على ذلك، حذر الاقتصاديون، بقيادة راي داليو، من أن الدين الوطني الأمريكي المتزايد هو قنبلة موقوتة مع اعتبار بيتكوين بديلاً أفضل.

الآثار السياسية والسوقية

من ناحية، اجتمع قادة التشفير من خلال العديد من لجان العمل السياسي (PACs) وجمعوا ملايين الدولارات لدعم المشرعين المؤيدين لبيتكوين قبل انتخابات منتصف المدة لعام 2026.

من ناحية أخرى، يتوقع عدد مستخدمي التشفير في الولايات المتحدة، المقدر بأكثر من 50 مليون، من المشرعين صياغة قواعد واضحة لحماية المستثمرين، مع تعزيز تطوير البلوكتشين واعتماده.

بالفعل، قدمت أكثر من 20 ولاية أمريكية، بقيادة تكساس، مشاريع قوانين مؤيدة لبيتكوين بما في ذلك وضوح الضرائب وحماية التعدين. إذا أقر المشرعون في واشنطن العاصمة المزيد من مشاريع قوانين التشفير الواضحة في الأسابيع المقبلة، فستكون عاصفة مثالية لارتفاع كبير في سوق التشفير في الأشهر المقبلة.

ذات صلة: تنظيم التشفير العالمي 2025: القوانين الرئيسية التي تعيد تشكيل العملات المستقرة والتبادلات والامتثال عبر الحدود

إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذه المقالة هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا تشكل المقالة نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. Coin Edition ليست مسؤولة عن أي خسائر تكبدها نتيجة استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. ينصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالشركة.

المصدر: https://coinedition.com/clarity-act-us-crypto-regulation-bitcoin/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

