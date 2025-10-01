شراكة Circle مع Deutsche Börse لإدخال USDC إلى الأسواق الأوروبية

تعاونت شركة Circle، الشركة المسؤولة عن العملة المستقرة USDC، مع مجموعة Deutsche Börse الألمانية لدمج الدولارات الرقمية في النظام المالي التقليدي الأوروبي.

وقعت الشركتان مذكرة تفاهم لنشر العملات المستقرة USDC وEURC التابعة لـ Circle عبر البنية التحتية المالية لـ Deutsche Börse. ويشمل ذلك منصات التداول، وخدمات الحفظ والتخزين، وأنظمة التسوية التي تتعامل مع تريليونات الدولارات من الأموال المؤسسية.

ما الذي يجعل هذه الشراكة مهمة

العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، تتطابق عادة مع العملات التقليدية مثل الدولار الأمريكي. على عكس البيتكوين أو الإيثريوم، التي يمكن أن تتقلب أسعارها بشكل كبير، توفر العملات المستقرة الاستقرار للمتداولين والشركات والمؤسسات المالية.

تهدف الشراكة إلى تقليل مخاطر التسوية وخفض التكاليف للبنوك ومديري الأصول العاملين في أوروبا. من خلال ربط شبكات الدفع القائمة على التوكن بالبنية التحتية المالية التقليدية، يخلق التعاون إمكانيات جديدة لكيفية تحرك الأموال عبر النظام المالي الأوروبي.

شرح جيريمي آلير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Circle، الرؤية قائلاً: "بالتعاون مع مجموعة Deutsche Börse، نخطط لتعزيز استخدام العملات المستقرة المنظمة عبر البنية التحتية للسوق الأوروبية - مما يقلل من مخاطر التسوية، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة للبنوك ومديري الأصول والسوق الأوسع."

كيف ستعمل الشراكة

يركز التعاون على عدة مجالات رئيسية ضمن نظام Deutsche Börse البيئي. في البداية، سيتم إدراج العملات المستقرة من Circle للتداول على منصة التبادل الرقمية 3DX التابعة لـ 360T ومن خلال Crypto Finance، وكلاهما مملوك لمجموعة Deutsche Börse.

المصدر: @circle

بالنسبة للحفظ والتخزين - وهو أساسًا التخزين الآمن للأصول الرقمية - ستستخدم الشراكة Clearstream، وهي شركة Deutsche Börse للتعاملات ما بعد التداول. هذا يمنح المؤسسات طريقة منظمة وموثوقة للاحتفاظ بالعملات المستقرة، باستخدام الكيان الألماني لـ Crypto Finance كأمين احتياطي.

أكد توماس بوك، عضو مجلس إدارة Deutsche Börse، على الموقف الفريد للشركة: "لقد بنت عروضنا المتكاملة من 360T و3DX وCrypto Finance وClearstream سلسلة قيمة كاملة لتداول الأصول المشفرة، تشمل التنفيذ والتسوية والحفظ والتخزين."

هذا يعني أن Deutsche Börse يمكنها تقديم كل شيء من شراء وبيع العملات المستقرة إلى تخزينها بأمان - كل ذلك ضمن إطار تنظيمي تثق به المؤسسات المالية الأوروبية.

القواعد الأوروبية الجديدة تمنح Circle ميزة

تحدث الشراكة في ظل لائحة MiCA الأوروبية، وهي أول إطار قانوني شامل في العالم للأصول المشفرة. تتطلب MiCA من مصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطيات كاملة تدعم رموزهم والخضوع لعمليات تدقيق منتظمة.

أصبحت Circle أول مصدر عالمي رئيسي للعملات المستقرة يمتثل لهذه القواعد في يوليو 2024. يمنح هذا الامتثال Circle ميزة كبيرة على المنافسين مثل Tether، التي تم إلغاء إدراج عملتها المستقرة USDT من البورصات الأوروبية الرئيسية لفشلها في تلبية متطلبات MiCA.

أدى الوضوح التنظيمي إلى تحفيز نمو أعمال Circle. نما العرض المتداول لـ USDC بنسبة 78% في عام 2024، مرتفعًا من حوالي 24.4 مليار دولار في بداية العام إلى 43.9 مليار دولار بحلول نهاية العام. طرحت Circle أسهمها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في يونيو 2025، حيث جمعت 1.1 مليار دولار بسعر اكتتاب قدره 31 دولارًا للسهم. افتتح السهم عند 69 دولارًا وارتفع ليصل إلى 100 دولار في أول يوم تداول له.

تحديات جديدة في الأفق

يأتي إعلان الشراكة في لحظة معقدة لتنظيم العملات المستقرة في أوروبا. أصدر المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية مؤخرًا توصية بحظر العملات المستقرة "متعددة الإصدار" - وهي الرموز المميزة الصادرة بشكل مشترك في الاتحاد الأوروبي وولايات قضائية أخرى تحت علامة تجارية واحدة.

في حين أن هذا التوجيه ليس ملزمًا قانونًا، إلا أنه يضيف ضغوطًا على السلطات لتنفيذ القيود. يمكن أن تؤثر التوصية على كيفية إدارة شركات مثل Circle وPaxos لعملياتها عبر الحدود، مما قد يتطلب منها الاحتفاظ باحتياطيات منفصلة في أوروبا أو إصدار رموز مختلفة للسوق الأوروبية.

على الرغم من هذه الشكوك، تظهر شراكة Circle مع Deutsche Börse التزامها بالسوق الأوروبية. وأشارت ستيفاني إيكرمان، عضو مجلس إدارة Deutsche Börse: "تمتلك الأصول الرقمية القدرة على إعادة تشكيل الأسواق المالية من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والأمان - وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لأسواق رأس المال الأوروبية."

المنافسة تشتد في أوروبا

Circle ليست اللاعب الوحيد الذي يعمل على إنشاء عملات مستقرة منظمة في أوروبا. أعلنت تسعة بنوك أوروبية كبرى - بما في ذلك ING وUniCredit وDanske Bank - عن خطط في سبتمبر 2025 لإطلاق عملة مستقرة أوروبية (يورو) متوافقة مع MiCA بشكل مشترك، ومن المتوقع أن تظهر في النصف الثاني من عام 2026.

كما أطلقت ألمانيا EURAU في يوليو 2025، وهي أول عملة مستقرة مدعومة باليورو منظمة بالكامل في البلاد. تم إنشاؤها بواسطة AllUnity، وهي مشروع مشترك يشمل مجموعة DWS التابعة لبنك Deutsche Bank، ويظهر التوكن اهتمامًا مؤسسيًا متزايدًا بالعملات الرقمية.

لا تزال العملات المستقرة المدعومة باليورو صغيرة مقارنة بتلك القائمة على الدولار. نمت بنسبة 44% في النصف الأول من عام 2025 لكنها لا تزال تمثل أقل من 1% من إجمالي سوق العملات المستقرة. هذا يخلق مساحة هائلة للنمو مع بحث المؤسسات والشركات الأوروبية عن بدائل للمدفوعات الرقمية التي يهيمن عليها الدولار.

الطريق إلى الأمام

تمثل شراكة Circle مع Deutsche Börse تحولًا في كيفية تبني التمويل التقليدي للأصول الرقمية. من خلال دمج العملات المستقرة في البنية التحتية القائمة للسوق، يمكن للتعاون إطلاق منتجات جديدة وتبسيط سير العمل عبر التداول والتسوية والحفظ والتخزين.

بالنسبة للبنوك الأوروبية ومديري الأصول، توفر الشراكة مسارًا منظمًا لاستخدام العملات المستقرة دون التنقل عبر التحديات التقنية المعقدة. بالنسبة لـ Circle، فإنها تعزز موقعها كمصدر رائد للعملات المستقرة المتوافقة في سوق يتطلب بشكل متزايد الموافقة التنظيمية.

يمكن أن ينشئ نجاح هذه الشراكة نموذجًا لكيفية دمج العملات المستقرة مع التمويل التقليدي على مستوى العالم، مما يسد الفجوة بين الأنظمة المالية القديمة والجديدة بطرق تفيد كلاً من اللاعبين المؤسسيين والمستخدمين اليوميين.