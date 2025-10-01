البورصةDEX+
مواطنة صينية، "تشيمين تشيان" (المعروفة أيضًا باسم "يادي تشانغ")، اعترفت بالذنب في لندن بتهم مرتبطة بما تصفه السلطات بأنها واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة المسجلة. قراءة ذات صلة: ملوك التشفير: سنغافورة والإمارات العربية المتحدة تهيمنان على استخدام العملة الرقمية العالمية - دراسة وفقًا لسجلات المحكمة، اعترفت بتهمتين بموجب قانون العائدات [...]مواطنة صينية، "تشيمين تشيان" (المعروفة أيضًا باسم "يادي تشانغ")، اعترفت بالذنب في لندن بتهم مرتبطة بما تصفه السلطات بأنها واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة المسجلة. قراءة ذات صلة: ملوك التشفير: سنغافورة والإمارات العربية المتحدة تهيمنان على استخدام العملة الرقمية العالمية - دراسة وفقًا لسجلات المحكمة، اعترفت بتهمتين بموجب قانون العائدات [...]

مواطن صيني في قلب عملية ضبط تشفير تاريخية بقيمة 6.7 مليار دولار يقر بالذنب

بواسطة: Bitcoinist
2025/10/01 10:00

اعترفت مواطنة صينية، "تشيمين تشيان" (المعروفة أيضًا باسم "يادي تشانغ")، بالذنب في لندن بتهم مرتبطة بما تصفه السلطات بأنها واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة المسجلة.

وفقًا لسجلات المحكمة، اعترفت بتهمتين بموجب قانون عائدات الجريمة لاكتساب وحيازة ممتلكات إجرامية في شكل بيتكوين في محكمة ساوثوارك كراون.

العثور على ضبط هائل في عقار هامبستيد

استنادًا إلى التقارير، عثرت الشرطة على أجهزة تحتوي على حوالي 61,000 BTC خلال تفتيش منزل في هامبستيد عام 2018، وهي حصيلة تقدر قيمتها الآن بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.7 مليار دولار).

وقد وصف المحققون هذه المخبأة بأنها واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة الفردية على الإطلاق.

يقول المحققون إن القضية تعود إلى مخطط استثماري تم تشغيله في الصين بين عامي 2014 و2017. وكشفت التقارير أن أكثر من 128,000 شخص تم خداعهم واستلاب أموالهم التي تم تحويلها لاحقًا إلى بيتكوين.

تُتهم تشيان بنقل تلك العائدات إلى العملات المشفرة ثم محاولة إخفائها في الخارج.

ادعاءات الشركة والوعود المزعومة

وفقًا لملفات المحكمة والتقارير، كانت تشيان تدير شركة تسمى تيانجين لانتيان جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية، والتي وعدت بعوائد مرتفعة جدًا - تم استخدام أرقام تصل إلى 300٪ في المواد الترويجية - وادعت المشاركة في التعدين السحابي وأنشطة العملات المشفرة الأخرى. تقول السلطات إن أموال المستثمرين تم توجيهها إلى منصات التبادل وتبديلها ببيتكوين.

التهم والخطوات القانونية الجارية

تقول شرطة العاصمة إن تشيان تم توجيه الاتهام إليها بعد تحقيق طويل عبر الحدود وتم حبسها احتياطيًا قبل إصدار الحكم وجلسات الاسترداد الإضافية.

كما أن خطوات الاسترداد المدني جارية أيضًا لمحاولة إعادة الأصول إلى الضحايا. أدرجت الشرطة جرائم اكتساب وحيازة ممتلكات إجرامية في بيانها حول القضية.

إدانة المساعد والروابط الخارجية

تشير التقارير إلى أن شريكًا، "جيان وين"، تمت إدانته سابقًا فيما يتعلق بأجزاء من المخطط وتلقى حكمًا بالسجن لمدة تقارب سبع سنوات لغسل بعض العائدات.

كما تقول السلطات إن العقارات المرتبطة بالتحقيق تم الاستيلاء عليها في الخارج، بما في ذلك في دبي، حيث تتبع المحققون الأموال حول العالم.

ما الذي سيحدث بعد ذلك

لم يتم تحديد مواعيد إصدار الأحكام بعد وتظل تشيان قيد الاحتجاز. من المتوقع أن تشمل شهادات المحكمة والأدلة المقدمة في لندن مواد من وكالات وشهود من الخارج، مع إدلاء الضحايا في الصين بشهاداتهم عن بُعد.

من المرجح أن تُستخدم القضية كمثال على كيفية قيام سلطات إنفاذ القانون بتتبع وضبط حيازات العملات المشفرة الكبيرة عبر الحدود.

الصورة المميزة من Pexels، الرسم البياني من TradingView

