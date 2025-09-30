البورصةDEX+
شراكة Circle مع Deutsche Börse لإدخال USDC إلى أسواق رأس المال الأوروبية

بواسطة: Coinspeaker
2025/09/30 19:34
USDCoin
USDC$1-0.01%

Circle، شركة التكنولوجيا المالية العالمية وراء USDC USDC $1.00 تقلب 24 ساعة: 0.0% القيمة السوقية: $73.39 B حجم 24 ساعة: $15.41 B ، تتعاون مع مجموعة Deutsche Börse الألمانية لتعميق اعتماد العملات المستقرة داخل الأسواق المالية الأوروبية التقليدية. أعلن الكيانان في 30 سبتمبر أنهما وقعا مذكرة تفاهم (MoU) لاستكشاف دمج العملات المستقرة من Circle في البنية التحتية المستقرة لسوق Deutsche Börse.

باعتبارها أول اتفاقية رسمية من نوعها في أوروبا، تربط هذه الشراكة بين أحد أبرز مزودي البنية التحتية للسوق في القارة ومصدر واحدة من أكثر شبكات العملات المستقرة استخدامًا في العالم. وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، تهدف المبادرة إلى خفض مخاطر التسوية، وتقليل التكاليف، وإنشاء سير عمل أكثر كفاءة للبنوك ومديري الأصول العاملين في المنطقة.

الربط بين التمويل التقليدي والرقمي

سيكون التركيز الأولي للشراكة على العديد من مجالات أعمال Deutsche Börse الرئيسية. تشمل الخطط إدراج العملات المستقرة EURC المدعومة باليورو و USDC من Circle للتداول على 360T، منصة الصرف الأجنبي للمجموعة. سيتم أيضًا دمج الأصول مع Crypto Finance. مزود خدمات التشفير المؤسسي هذا هو جزء من مجموعة Deutsche Börse.

ستمتد الشراكة إلى خدمات ما بعد التداول. ستدعم Clearstream التابعة لـ Deutsche Börse، وهي منظمة تسوية وحفظ مهمة، حفظ العملات المستقرة على مستوى مؤسسي. وصف توماس بوك، عضو مجلس إدارة Deutsche Börse، هذا الجهد بأنه خطوة أولى نحو نظام بيئي موحد حيث يمكن للمشاركين في السوق الوصول إلى الأصول الرقمية والتقليدية ضمن بيئة منظمة.

أصبحت هذه الخطوة ممكنة بفضل لائحة الاتحاد الأوروبي للأسواق في الأصول المشفرة (MiCA). على سبيل المثال، أعلن اتحاد من البنوك الكبرى مؤخرًا عن خطط لتطوير عملة مستقرة باليورو مدعومة من MiCA. تستفيد الشركات الأخرى أيضًا من الوضوح التنظيمي الجديد، حيث حصل الأمين BitGo مؤخرًا على ترخيص لتداول العملات المشفرة في ألمانيا بموجب نفس الإطار.

يمتد اتجاه دمج العملات المستقرة في عمليات الأعمال الأساسية إلى ما هو أبعد من التمويل فقط. أعلنت شركة Cloudflare العملاقة في مجال التكنولوجيا مؤخرًا عن خططها لإطلاق NET Dollar لمدفوعات الذكاء الاصطناعي، مما يظهر حركة أوسع نحو استخدام العملات المستقرة. بالنسبة لـ Circle، تأتي هذه الدفعة في أوروبا بينما تواصل الشركة الابتكار، حتى استكشاف مفاهيم مثل معاملات USDC القابلة للعكس للمساعدة في استرداد الأموال من عمليات الاختراق والاحتيال.

