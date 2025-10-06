البورصةDEX+
أعلنت مجموعة الصين للتأجير المالي المدرجة في هونغ كونغ أنها ستستثمر 11.14 مليون دولار في قطاعات الويب3 والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خطة لتطوير منصة كريبتو خاصة بها.

ارتفاع سهم مجموعة الصين للتأجير المالي بنسبة 19% بعد إعلان الكريبتو

بواسطة: Crypto.news
2025/10/06 15:27
أعلنت مجموعة الصين للتأجير المالي المدرجة في هونغ كونغ أنها ستستثمر 11.14 مليون دولار في قطاعي Web3 والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك خطة لتطوير منصة كريبتو خاصة بها.

ملخص
  • ستجمع مجموعة الصين للتأجير المالي 11 مليون دولار عبر إصدار أسهم لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي وWeb3 والكريبتو.
  • رفع الإعلان سعر سهمها بنسبة تقارب 20%، مما يعكس اتجاهًا أوسع بين شركات هونغ كونغ المتنافسة على مبادرات الكريبتو.

وفقًا لإعلان من بورصة هونغ كونغ، تخطط مجموعة الصين للتأجير المالي المدرجة في هونغ كونغ لجمع أموال لمشاريع الذكاء الاصطناعي والكريبتو من خلال تفويض عام بالاكتتاب في أسهم جديدة. تخطط الشركة لإصدار حوالي 69.379 مليون سهم.

تهدف الشركة إلى جمع حوالي 86.724 مليون دولار هونغ كونغ (11.14 مليون دولار)، بعائدات صافية تبلغ حوالي 86.474 مليون دولار هونغ كونغ بعد المصاريف. بينما سيتم تخصيص 5 ملايين دولار هونغ كونغ لصندوق التشغيل العام للشركة، سيتم استخدام المبلغ المتبقي البالغ 81.47 مليون دولار هونغ كونغ للاستثمار في قطاعي Web3 والذكاء الاصطناعي.

ليس ذلك فحسب، بل كشفت اتفاقية الاشتراك الخاصة بالشركة أيضًا أنها ترغب في التركيز على إنشاء منصة استثمار رقمية داخل المجموعة. سيتم استخدام عائدات إصدار أسهمها للاستثمار في الأصول الرقمية، بما في ذلك إضافة العملات المستقرة وغيرها من العملات المشفرة الرئيسية إلى محفظتها.

حتى الآن، كانت الشركة تستهدف العديد من منتجات الأصول الرقمية لمشروعها الجديد. وفقًا للإشعار، تخطط منصة الكريبتو التابعة لمجموعة الصين المالية لتسهيل التداول للعملات المستقرة وبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) والأصول الواقعية وNFT وDeFi وDePin والمزيد.

على الرغم من أن الإعلان لا يذكر تاريخًا محددًا لإطلاق منصة الكريبتو، إلا أن جهود الشركة تبدو مركزة على جمع الأموال اللازمة لبدء مبادرتها في Web3، وتحديداً من خلال الذكاء الاصطناعي والكريبتو.

سهم مجموعة الصين للتأجير المالي يقفز بنسبة تقارب 20%

في 6 أكتوبر، تلقى سهم مجموعة الصين للتأجير المالي دفعة كبيرة بعد نشر إعلانها المتعلق بالكريبتو. وفقًا لبيانات من Google Finance، ارتفع السهم بنسبة 19.53% أو 0.25 نقطة فقط في الساعات القليلة الماضية بعد الإعلان.

قبل الإعلان، استقر السهم حول نطاق 1.20 دولار، ليصل فقط إلى 1.26 دولار. ولم يكن إلا في وقت لاحق، بعد انتشار الإعلان، أن رفع المستثمرون السعر إلى حوالي 1.55 دولار في غضون يوم واحد فقط.

ارتفع سهم مجموعة الصين للتأجير المالي بنسبة تقارب 20% بعد الإعلان | المصدر: Google Finance

حالة مجموعة الصين للتأجير المالي ليست فريدة. على مدار العام الماضي، كانت هناك العديد من الشركات الآسيوية التي أعلنت اهتمامها بقطاع Web3، وتحديداً الكريبتو والذكاء الاصطناعي.

أعلنت بعض الشركات أنها ستجمع أموالاً من إصدار أسهم سيتم استخدامها للاستثمار في الكريبتو أو بناء خزينة أصول رقمية. علاوة على ذلك، استفادت شركات هونغ كونغ الأخرى من موجة العملات المستقرة من خلال إبداء اهتمامها بالتسجيل للحصول على ترخيص لإطلاق رموزها الخاصة المرتبطة بالعملة المحلية

عادة ما يصاحب مثل هذا الإعلان ارتفاع في أسعار الأسهم، مما يوفر دفعة ضرورية لسعر السهم الضعيف سابقًا. على سبيل المثال، شهدت أول بورصة كريبتو مرخصة في هونغ كونغ OSL ارتفاعًا بأكثر من 12% في سهمها في يوليو بعد أن تم الكشف عن أن الشركة ستخصص جزءًا كبيرًا من تمويل 300 مليون دولار للتعمق في العملات المستقرة.

أصبح اتجاه استخدام الإعلانات المتعلقة بالكريبتو لتعزيز أسعار الأسهم منتشرًا لدرجة أن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ اضطرت إلى إصدار تحذير للمستثمرين. طلبت الوكالة المالية من المستثمرين توخي الحذر بشأن البيانات المتعلقة بالعملات المستقرة والكريبتو، حيث زادت إلى جانب مخاطر الاحتيال.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

