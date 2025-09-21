البورصةDEX+
حفيد مؤسس تشو تاي فوك يؤسس مجموعة ALMAD، مع التركيز على استثمارات الأصول الرقمية والافتراضية

بواسطة: PANews
2025/09/21 11:56
أفادت PANews في 21 سبتمبر أنه وفقًا لتقرير صحيفة هونغ كونغ الاقتصادية، فإن أدريان تشينغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيو ورلد ديفلوبمنت والحفيد الأكبر لمؤسس تشاو تاي فوك تشينغ يو-تونغ، قد تنحى عن مختلف الأعمال العائلية منذ العام الماضي وأعلن الآن عن تأسيس مجموعة ALMAD، وهي مجموعة شركات ستركز على تسع صناعات جديدة وتستثمر في البر الرئيسي للصين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. تركز المجموعة على ثلاثة مجالات رئيسية: أولاً، الاستثمار في الصناعات المبتكرة في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الثقافة والترفيه والرياضة والإعلام والرعاية الصحية وإدارة الأعمال وقطاع السياحة الثقافية؛ ثانيًا، استكشاف اختراقات جديدة في الأصول الرقمية والافتراضية، واستكشاف ترميز الأصول الرقمية والأصول العالمية الحقيقية (RWAs)، وفرص الاستثمار الناشئة الأخرى؛ وثالثًا، توسيع النظام البيئي الثقافي K11 بواسطة AC عالميًا.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...]
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
