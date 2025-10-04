سيتاديل تقدم SuiBall: محفظة أجهزة ثورية أصلية لـ Sui



بيتر تشانغ



تكشف محفظة Citadel عن SuiBall، وهي محفظة أجهزة محلية لـ Sui، توفر توقيعًا واضحًا وتكاملًا عميقًا مع نظام Sui البيئي، وتضع معايير جديدة لأمان الكريبتو.











أعلنت محفظة Citadel، وهي اسم بارز في تصميم أجهزة الكريبتو، عن إطلاق SuiBall، أول محفظة أجهزة مصممة خصيصًا لبلوكتشين Sui. تم الإعلان خلال SuiFest، وهو حدث مباشر يحتفل بالتقدم داخل نظام Sui البيئي. وفقًا لمؤسسة Sui، تهدف SuiBall إلى توفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة، مع التكامل العميق مع ميزات وتطبيقات Sui.

معيار جديد لمحافظ الأجهزة

تقدم محفظة SuiBall "التوقيع الواضح"، وهي ميزة تتيح للمستخدمين عرض وفهم تفاصيل المعاملات قبل الموافقة، مما يعالج مخاطر الأمان المرتبطة بـ "التوقيع الأعمى" التقليدي. يضمن هذا الابتكار الشفافية ويمكّن المستخدمين من خلال توفير واجهة قابلة للقراءة بالكامل من قبل الإنسان. تدعم Suiball جميع أصول Sui المحلية، بما في ذلك NFTs ومنصات DeFi مثل Suilend وBluefin، ولديها خطط للتوسع في الألعاب والمدفوعات.

سلط أدينيي أبيودون، المؤسس المشارك والمدير التقني لشركة Mysten Labs، الضوء على دور SuiBall في تعزيز شفافية المعاملات، وهو أمر بالغ الأهمية لتطبيقات BTCfi المتنامية وغيرها من التطبيقات عالية القيمة عبر شبكة Sui. مع ما يقرب من 30٪ من إجمالي القيمة المغلقة (TVL) لـ Sui التي تتكون من أصول BTC، تم وضع Suiball لتسهيل التفاعلات الآمنة والشفافة داخل مشهد DeFi.

تحويل الرؤية إلى واقع

تمثل SuiBall خطوة مهمة إلى الأمام في أجهزة الكريبتو، حيث تجمع بين ميزات الأمان المتقدمة والتصميم سهل الاستخدام. أكد آندي كوليكيان، مؤسس محفظة Citadel، على دور الجهاز في وضع معايير جديدة لأجهزة Web3 الشخصية. من خلال دمج الأجهزة الآمنة مع قدرات بلوكتشين Sui، توفر Suiball للمستخدمين الأدوات اللازمة لإدارة الأصول بثقة.

يمثل إطلاق SuiBall لحظة محورية لأجهزة الكريبتو الآمنة، حيث يعد بتقديم تجربة مستخدم متميزة مع أكثر ميزات البلوكتشين المطلوبة. يمكن للمستخدمين المهتمين طلب SuiBall مسبقًا للاستفادة من خصم الداعم المبكر، حيث تواصل محفظة Citadel دفع حدود ما هو ممكن في حلول الحفظ الذاتي.

مصدر الصورة: Shutterstock



