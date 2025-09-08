أنماط الرسم البياني تشير إلى ارتفاع كبير قادم

بيتكوين

يحوم البيتكوين حول علامة 111,000 دولار، متماسكًا بعد أسابيع من التقلبات المتذبذبة التي أبقت المتداولين على حافة الترقب.

تأتي التحركات الأخيرة بينما يشير معلقو السوق إلى أن مرحلة "فخ الدببة" التي طال انتظارها قد تقترب من نهايتها، مما يمهد الطريق لاختراق صعودي أقوى.

سلط كريبتو روفر، محلل السوق المتابع على نطاق واسع، الضوء على مخطط دورة السوق الكلاسيكية، مشيرًا إلى أن مرحلة فخ الدببة قد اكتملت تقريبًا. "كن مستعدًا. الضخ قادم،" كتب، مقترحًا أن التفاؤل المتجدد قد يدفع الزخم قريبًا.

منشور آخر قارن بين هيكل سعر البيتكوين واختراق الذهب التاريخي، مجادلاً بأن البيتكوين قد يتبع نمط إسفين تصاعدي مماثل أدى إلى ارتفاع الذهب المكافئ في السنوات الماضية.

تؤكد المقارنة على رواية متنامية مفادها أن البيتكوين يمكن أن يحاكي أصول الملاذ الآمن التقليدية في مرحلته المقبلة.

على المخططات، يواصل البيتكوين التوحيد بين 110,000 دولار و112,000 دولار، وهو مستوى عمل كدعم قصير المدى. على الرغم من التراجعات الأخيرة من ارتفاعات يوليو فوق 118,000 دولار، فإن حركة السعر تشير إلى أن المشترين يتدخلون للدفاع عن المستويات الرئيسية. إذا استمرت منطقة التراكم الحالية، يجادل المحللون بأن التحرك نحو ارتفاعات متجددة يمكن أن يتكشف في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة. غالبًا ما تجذب دورات السوق المستثمرين بارتفاعات زائفة قبل التصحيحات الكبرى، وستلعب حالات عدم اليقين الاقتصادي الكلي - مثل تحولات سياسة البنك المركزي وظروف السيولة العالمية - دورًا حاسمًا في تشكيل مسار البيتكوين.

في الوقت الحالي، يراقب المتداولون عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكان البيتكوين التخلص من رواية فخ الدببة والانتقال إلى مرحلة النمو التالية، مما يعكس الارتفاعات المتفجرة للدورات السابقة.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات التشفير والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بالعالم المعقد والمتطور باستمرار للأصول الرقمية. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتفكيك الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

