كوروس ون تمهد الطريق لخدمات الكريبتو المخزن لصناديق ETF بمستوى مؤسسي

عقدت Chorus One العديد من الشراكات الاستراتيجية منذ عام 2018 لتعزيز الامتثال التنظيمي استعدادًا للموافقات على صناديق ETF للـ Staking في العملات الرقمية في عام 2025 وما بعده.

توفر Chorus One خدمات Staking بمستوى مؤسسي، وهي آمنة بالتصميم وليس بالافتراض، لأكثر من 40 سلسلة من سلاسل دليل الحصة (PoR).

بعد الموافقة على REX – Osprey SOL + Staking ETF، يتوقع المستثمرون أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على العديد من الطلبات الأخرى قبل نهاية هذا العام.

أشارت Chorus One، منصة الـ Staking ذات المستوى المؤسسي، إلى استعدادها لتقديم خدمات متميزة لمديري الصناديق الذين يسعون لتقديم خدمات Staking في صناديق ETF للعملات الرقمية الفورية. بعد أن نمت إلى إجمالي 2.8 مليار دولار من صافي الأصول المستثمرة في Staking، مع أكثر من 300 مليون دولار مدفوعة كمكافآت منذ عام 2018، تعتقد Chorus One أنها مستعدة جيدًا لتقديم خدمات Staking لمصدري صناديق ETF للعملات الرقمية.

من المتوقع أن توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على العديد من صناديق ETT للـ Staking في العملات الرقمية قبل نهاية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تحرص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على مساعدة المستثمرين في كسب المزيد من مكافآت Staking العملات الرقمية في بيئة منظمة، لتنفيذ الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب. قدم العديد من المصدرين الرئيسيين - بما في ذلك BlackRock وFranklin Templeton وFidelity وBitwise و21Shares - مقترحات تطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات السماح بـ Staking في صناديق ETF الخاصة بالعملات الرقمية.

كيف استعدت Chorus One لـ Staking صناديق ETF للعملات الرقمية القادمة؟

منتجات Staking مخصصة بمستوى مؤسسي

طورت Chorus One منتجات مبتكرة في السنوات القليلة الماضية لتحسين خدمات Staking الموثوقة ذات المستوى المؤسسي. على سبيل المثال، توفر خزائن ETH Staking من Chorus One، وهي منصة متطورة غير أمينة، فرصة للمستثمرين لكسب المزيد من مكافآت الإيثريوم من خلال EigenLayer وStakeWise.

تحسين الحماية بالتصميم

أدى الهجوم الأخير على SwissBorg، الذي أدى إلى خسارة 41 مليون دولار من SOL، إلى زيادة الحاجة إلى تعزيز أمان بروتوكول الـ Staking. علاوة على ذلك، تم الإبلاغ عن أن هجوم SwissBorg تم تسهيله من خلال اختراق واجهات API لمزود خدمة الـ Staking Kiln.

لضمان أقصى حماية لأموال المستثمرين، تستخدم Chorus One SDK مختبرًا جيدًا كمكتبة بدلاً من واجهة API عادية. والأهم من ذلك، حصلت Chorus One على شهادة ISO 27001:2022، وهي معيار دولي معروف لإدارة أمن المعلومات.

شراكات استراتيجية لتعزيز الامتثال التنظيمي

في محاولة لتعزيز الشفافية والامتثال القانوني، مع تحسين مكافآت المستثمرين، عقدت Chorus One شراكات استراتيجية في الآونة الأخيرة. على سبيل المثال، تعاونت Chorus One مؤخرًا مع منطقة MEV، وهو بروتوكول مفتوح مصمم لتعزيز الشفافية وتوحيد MEV (القيمة القصوى القابلة للاستخراج) على بلوكتشين Avalanche (AVAX).

كما تعاونت Chorus One مع مؤسسات الحفظ والتخزين والوسطاء الرئيسيين، بما في ذلك Cactus Custody وUtila وLedger. تشمل الشراكات الاستراتيجية البارزة الأخرى مع Chorus One، التي يحتاج مصدرو صناديق ETF للعملات الرقمية إلى تبنيها للـ Staking وإعادة الـ Staking، مع FalconX وHex Trust.