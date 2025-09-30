تشينلينك، يو بي إس وسويفت تطلق تجربة رائدة لصندوق الرموز المالية بواسطة: CoinPedia 2025/09/30 19:50 مشاركة

ظهر المنشور Chainlink وUBS وSWIFT يطلقون تجربة صندوق مُرمّز تُغير قواعد اللعبة لأول مرة على Coinpedia Fintech News أنشأت Chainlink وUBS وSWIFT حلاً جديدًا يسمح للبنوك بإدارة اشتراكات واستردادات الصناديق المُرمّزة باستخدام أنظمة مراسلات SWIFT الحالية. بفضل بيئة التشغيل الخاصة بـ Chainlink (CRE)، تتيح هذه التقنية سهلة الاستخدام للمؤسسات المالية الاتصال بسهولة بسلاسل الكتل دون تغيير أنظمتها الحالية. تعمل هذه التجربة على تحديث صناعة الصناديق البالغة 100 تريليون دولار من خلال جعل المعاملات أسرع وأكثر شفافية وكفاءة، مما يربط بين التمويل التقليدي وقابلية التشغيل البيني للبلوكتشين بسلاسة.