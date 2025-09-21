حفيد مؤسس تشو تاي فوك يؤسس مجموعة ALMAD، مع التركيز على استثمارات الأصول الرقمية والافتراضية

أفادت PANews في 21 سبتمبر أنه وفقًا لتقرير صحيفة هونغ كونغ الاقتصادية، فإن أدريان تشينغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيو ورلد ديفلوبمنت والحفيد الأكبر لمؤسس تشاو تاي فوك تشينغ يو-تونغ، قد تنحى عن مختلف الأعمال العائلية منذ العام الماضي وأعلن الآن عن تأسيس مجموعة ALMAD، وهي تكتل سيركز على تسع صناعات جديدة ويستثمر في البر الرئيسي للصين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. تركز المجموعة على ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، الاستثمار في الصناعات المبتكرة في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الثقافة والترفيه والرياضة والإعلام والرعاية الصحية وإدارة الأعمال وقطاع السياحة الثقافية؛ ثانيًا، استكشاف اختراقات جديدة في الأصول الرقمية والافتراضية، واستكشاف ترميز الأصول الرقمية والأصول العالمية الحقيقية (RWAs)، وفرص الاستثمار الناشئة الأخرى؛ وثالثًا، توسيع النظام البيئي الثقافي K11 by AC عالميًا. أفادت PANews في 21 سبتمبر أنه وفقًا لتقرير صحيفة هونغ كونغ الاقتصادية، فإن أدريان تشينغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيو ورلد ديفلوبمنت والحفيد الأكبر لمؤسس تشاو تاي فوك تشينغ يو-تونغ، قد تنحى عن مختلف الأعمال العائلية منذ العام الماضي وأعلن الآن عن تأسيس مجموعة ALMAD، وهي تكتل سيركز على تسع صناعات جديدة ويستثمر في البر الرئيسي للصين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. تركز المجموعة على ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، الاستثمار في الصناعات المبتكرة في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الثقافة والترفيه والرياضة والإعلام والرعاية الصحية وإدارة الأعمال وقطاع السياحة الثقافية؛ ثانيًا، استكشاف اختراقات جديدة في الأصول الرقمية والافتراضية، واستكشاف ترميز الأصول الرقمية والأصول العالمية الحقيقية (RWAs)، وفرص الاستثمار الناشئة الأخرى؛ وثالثًا، توسيع النظام البيئي الثقافي K11 by AC عالميًا.