أنماط الرسم البياني تشير إلى ارتفاع كبير قادم

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور أنماط المخططات تشير إلى ارتفاع كبير قادم على BitcoinEthereumNews.com. يحوم بيتكوين حول علامة 111,000 دولار، موحداً بعد أسابيع من التقلبات المتقلبة التي أبقت المتداولين على حافة الهاوية. تأتي التحركات الأخيرة مع اقتراح معلقي السوق أن مرحلة "فخ الدب" التي طال انتظارها قد تقترب من نهايتها، مما يمهد المجال لاختراق صعودي أقوى. سلط Crypto Rover، وهو محلل سوق يتابعه الكثيرون، الضوء على مخطط دورة السوق الكلاسيكية، مشيراً إلى أن مرحلة فخ الدب قد اكتملت تقريباً. "كن مستعداً. الضخ قادم،" كتب، مقترحاً أن التفاؤل المتجدد قد يدفع الزخم قريباً. قارن منشور آخر هيكل سعر بيتكوين باختراق الذهب التاريخي، مجادلاً بأن بيتكوين قد يتبع نمط إسفين تصاعدي مماثل أدى إلى ارتفاع الذهب المكافئ في السنوات الماضية. تؤكد المقارنة على رواية متنامية بأن بيتكوين يمكن أن يحاكي أصول الملاذ الآمن التقليدية في مرحلته التالية. على المخططات، يواصل بيتكوين التوحيد بين 110,000 دولار و112,000 دولار، وهو مستوى عمل كدعم قصير المدى. على الرغم من التراجعات الأخيرة من ارتفاعات يوليو فوق 118,000 دولار، يشير حركة السعر إلى أن المشترين يتدخلون للدفاع عن المستويات الرئيسية. إذا استمرت منطقة التراكم الحالية، يجادل المحللين بأن تحرك نحو ارتفاعات متجددة يمكن أن يتكشف في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة. غالباً ما تجذب دورات السوق المستثمرين بارتفاعات زائفة قبل التصحيحات الكبرى، وستلعب الشكوك الاقتصادية الكلية - مثل تحولات سياسة البنك المركزي وظروف السيولة العالمية - دوراً حاسماً في تشكيل مسار بيتكوين. في الوقت الحالي، يراقب المتداولون عن كثب لمعرفة ما إذا كان بيتكوين يمكنه التخلص من رواية فخ الدب والانتقال إلى مرحلة النمو التالية، مرددًا صدى الارتفاعات المتفجرة للدورات السابقة. المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمارية أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ...ظهر المنشور أنماط المخططات تشير إلى ارتفاع كبير قادم على BitcoinEthereumNews.com. يحوم بيتكوين حول علامة 111,000 دولار، موحداً بعد أسابيع من التقلبات المتقلبة التي أبقت المتداولين على حافة الهاوية. تأتي التحركات الأخيرة مع اقتراح معلقي السوق أن مرحلة "فخ الدب" التي طال انتظارها قد تقترب من نهايتها، مما يمهد المجال لاختراق صعودي أقوى. سلط Crypto Rover، وهو محلل سوق يتابعه الكثيرون، الضوء على مخطط دورة السوق الكلاسيكية، مشيراً إلى أن مرحلة فخ الدب قد اكتملت تقريباً. "كن مستعداً. الضخ قادم،" كتب، مقترحاً أن التفاؤل المتجدد قد يدفع الزخم قريباً. قارن منشور آخر هيكل سعر بيتكوين باختراق الذهب التاريخي، مجادلاً بأن بيتكوين قد يتبع نمط إسفين تصاعدي مماثل أدى إلى ارتفاع الذهب المكافئ في السنوات الماضية. تؤكد المقارنة على رواية متنامية بأن بيتكوين يمكن أن يحاكي أصول الملاذ الآمن التقليدية في مرحلته التالية. على المخططات، يواصل بيتكوين التوحيد بين 110,000 دولار و112,000 دولار، وهو مستوى عمل كدعم قصير المدى. على الرغم من التراجعات الأخيرة من ارتفاعات يوليو فوق 118,000 دولار، يشير حركة السعر إلى أن المشترين يتدخلون للدفاع عن المستويات الرئيسية. إذا استمرت منطقة التراكم الحالية، يجادل المحللين بأن تحرك نحو ارتفاعات متجددة يمكن أن يتكشف في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة. غالباً ما تجذب دورات السوق المستثمرين بارتفاعات زائفة قبل التصحيحات الكبرى، وستلعب الشكوك الاقتصادية الكلية - مثل تحولات سياسة البنك المركزي وظروف السيولة العالمية - دوراً حاسماً في تشكيل مسار بيتكوين. في الوقت الحالي، يراقب المتداولون عن كثب لمعرفة ما إذا كان بيتكوين يمكنه التخلص من رواية فخ الدب والانتقال إلى مرحلة النمو التالية، مرددًا صدى الارتفاعات المتفجرة للدورات السابقة. المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمارية أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ...

أنماط الرسم البياني تشير إلى ارتفاع كبير قادم

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:01
PlaysOut
PLAY$0.02434-1.29%
Movement
MOVE$0.05696-3.29%
READY
READY$0.01399-0.75%
COM
COM$0.005476-7.15%
Edge
EDGE$0.26855+0.90%
Hive Intelligence
HINT$0.002857-9.78%
Major
MAJOR$0.10049-2.60%
بيتكوين

يحوم البيتكوين حول علامة 111,000 دولار، متماسكًا بعد أسابيع من التقلبات المتذبذبة التي أبقت المتداولين على حافة الترقب.

تأتي التحركات الأخيرة بينما يشير معلقو السوق إلى أن مرحلة "فخ الدببة" التي طال انتظارها قد تقترب من نهايتها، مما يمهد الطريق لاختراق صعودي أقوى.

سلط كريبتو روفر، محلل السوق المتابع على نطاق واسع، الضوء على مخطط دورة السوق الكلاسيكية، مشيرًا إلى أن مرحلة فخ الدببة قد اكتملت تقريبًا. "كن مستعدًا. الضخ قادم،" كتب، مقترحًا أن التفاؤل المتجدد قد يدفع الزخم قريبًا.

منشور آخر قارن بين هيكل سعر البيتكوين واختراق الذهب التاريخي، مجادلاً بأن البيتكوين قد يتبع نمط إسفين تصاعدي مماثل أدى إلى ارتفاع الذهب المكافئ في السنوات الماضية.

تؤكد المقارنة على رواية متنامية مفادها أن البيتكوين يمكن أن يحاكي أصول الملاذ الآمن التقليدية في مرحلته المقبلة.

على المخططات، يواصل البيتكوين التوحيد بين 110,000 دولار و112,000 دولار، وهو مستوى عمل كدعم قصير المدى. على الرغم من التراجعات الأخيرة من ارتفاعات يوليو فوق 118,000 دولار، فإن حركة السعر تشير إلى أن المشترين يتدخلون للدفاع عن المستويات الرئيسية. إذا استمرت منطقة التراكم الحالية، يجادل المحللون بأن التحرك نحو ارتفاعات متجددة يمكن أن يتكشف في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة. غالبًا ما تجذب دورات السوق المستثمرين بارتفاعات زائفة قبل التصحيحات الكبرى، وستلعب حالات عدم اليقين الاقتصادي الكلي - مثل تحولات سياسة البنك المركزي وظروف السيولة العالمية - دورًا حاسمًا في تشكيل مسار البيتكوين.

في الوقت الحالي، يراقب المتداولون عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكان البيتكوين التخلص من رواية فخ الدببة والانتقال إلى مرحلة النمو التالية، مما يعكس الارتفاعات المتفجرة للدورات السابقة.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار أو عملة مشفرة محددة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

المؤلف

أليكس هو صحفي مالي ذو خبرة ومتحمس للعملات المشفرة. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة في تغطية صناعات التشفير والبلوكتشين والتكنولوجيا المالية، فهو على دراية جيدة بالعالم المعقد والمتطور باستمرار للأصول الرقمية. توفر مقالاته البصيرة والمثيرة للتفكير للقراء صورة واضحة عن أحدث التطورات والاتجاهات في السوق. يسمح له نهجه بتفكيك الأفكار المعقدة إلى محتوى سهل الوصول ومتعمق. تابع منشوراته للبقاء على اطلاع بأهم الاتجاهات والمواضيع.

قصص ذات صلة



المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/bitcoin-vs-gold-chart-patterns-hint-at-major-rally-ahead/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,562.01
$101,562.01$101,562.01

-0.66%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,410.37
$3,410.37$3,410.37

-0.51%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.28
$153.28$153.28

-1.56%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3822
$2.3822$2.3822

+0.59%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11197
$0.11197$0.11197

+4.63%