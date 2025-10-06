البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
عاد قطاع تعدين الذهب الصيني إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع بعد أن حققت شركة زيجين جولد إنترناشيونال - الشركة المنبثقة من عملاق التعدين الصيني زيجين ماينينج والتي تركز على الأسواق الخارجية - دخولاً مدوياً في بورصة هونج كونج. وقد جمع الاكتتاب العام 3.2 مليار دولار، وارتفعت الأسهم بنسبة تصل إلى 66% في التداول المبكر، مغلقة بشكل أعلى بكثير من سعر إصدارها [...] ظهر منشور "سهم التعدين الذهبي الصيني يشهد ارتفاعاً انفجارياً بعد طرح عام أولي بمليارات الدولارات وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن" لأول مرة على ذا ديلي هودل.عاد قطاع تعدين الذهب الصيني إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع بعد أن حققت شركة زيجين جولد إنترناشيونال - الشركة المنبثقة من عملاق التعدين الصيني زيجين ماينينج والتي تركز على الأسواق الخارجية - دخولاً مدوياً في بورصة هونج كونج. وقد جمع الاكتتاب العام 3.2 مليار دولار، وارتفعت الأسهم بنسبة تصل إلى 66% في التداول المبكر، مغلقة بشكل أعلى بكثير من سعر إصدارها [...] ظهر منشور "سهم التعدين الذهبي الصيني يشهد ارتفاعاً انفجارياً بعد طرح عام أولي بمليارات الدولارات وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن" لأول مرة على ذا ديلي هودل.

سهم شركة تعدين الذهب الصينية يشهد ارتفاعاً هائلاً بعد طرح أولي للاكتتاب العام بقيمة مليارات الدولارات وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

بواسطة: The Daily Hodl
2025/10/06 02:45
Safe Token
SAFE$0.1994-3.67%
CyberKongz
KONG$0.00352-1.12%
WELL3
WELL$0.0000572--%

عاد قطاع التعدين الذهبي الصيني إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع بعد أن حققت شركة زيجين جولد إنترناشيونال - الشركة المنبثقة من عملاق التعدين الصيني زيجين ماينينج والتي تركز على الأسواق الخارجية - ظهوراً مدوياً في بورصة هونغ كونغ.

جمع الطرح العام الأولي 3.2 مليار دولار، وارتفعت الأسهم بنسبة تصل إلى 66% في التداولات المبكرة، مغلقة بشكل أعلى بكثير من سعر الإصدار.

وأفادت التقارير أن شريحة التجزئة تم الاكتتاب فيها بأكثر من 241 مرة، وكان الاهتمام المؤسسي أكبر بنحو 20 مرة مما كان متوقعاً.

يعكس تدفق راس المال إلى زيجين جولد شهية متزايدة للأصول الآمنة مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتوتر الجيوسياسي المستمر.

سعرت زيجين العرض عند 71.59 دولار هونغ كونغ (9.20 دولار) للسهم، وبعد ذلك بوقت قصير ارتفعت الأسهم إلى 119 دولار هونغ كونغ (15.29 دولار) قبل أن تستقر بالقرب من 114.80 دولار هونغ كونغ (14.75 دولار)، بمكاسب تقارب 60% في اليوم الأول. يضع هذا الأداء الطرح العام الأولي بين الأقوى في هونغ كونغ خلال العقد الماضي.

تحتفظ شركة زيجين ماينينج، الشركة الأم لزيجين جولد، بالغالبية العظمى من الشركة المنبثقة وستستمر في التعرض لدورات السلع والمخاطر الجيوسياسية.

يشير إدراج زيجين جولد أيضًا إلى استراتيجية الصين في توحيد ورسملة أصول التعدين الخارجية من خلال الأسواق العامة في هونغ كونغ، مما يفتح قناة أوسع لرأس المال المستثمر العالمي.

تفيد بلومبرج أن فريقًا من محللي جولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن يقول إن التدفقات الداخلية إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدعومة بالسبائك قد تجاوزت التقديرات في نموذجهم المستخدم للتنبؤ بسعر 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026.

كما يتوقع النموذج سعر 4,300 دولار للأونصة بنهاية العام المقبل، بينما يقول المحللون الآن إن هناك "مخاطر صعودية كبيرة" بأن يتجاوز الذهب تقديراتهم.

تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام
لا تفوت أي تحديث - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة الأسعار
تصفح مزيج The Daily Hodl

 
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين أو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. يرجى العلم أن تحويلاتك وتداولاتك تتم على مسؤوليتك الخاصة، وأن أي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات مشفرة أو أصول رقمية، كما أن The Daily Hodl ليست مستشارًا استثماريًا. يرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المولدة: Midjourney

ظهر المنشور سهم شركة التعدين الذهبي الصينية يشهد ارتفاعًا انفجاريًا بعد طرح عام أولي بمليارات الدولارات وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة لأول مرة على The Daily Hodl.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07801-5.53%
DeFi
DEFI$0.001047+8.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.77%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01803-13.97%
SOON
SOON$2.1154-0.86%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.2-1.36%
4
4$0.05298-8.56%
EPNS
PUSH$0.01681+8.10%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,735.04
$101,735.04$101,735.04

-0.49%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,406.67
$3,406.67$3,406.67

-0.62%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.22
$153.22$153.22

-1.59%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3699
$2.3699$2.3699

+0.07%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11308
$0.11308$0.11308

+5.67%