إدانة امرأة صينية في عملية احتيال بقيمة 5 مليار جنيه إسترليني من البيتكوين بعد أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم

ملخص سريع

اعترفت تشيمين تشيان بالذنب في حيازة واكتساب بيتكوين من مخطط احتيال خدع 128,000 ضحية في الصين بين عامي 2014 و2017

صادرت السلطات البريطانية 61,000 بيتكوين بقيمة تزيد عن 5 مليارات جنيه إسترليني فيما تعتقد الشرطة أنها أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في العالم

هربت تشيان من الصين باستخدام وثائق مزورة في عام 2017 ودخلت المملكة المتحدة حيث حاولت شراء عقارات لغسل الأموال المسروقة

تم سجن شريكتها جيان وين، وهي عاملة في مطعم للوجبات السريعة، لمدة ست سنوات وثمانية أشهر في مايو 2024 لمساعدتها في غسل الأموال

بدأ تحقيق شرطة العاصمة في عام 2018 بعد مداهمة قصر في شمال لندن كشفت عن محافظ رقمية تحتوي على بيتكوين

أدينت مواطنة صينية لدورها في مخطط احتيال بيتكوين بعد أن صادرت الشرطة البريطانية ما يعتقدون أنه أكبر كمية من العملات المشفرة في التاريخ. اعترفت تشيمين تشيان، المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، بالذنب في محكمة ساوثوارك كراون يوم الاثنين بتهمة الاستحواذ وحيازة العملات المشفرة بشكل غير قانوني.

المصدر: بي بي سي

أدارت البالغة من العمر 45 عامًا عملية احتيال استثماري واسعة النطاق في الصين بين عامي 2014 و2017. استهدف الاحتيال أكثر من 128,000 ضحية فقدوا أموالهم في المخطط.

خزنت تشيان الأموال المسروقة في أصول بيتكوين. صادرت شرطة العاصمة ما مجموعه 61,000 بيتكوين منها، تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.

كانت أعمار الضحايا في الغالب بين 50 و75 عامًا. وفقًا لوسيلة الإعلام الصينية لايفويك، استثمروا مئات الآلاف إلى عشرات الملايين من اليوان في هذه المخططات.

استغلت برامج الاستثمار الاحتيالية شعبية العملات المشفرة في الصين في ذلك الوقت. وعدت بأرباح يومية وأرباح مضمونة للمستثمرين.

ادعت شركة تشيان أنها ستساعد الصين على أن تصبح مركزًا للمال والتكنولوجيا. أظهرت العملية مشاريع واستثمارات ادعت أنها تمتلكها في جميع أنحاء البلاد.

شملت بعض الضحايا رجال أعمال وموظفي بنوك وأعضاء في السلك القضائي. وأفادت التقارير أن الأصدقاء والعائلة حثوا العديد منهم على الاستثمار في مخطط تشيان.

كان المستثمرون يعرفون القليل عن تشيان. وصفها الذين خسروا أموالهم بأنها "إلهة الثروة".

الصلة بالمملكة المتحدة

بدأ تحقيق شرطة العاصمة في عام 2018 بعد تلقي معلومات عن تحويلات أصول إجرامية. داهم الضباط قصرًا مكونًا من ستة غرف نوم في هامبستيد هيث، شمال لندن.

كشفت المداهمة عن أجهزة تحتوي على محافظ رقمية بمبالغ ضخمة من بيتكوين. صادرت الشرطة أيضًا صندوق أمانات خلال العملية.

كانت تشيان قد هربت من الصين في عام 2017 باستخدام وثائق مزورة. دخلت المملكة المتحدة بجواز سفر مزور من سانت كيتس ونيفيس.

بعد وصولها إلى المملكة المتحدة، حاولت تشيان غسل الأموال المسروقة من خلال شراء العقارات. جندت جيان وين، وهي عاملة صينية تبلغ من العمر 43 عامًا في مطعم للوجبات السريعة، للمساعدة في المخطط.

عاشت وين حياة متواضعة في ليدز بين عامي 2011 و2017 قبل الانتقال إلى لندن. انضمت إلى تشيان في عقار هامبستيد، المعروف باسم مانور هاوس، في سبتمبر 2017.

عملية غسيل الأموال

أثناء مساعدتها في غسل عائدات الاحتيال، تغير نمط حياة وين بشكل كبير. انتقلت من العيش فوق مطعم إلى منزل مستأجر بقيمة ملايين الجنيهات في شمال لندن.

كانت وين تقود سيارة مرسيدس وأحضرت ابنها من الصين للالتحاق بمدرسة خاصة. كما اشترت عقارين في دبي تزيد قيمتهما عن 500,000 جنيه إسترليني.

قالت خدمة النيابة العامة إن الكمية الكبيرة من بيتكوين ونقص الأدلة حول مصدرها تشير إلى أصول إجرامية. ادعت وين أنها اشترت العقارات لصالح صاحب عمل من الصين.

صادرت الشرطة أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني من بيتكوين من وين بشكل منفصل. أدينت وسجنت لمدة ست سنوات وثمانية أشهر في مايو 2024.

تحقيق استمر سبع سنوات

قادت المحققة إيزابيلا غروتو تحقيق شرطة العاصمة. قالت إن تشيان كانت تتهرب من العدالة لمدة خمس سنوات قبل اعتقالها.

تطلبت القضية أدلة من ولايات قضائية متعددة. راجع المحققون آلاف الوثائق خلال التحقيق.

تضمن التحقيق تعاونًا بين الشرطة البريطانية وفرق إنفاذ القانون الصينية. وصف ويل لاين، رئيس قيادة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في شرطة العاصمة، القضية بأنها واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة.

قال روبن وييل، نائب كبير المدعين العامين، إن بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة تستخدم بشكل متزايد من قبل المجرمين لإخفاء الأصول. وأضاف أن القضية توضح حجم العائدات الإجرامية المتاحة للمحتالين.

أمر قاضٍ وين بإعادة أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني في يناير 2025 أو قضاء سبع سنوات أخرى في السجن. تعمل خدمة النيابة العامة على منع المحتالين من الوصول إلى الأموال المسروقة.

استرد العديد من الضحايا بعض الأموال من خلال نظام تعويض تم إنشاؤه في الصين. تحتجز تشيان في الحجز وسيتم الحكم عليها في وقت لاحق.

