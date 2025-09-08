ارتفاع السوق الصيني بقيمة 1.3 تريليون دولار يلقي بظلاله على خفض أسعار الفائدة من بنك الشعب الصيني

ارتفعت سوق الأسهم الصينية مؤخرًا بما يقرب من 1.3 تريليون دولار. هذه الزيادة الحادة في أغسطس فاجأت المحللين. وبدلاً من كونها دليلاً على اقتصاد قوي، يُنظر إلى هذا الارتفاع الآن على أنه نتيجة للأموال المجانية وقروض الهامش.

المسؤولون في بكين قلقون. صانعو السياسات يطاردهم حطام انهيار السوق عام 2015، عندما تم محو قيمة 6.8 تريليون دولار. ذكرى ذلك الانهيار تؤثر الآن على كيفية تعامل المنظمين مع الازدهار الحالي. كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي، بنك الشعب الصيني (PBOC)، سعرًا آخر وربما يخفض معدل الاحتياطي من البنوك قبل نهاية العام. لكن الارتفاع عقّد تلك التوقعات.

"قد تكون السيولة العامل الرئيسي الذي يدفع الارتفاع المستمر في الأسهم الصينية،" قال يو شيانغرونغ، رئيس اقتصاديات الصين الكبرى في سيتي. "لا حاجة لتغذية الارتفاع أكثر في هذه المرحلة."

المنظمون يتحركون لاحتواء المخاطر

بنك الشعب الصيني ومنظمو السوق ليسوا خاملين أيضًا. تشير التقارير إلى أنهم يسعون أيضًا لجعل قواعد تمويل الهامش أكثر صرامة، وهو نشاط وصل إلى رقم قياسي بلغ 2.3 تريليون يوان، أو 322 مليار دولار، هذا الشهر. أحد العوامل الرئيسية المؤدية إلى التقلبات السعرية كان الاستخدام المكثف للرافعة المالية.

تشمل الخطوات المحتملة الأخرى تغيير حدود البيع القصير وتشديد الرقابة على التداول المضاربي. الهدف هو الحفاظ على استقرار السوق، دون إثارة الذعر.

ومع ذلك، لم يكن الارتفاع موزعًا بالتساوي. معظم عمليات الشراء تأتي من صناديق مدعومة من الدولة ومؤسسات كبيرة، وليس من المستثمرين الأفراد. وهذا يتناقض مع عام 2015، عندما تدفق المستثمرون الأفراد إلى الأسهم، مما فاقم الانهيار.

يجد البنك المركزي نفسه في مأزق سياسي. من ناحية، هناك اقتصاد يتباطأ. تواجه الصين حربًا تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وضعف الثقة في قطاع العقارات، وإنفاق استهلاكي ضعيف. كما أن أرقام التصدير كانت مخيبة للآمال.

من ناحية أخرى، إذا تم خفض الأسعار أو ضخ المزيد من السيولة الآن، فهناك خطر أن تصبح الأصول أكثر ارتفاعًا في السعر مما هي عليه بالفعل. يحذر المحللون من أنه إذا تلاشى الارتفاع، فقد يؤدي ذلك إلى تبديد ثروة الأسر مع تقويض جهود بكين لتشجيع الثقة في الأسهم كوسيلة استثمار طويلة المدى.

قال دنكان ريغلي، كبير الاقتصاديين الصينيين في بانثيون ماكرو إيكونوميكس، إن الارتفاع في الأسهم من المرجح أن يعزز عزم صانعي السياسات على تجنب التخفيف النقدي واسع النطاق.

المستثمرون يترقبون تأخير التيسير

عدلت البنوك العالمية مثل سيتي جروب ونومورا توقعاتها. بدلاً من تحول في سبتمبر، فإنهم يتوقعون الآن أن يتريث بنك الشعب الصيني حتى وقت لاحق من هذا العام - في هذه المرحلة، من المحتمل أن يكون التيسير أكثر اعتدالاً من التيسير القوي الذي تم تسعيره سابقًا.

لاحظت بلومبرج إيكونوميكس أنه في حين أن ضعف الاقتصاد يدعم حالة المزيد من التيسير النقدي، فإن الارتفاع في الأسهم يعني أن بنك الشعب الصيني سيكون حذرًا على الأرجح بشأن ضخ المزيد من السيولة.

كان المحللون قد توقعوا سابقًا ما يصل إلى 40 نقطة أساس من التخفيضات خلال عام 2025، والتي ستكون أكبر دورة تيسير للعقد الماضي. الاحتمال الآن هو خفض بمقدار 10 نقاط أساسية و، في أفضل الأحوال، خفض معدل الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساسية بحلول نهاية العام.

بدلاً من ذلك، تتجه الحكومة نحو مزيج من الإجراءات المالية، والإنفاق على البنية التحتية، وخفض الضرائب، بدلاً من السعي الكامل للتيسير النقدي. من شأن هذا التعديل أن يوفر النمو دون تضخيم المزيد من فقاعات الأصول الخطرة.

لكنها عملية توازن دقيقة. إذا ارتفع سوق الأسهم أكثر دون رقابة، فقد تميل بكين أكثر إلى الحد من المضاربة. ولكن إذا تبخرت إشارات النمو، فقد يُجبر البنك المركزي على التصرف مرة أخرى، ربما في أقرب وقت هذا الصيف، حتى مع مخاطر تضخم الفقاعات.

