تختار ChatGPT-5 خمسة أسهم للاحتفاظ بها حتى عام 2026

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:25
في 28 أغسطس، قال أندرو سليمون، وهو مدير محفظة كبير في مورغان ستانلي، في مقابلة مع CNBC إن مستقبل الأسهم يبدو "مشرقًا جدًا".

في الواقع، وصلت سوق الأسهم الأمريكية إلى أعلى تقييم لها على الإطلاق هذا الصيف، حيث ارتفع مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 40% في غضون أربعة أشهر تقريبًا، مدفوعًا إلى حد كبير بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI).

لمعرفة القطاعات التي من المرجح أن تستمر في تحقيق نتائج جيدة في العام المقبل أيضًا، استشرنا ChatGPT من OpenAI حول 5 أسهم للاحتفاظ بها حتى عام 2026.

1. مايكروسوفت (MSFT)

السعر المتوقع لسهم MSFT. المصدر: Finbold و ChatGPT

كان الاختيار الأول لـ ChatGPT هو مايكروسوفت (NASDAQ: MSFT). اعترف الروبوت المحادث بمكانة الشركة في الحوسبة السحابية، مشيرًا إلى Azure وقدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة عبر مجموعة منتجاتها.

بالإضافة إلى برامج المؤسسات، لاحظ ChatGPT الشراكات التجارية والاستثمارات في OpenAI، والتي ساعدت في جعل مايكروسوفت رائدة في تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي بين المستخدمين المؤسسيين والتجزئة.

علاوة على ذلك، تتمتع عملاقة التكنولوجيا بميزانية عمومية قوية، وإيرادات اشتراك متكررة، وتاريخ من توزيعات الأرباح، مما يساهم في جاذبيتها كاستثمار طويل المدى.

2. ألفابيت (GOOGL)

السعر المتوقع لسهم Alphabet. المصدر: Finbold و ChatGPT

كانت ألفابيت (NASDAQ: GOOGL) هي الاختيار الثاني. تتمتع الشركة باحتكار افتراضي في مجال الإعلانات الرقمية والبحث وخدمات السحابة، وعلى غرار مايكروسوفت، استثمرت بكثافة في الذكاء الاصطناعي.

تشمل مشاريع الشركة الأخرى Waymo (السيارات ذاتية القيادة)، وDeepMind (الرعاية الصحية)، ومشاريع الحوسبة الكمومية المختلفة.

مع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتنسيقات الإعلانات الجديدة عبر منصات Google وYouTube وAndroid، يقترح ChatGPT أن أعمال ألفابيت الإعلانية يمكن أن تتوسع بشكل كبير، مما قد ينافس مايكروسوفت.

3. تسلا (TSLA)

السعر المتوقع لسهم TSLA. المصدر: Finbold و ChatGPT

تستمر تسلا (NASDAQ: TSLA)، الإوزة الذهبية لإيلون ماسك، في قيادة سوق السيارات الكهربائية (EV) مع توسيع قدرة الإنتاج والتقدم في تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وفقًا لذلك، فإن شركة السيارات في وضع جيد للاستفادة ليس فقط من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية ولكن أيضًا من حلول الطاقة المستدامة. والأكثر من ذلك، يمكن أن يشهد برنامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD) الخاص بها، الذي يدعم أعمال سيارات الأجرة الآلية التي تم إطلاقها مؤخرًا، نموًا هائلاً مع إيجاد استخدامات خارج مجالها الحالي.

4. نفيديا (NVDA)

السعر المتوقع لسهم NVDA. المصدر: Finbold و ChatGPT

تم دفع ناسداك بواسطة التقدم في الذكاء الاصطناعي، وتعتبر نفيديا (NASDAQ: NVDA) العمود الفقري للصناعة، حيث تقود قطاع أشباه الموصلات بوحدات معالجة الرسومات (GPUs) ومراكز البيانات الخاصة بها. 

بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، تعتبر تقنيتها جزءًا لا يتجزأ من التقدم في التصور المهني، مما يضمن طلبًا قويًا على منتجاتها. يتوقع ChatGPT أن نفيديا ستصبح على الأرجح أكثر رسوخًا وستوسع محفظتها لتشمل المزيد من الذكاء الاصطناعي للسيارات والحوسبة الطرفية، مما يجعلها واحدة من أهم موردي التكنولوجيا استراتيجيًا في العالم.

5. أمازون (AMZN)

السعر المتوقع لسهم AMNZ. المصدر: Finbold و ChatGPT

لا تزال أمازون (NASDAQ: AMZN) القوة المهيمنة في التجارة الإلكترونية، ولكن عملياتها الآن تشمل الحوسبة السحابية أيضًا من خلال خدمات أمازون الحاسوبية (AWS).

في الواقع، تقوم AWS بدمج الذكاء الاصطناعي عبر معظم خدمات أمازون، ليس فقط لمساعدة الشركات على نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي ولكن أيضًا لتعزيز تجربة التسوق للمستخدم النهائي.

وبالمثل، تساهم مشاريعها في مجال البث (Prime Video، Twitch)، والإعلان، والرعاية الصحية (One Medical، Amazon Pharmacy) في نموها ذي الهامش المرتفع، مع إيرادات إعلانية يمكن أن تنافس YouTube في المستقبل.

الصورة المميزة عبر Shutterstock

المصدر: https://finbold.com/chatgpt-5-picks-5-stocks-to-hold-through-2026/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

