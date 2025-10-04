الصين تختبر مراكز بيانات تحت سطح البحر لتعزيز كفاءة الطاقة

الملخصات؛

تطلق الصين مركز بيانات تحت الماء تجاري بالقرب من شنغهاي لتقليل استخدام الطاقة ودعم البنية التحتية الخضراء للذكاء الاصطناعي.

يستخدم المشروع تبريد المحيط وطاقة الرياح البحرية لتحقيق أكثر من 95% من استهلاك الطاقة المتجددة.

على غرار مشروع Natick من مايكروسوفت، تمثل منشأة الصين تحت الماء قفزة من التجريب إلى التسويق التجاري.

يحذر الخبراء من مخاطر النظام البيئي البحري، لكن بكين ترى الحوسبة تحت الماء كعنصر أساسي في رؤيتها للحياد الكربوني.

تتخذ الصين خطوة جريئة نحو الحوسبة الأكثر خضرة من خلال إطلاق أحد أول مراكز البيانات التجارية تحت الماء في العالم بالقرب من شنغهاي في أكتوبر.

تم تطوير المنشأة تحت البحر من قبل شركة هايلاندر المصنعة للمعدات البحرية بالشراكة مع شركات البناء المملوكة للدولة، وستخدم عملاء رئيسيين بما في ذلك تشاينا تيليكوم ومؤسسة حوسبة الذكاء الاصطناعي التي تديرها الدولة.

المفهوم بسيط لكنه رائد: الخوادم الموضوعة تحت الماء تستفيد من خصائص التبريد الطبيعية للمحيط لتقليل استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون. من خلال استبدال أنظمة تكييف الهواء كثيفة الاستهلاك للطاقة المستخدمة في مراكز البيانات البرية، يمكن للتكنولوجيا أن تقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل مع التوافق مع أهداف بكين للحياد الكربوني.

تقول هايلاندر إن مركز بيانات شنغهاي سيستمد تقريبًا كل كهربائه من مزارع الرياح البحرية، مع أكثر من 95% من طاقته القادمة من مصادر متجددة. المنشأة مغلفة بمادة مقاومة للتآكل لحماية أجهزتها من التعرض لمياه البحر، مما يمثل خطوة إلى الأمام في النشر المستدام طويل الأمد تحت البحر.

من تجربة مايكروسوفت إلى تنفيذ الصين

في حين أن هذه تعد أول محاولة واسعة النطاق للصين لتخزين البيانات تحت البحر، فإن الفكرة نفسها ليست جديدة. في عام 2018، اختبر مشروع Natick من مايكروسوفت بنجاح مركز بيانات مماثل تحت الماء قبالة سواحل جزر أوركني في اسكتلندا. أظهرت التجربة، التي خزنت ومعالجت البيانات لمدة عامين، أن البيئات تحت الماء يمكن أن تحسن موثوقية الخادم مع تقليل تكاليف التبريد.

ومع ذلك، لم تقم مايكروسوفت أبدًا بتسويق المفهوم تجاريًا، مستشهدة بالتكاليف العالية والشكوك التقنية. في أبريل، وصف المهندسون من المشروع لاحقًا بأنه "بحث طموح للغاية"، يهدف إلى اختبار ما إذا كانت الطاقة المتجددة والبيئات المحيطية يمكن أن تدعم بأمان الحوسبة السحابية عالية الأداء.

الآن، تستكمل الصين من حيث توقف مشروع Natick. مع دعم الدولة والإعانات الوطنية، تهدف هايلاندر إلى تحويل مفهوم تجريبي إلى نموذج تجاري قابل للتطبيق يمكن أن يدعم الطلب المتزايد للبلاد على الحوسبة السحابية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المخاوف البيئية والتقنية

على الرغم من وعد الكفاءة، يحذر الخبراء من أن النشر واسع النطاق لمراكز البيانات تحت الماء قد يأتي مع مخاطر بيئية. أثار الباحثون أسئلة حول كيفية تأثير انبعاثات الحرارة على النظم البيئية البحرية وما إذا كانت صيانة ما تحت البحر قد تثبت أنها أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال استقرار البنية التحتية تحت البحر تحديًا تقنيًا. يجب على المهندسين ضمان موثوقية نقل البيانات، وإدارة مخاطر التآكل، والحفاظ على أنظمة الطاقة في بيئة عالية الضغط.

تقول هايلاندر إن موقعها في شنغهاي تم تصميمه بطلاءات واقية متقدمة، وأنظمة تنظيم درجة الحرارة، وتكنولوجيا مكافحة التآكل للتخفيف من هذه المخاطر. تشير الشركة أيضًا إلى أن المراقبة البيئية ستكون مستمرة لضمان الحد الأدنى من الاضطراب للموائل البحرية.

دفعة الصين الأوسع للتكنولوجيا الخضراء

يعكس سعي الصين للحوسبة تحت البحر استراتيجية وطنية أوسع لجعل البنية التحتية الرقمية أكثر استدامة. مع مراكز البيانات الجائعة للطاقة التي تدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر في البلاد، شجعت بكين المؤسسات الحكومية على استكشاف تكامل الطاقة المتجددة وابتكارات الكفاءة.

دعمت الإعانات الحكومية بالفعل مشروع هايلاندر السابق في مقاطعة هاينان، ويمكن أن تتوسع مبادرات مماثلة إلى المناطق الساحلية التي لديها إمكانية الوصول إلى طاقة الرياح البحرية. يقول المحللون إنه إذا نجحت، يمكن أن تصبح مراكز البيانات تحت الماء مكونًا رئيسيًا في أهداف الصين طويلة المدى لخفض الكربون، وتكنولوجيا تصدير محتملة في سباق الحوسبة الخضراء العالمي.

