سهم شركة تعدين الذهب الصينية يشهد ارتفاعاً هائلاً بعد طرح أولي للاكتتاب العام بقيمة مليارات الدولارات وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

عاد قطاع التعدين الذهبي الصيني إلى دائرة الضوء هذا الأسبوع بعد أن حققت شركة زيجين جولد إنترناشيونال - الشركة المنبثقة من عملاق التعدين الصيني زيجين ماينينج والتي تركز على الأسواق الخارجية - ظهوراً مدوياً في بورصة هونغ كونغ.

جمع الطرح العام الأولي 3.2 مليار دولار، وارتفعت الأسهم بنسبة تصل إلى 66% في التداولات المبكرة، مغلقة بشكل أعلى بكثير من سعر الإصدار.

وأفادت التقارير أن شريحة التجزئة تم الاكتتاب فيها بأكثر من 241 مرة، وكان الاهتمام المؤسسي أكبر بنحو 20 مرة مما كان متوقعاً.

يعكس تدفق راس المال إلى زيجين جولد شهية متزايدة للأصول الآمنة مع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية وسط عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتوتر الجيوسياسي المستمر.

سعرت زيجين العرض عند 71.59 دولار هونغ كونغ (9.20 دولار) للسهم، وبعد ذلك بوقت قصير ارتفعت الأسهم إلى 119 دولار هونغ كونغ (15.29 دولار) قبل أن تستقر بالقرب من 114.80 دولار هونغ كونغ (14.75 دولار)، بمكاسب تقارب 60% في اليوم الأول. يضع هذا الأداء الطرح العام الأولي بين الأقوى في هونغ كونغ خلال العقد الماضي.

تحتفظ شركة زيجين ماينينج، الشركة الأم لزيجين جولد، بالغالبية العظمى من الشركة المنبثقة وستستمر في التعرض لدورات السلع والمخاطر الجيوسياسية.

يشير إدراج زيجين جولد أيضًا إلى استراتيجية الصين في توحيد ورسملة أصول التعدين الخارجية من خلال الأسواق العامة في هونغ كونغ، مما يفتح قناة أوسع لرأس المال المستثمر العالمي.

تفيد بلومبرج أن فريقًا من محللي جولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن يقول إن التدفقات الداخلية إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المدعومة بالسبائك قد تجاوزت التقديرات في نموذجهم المستخدم للتنبؤ بسعر 4,000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026.

كما يتوقع النموذج سعر 4,300 دولار للأونصة بنهاية العام المقبل، بينما يقول المحللون الآن إن هناك "مخاطر صعودية كبيرة" بأن يتجاوز الذهب تقديراتهم.

تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام

لا تفوت أي تحديث - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تحقق من حركة الأسعار

تصفح مزيج The Daily Hodl





إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في The Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين إجراء العناية الواجبة قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين أو العملات المشفرة أو الأصول الرقمية. يرجى العلم أن تحويلاتك وتداولاتك تتم على مسؤوليتك الخاصة، وأن أي خسائر قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي The Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات مشفرة أو أصول رقمية، كما أن The Daily Hodl ليست مستشارًا استثماريًا. يرجى ملاحظة أن The Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

الصورة المولدة: Midjourney

ظهر المنشور سهم شركة التعدين الذهبي الصينية يشهد ارتفاعًا انفجاريًا بعد طرح عام أولي بمليارات الدولارات وسط تزايد الطلب على الملاذات الآمنة لأول مرة على The Daily Hodl.