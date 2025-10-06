تعتزم شركة China Financial Leasing، المدرجة في بورصة هونغ كونغ، جمع ما يقارب 86.7 مليون دولار هونغ كونغي، مع التركيز على استثمارات Web3 والذكاء الاصطناعي.

ذكرت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لإعلان من بورصة هونغ كونغ، كشفت مجموعة الصين للتأجير المالي المحدودة أنها أبرمت اتفاقية اشتراك مع شركة Innoval Capital Holding Limited في 5 أكتوبر، للاشتراك في 69,379,496 سهمًا جديدًا بسعر 1.25 دولار هونغ كونغي للسهم، بمقابل إجمالي يبلغ حوالي 86.7 مليون دولار هونغ كونغي. تخطط الشركة لاستخدام حوالي 94.22% من صافي العائدات (حوالي 81.5 مليون دولار هونغ كونغي) للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في قطاعات Web3 (بما في ذلك العملات المستقرة، وBTC، وETH، وأصول العالم الحقيقي) والذكاء الاصطناعي، استجابةً لـ "إعلان سياسة تطوير الأصول الرقمية 2.0" في هونغ كونغ ولبناء مجموعة استثمارية مبتكرة للأصول الرقمية. ذكرت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لإعلان من بورصة هونغ كونغ، كشفت مجموعة الصين للتأجير المالي المحدودة أنها أبرمت اتفاقية اشتراك مع شركة Innoval Capital Holding Limited في 5 أكتوبر، للاشتراك في 69,379,496 سهمًا جديدًا بسعر 1.25 دولار هونغ كونغي للسهم، بمقابل إجمالي يبلغ حوالي 86.7 مليون دولار هونغ كونغي. تخطط الشركة لاستخدام حوالي 94.22% من صافي العائدات (حوالي 81.5 مليون دولار هونغ كونغي) للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة في قطاعات Web3 (بما في ذلك العملات المستقرة، وBTC، وETH، وأصول العالم الحقيقي) والذكاء الاصطناعي، استجابةً لـ "إعلان سياسة تطوير الأصول الرقمية 2.0" في هونغ كونغ ولبناء مجموعة استثمارية مبتكرة للأصول الرقمية.