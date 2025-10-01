البورصةDEX+
اليوان الصيني يرتفع إلى 8.5% من تداولات العملات الأجنبية العالمية، محتفظًا بالمركز الخامس عالميًا

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 06:21
شددت العملة الصينية اليوان قبضتها على أسواق العملة العالمية، حيث ارتفعت إلى 8.5% من جميع تداولات العملات الأجنبية هذا العام واحتفظت بمرتبتها الخامسة عالميًا، وفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS) في مسحه الثلاثي السنوي للبنوك المركزية لعام 2025.

ارتفع هذا الرقم من 7% في عام 2022، مواصلاً صعوداً بدأ منذ عام 2013، عندما كانت العملة الصينية بالكاد تمثل 2.2% من التداولات اليومية.

يظهر المسح، الذي تم إصداره يوم الثلاثاء بعد إطلاقه في أبريل، أن حملة بكين الطويلة لدفع عملتها إلى التمويل العالمي لا تزال تترك بصمتها. انتقل اليوان من المركز الثامن في عام 2019 إلى المركز الخامس في عام 2022 وتمكن من الحفاظ على هذا المركز. بالنسبة لصانعي السياسات في الصين، فإن هذا الدفع يهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، الذي قال بنك التسويات الدولية إنه أصبح في الواقع أكثر هيمنة في السنوات الثلاث الماضية.

بكين تسعى إلى تبني أوسع لليوان في التجارة والسلع

تحاول الحكومة الصينية تعزيز دور اليوان في المعاملات العالمية كوسيلة لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي.

قال بنك التسويات الدولية إن الدولار قد عزز في الواقع هيمنته في السنوات الثلاث الماضية، حيث يظهر الآن في 89.2% من تداولات العملات الأجنبية اعتبارًا من أبريل، مقارنة بـ 88.4% في عام 2022.

ومع ذلك، ترغب بكين في كتابة المزيد من عقود العالم والديون ومبيعات السلع باليوان، ويرى صانعو السياسات أن هذا أمر ضروري للاستقلال المالي على المدى الطويل.

قال المحللون في شركة الصين الدولية لرأس المال، بقيادة مياو يانليانغ، في مذكرة يوم الثلاثاء إن العملة لا تزال متخلفة عن الوزن الاقتصادي الفعلي للصين. وكتب مياو: "الاستخدام الدولي لليوان لا يزال لا يتناسب مع حجم الصين في الاقتصاد العالمي والتجارة".

وجادل الفريق بأنه ينبغي على بكين إصدار المزيد من الأصول الآمنة المدعومة باليوان وتعزيز استخدام العملة في التسوية وتسعير السلع. كما حثوا على تحقيق تكامل أفضل بين الأسواق المحلية والخارجية، مع الإشارة إلى إمكانات اليوان الرقمي والأصول المرمزة لجعل الصفقات عبر الحدود أسرع وأسهل في التنظيم.

لاحظ بنك التسويات الدولية أن تداول العملات الأجنبية هو مجرد طريقة واحدة لقياس الوصول الدولي للعملة. تشمل المجالات المهمة الأخرى مدى استخدامها على نطاق واسع في المدفوعات عبر الحدود، ومقدار ما يتم الاحتفاظ به في احتياطيات العملات الأجنبية، ومدى تكرار استخدامها في تسعير السلع العالمية. في الوقت الحالي، تعد حصة اليوان البالغة 8.5% في سوق العملات الأجنبية أوضح علامة على صعوده المطرد.

ومع ذلك، أرسلت مقاييس الاستخدام الدولي لليوان إشارات مختلطة هذا العام. على سبيل المثال، كانت حصتها كعملة دفع عالمية في المعاملات المسجلة في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، أو SWIFT، 2.9% في أغسطس. وهذا انخفاض من 4.7% في نفس الشهر من العام الماضي.

أظهر مسح بنك التسويات الدولية المزيد من التغييرات عبر تصنيفات العملة، حيث ظل اليورو في المرتبة الثانية ولكنه انخفض إلى 28.9% من التداولات، انخفاضًا من 30.6% قبل ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، ظل الين الياباني مستقرًا تقريبًا عند 16.8%، محتفظًا بالمرتبة الثالثة، بينما انخفض الجنيه الإسترليني البريطاني إلى 10.2% من 12.9%، على الرغم من أنه ظل في المرتبة الرابعة بشكل عام. خلف اليوان، ارتفع الفرنك السويسري إلى المرتبة السادسة، مكتسبًا حصة 6.4%، مقارنة بالمرتبة الثامنة في عام 2022.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/chinas-yuan-8-5-of-global-forex-trades/

