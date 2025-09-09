البورصةDEX+
توقعات سعر Chainlink: انخفاض LINK بعد نمو جراحي مع تجمع المستثمرين حول طبقة L2 الجديدة Brett

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:21
مشهد الكريبتو هو دوامة حيث يواجه السعر المتوقع لـ Cardano و Chainlink تقلبات متقلبة، والأموال الذكية تتدفق بهدوء إلى فرص جديدة. المثير للاهتمام بشكل خاص هو الضجيج حول Layer Brett، وهو توكن Layer 2 مبتكر يخضع حاليًا لبيع مسبق يجذب اهتمامًا جادًا، ويجمع رأس المال بسرعة، ويعد المتبنين الأوائل بمزيج فريد من طاقة عملات meme وفائدة البلوكشين التي لا يمكن إنكارها. هذا ليس مجرد نجاح مؤقت؛ إنه منافس حقيقي.

Layer Brett (LBRETT) هو توكن الكريبتو الأفضل مظهرًا للمستقبل

Layer Brett (LBRETT) ليس مجرد عملة ميم أخرى تركب على اتجاه عابر. هذا الرمز المميز ERC-20 هو وحش الجيل التالي من Layer 2 مبني بشكل مربع على الإيثريوم، مصمم لدمج ثقافة الميم الفيروسية مع قابلية التوسع الملموسة للبلوكشين. فكر فيه كـ Brett (الأصلي)، ولكن بمنشطات، مع هدف. 

إنه هروب من أصول خالية من المنفعة لاسمه، واعدًا بنظام بيئي قوي يتميز بمكافآت staking عالية العائد، وقابلية التشغيل البيني للبلوكتشين السلسة، وخارطة طريق مدفوعة حقًا من المجتمع. يهدف إلى تقديم حلول واقعية دون التضحية بالطاقة المعدية لتلك الميمات.

يستفيد Layer Brett من تقنية Layer 2 المتطورة لتجنب ازدحام الشبكة الشهير في الإيثريوم. هذا يعني أن المعاملات تحدث خارج السلسلة، بسرعة فائقة، مع الاحتفاظ بالأمان الحديدي واللامركزية لشبكة الإيثريوم الرائدة. إنه تغيير في قواعد اللعبة. ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟

  • معاملات سريعة: قل وداعًا لأوقات الانتظار التي لا نهاية لها. يقدم Layer Brett تسويات شبه فورية لكل شيء من التداول إلى الـ staking.
  • رسوم غاز منخفضة للغاية: هل سئمت من الرسوم المرتفعة التي تأكل أرباحك؟ يخفض حل Layer 2 هذا التكاليف إلى بنسات قليلة، مما يجعل المعاملات الصغيرة قابلة للتطبيق للجميع.
  • Staking فائق التحفيز: يمكن للمشترين المبكرين وضع رموز LBRETT الخاصة بهم على الفور، وتأمين APY مذهلة بنسبة 850٪. هذه فرصة دخل سلبي جادة.
  • نهج المجتمع أولاً: Layer Brett ليس مجرد أعجوبة تقنية؛ إنها حركة. مع التخطيط لهدية بقيمة مليون دولار، فإنها تبني بنشاط مجتمعًا نابضًا بالحياة ومشاركًا من الصفر.

السعر المتوقع لـ Cardano (ADA) والقيمة السوقية لـ Chainlink (LINK) هي بالفعل فلكية

بينما كان السعر المتوقع لـ Cardano (ADA) و Chainlink (LINK) من المواضيع الساخنة لسنوات، ولا يزالان لاعبين حاسمين في مساحة Web3، غالبًا ما تعمل مسارات نموهما على مبادئ مختلفة. يهدف Cardano، بتطوره البطيء والثابت، إلى تقديم حلول DeFi وعقود ذكية على مستوى المؤسسات. 

Chainlink، ملك الأوراكل الذي لا جدال فيه، يغذي تغذيات البيانات اللامركزية عبر سلاسل كتل لا حصر لها. كلاهما أساسي، نعم، لكن قيمتهما السوقية فلكية بالفعل، بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن العملة المشفرة الكبيرة التالية، تقدم الرموز المميزة مثل ADA ملفات تعريف مخاطر-مكافأة متميزة. إنها توفر الاستقرار، لكن Layer Brett مصمم للنمو المبكر المتفجر الذي لا يمكن للأصول الأكثر رسوخًا ببساطة تكراره.

Layer Brett (LBRETT) يصبح العلملات البديلة التالية بمضاعفة 100 مرة

الآن، حول السعر. عندما تقارن سعر البيع المسبق الحالي لـ Layer Brett البالغ 0.0055 دولار بعمالقة مثل Dogecoin و Shiba Inu، أو حتى Pepe، فإن إمكانية النمو الأسي لا يمكن تجاهلها. بدأت عمالقة عملات meme الراسخة هذه صغيرة، غالبًا مع القليل أو بدون فائدة، قبل أن ترتفع قيمتها إلى المليارات. ومع ذلك، يتم إطلاق Layer Brett بميزة واضحة مدعومة بالتكنولوجيا: إنها بلوكتشين Layer 2 من اليوم الأول. 

يتهامس المحللين حول Layer Brett ليصبح العلملات البديلة التالية بمضاعفة 100 مرة، خاصة وأنه يبرز ضد الطبيعة المضاربة البحتة لـ Brett (الأصلي). سوق جوهرة الكريبتو ذات القيمة السوقية المنخفضة دائمًا ناضج، و Layer Brett مهيأ ليكون من أفضل الرابحين في موجة صعود الكريبتو القادمة في عام 2025.

لا تدع أفضل بيع مسبق للكريبتو يفلت من بين أصابعك. كن جزءًا من الحركة التي تحدد حقًا مستقبل التمويل اللامركزي. لا تفوت هذه الفرصة لعملة ميم الأعلى.

البيع المسبق: Layer Brett | بلوكتشين Layer 2 سريع ومجزي

تيليجرام: تيليجرام: عرض @layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/link-drops-after-surgical-growth-as-investors-rally-around-new-l2-layer-brett/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم.
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC.
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي.
