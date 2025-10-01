البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
مع 12.1 ألف منشور و4.3 مليون تفاعل، تتصدر Chainlink نشاط أصول العالم الحقيقي الاجتماعي. كما يُلاحظ تفاعل قوي من مشاريع مثل Avalanche وHedera وVeChain.مع 12.1 ألف منشور و4.3 مليون تفاعل، تتصدر Chainlink نشاط أصول العالم الحقيقي الاجتماعي. كما يُلاحظ تفاعل قوي من مشاريع مثل Avalanche وHedera وVeChain.

تشينلينك تتصدر النشاط الاجتماعي لأصول العالم الحقيقي مع ارتفاع التفاعل عبر أفضل 10 مشاريع لأصول العالم الحقيقي

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/01 04:40
Allo
RWA$0.004168-1.69%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Wink
LIKE$0.005302+0.51%
chainlink-pp1 main

صنفت بيانات مجموعة فينيكس تشينلينك (LINK) كقائد لا غنى عنه لمشاريع أصول العالم الحقيقي (RWA) من حيث النشاط الاجتماعي. يمتلك تشينلينك 12.1 ألف منشور نشط و4.3 مليون تفاعل في 24 ساعة، وهو أكثر بكثير مقارنة بمنافسيه.

يتم تفسير راهنية هذه الهيمنة بحقيقة أن تشينلينك يكتسب المزيد والمزيد من القوة في سوق الرموز وأصول العالم الحقيقي، حيث تستمر المناقشات والإعجابات والمشاركات والتعليقات في اكتساب الزخم فيما يتعلق بنشاط نظام تشينلينك البيئي.

أداء قوي من تشينلينك وAVAX وHBAR وVET

بعد تشينلينك، هناك أفالانش (AVAX) مع 6.7 ألف منشور متفاعل و551.7 ألف تفاعل، يليه هيديرا (HBAR) مع 6.3 ألف منشور و535.9 ألف تفاعل. تظهر هذه الأرقام الزخم المتزايد حول كلا المشروعين، حيث تكتسب الرموز وأصول العالم الحقيقي المزيد من الاهتمام عبر مساحة العملات المشفرة.

ظهر فيتشين (VET) في منشورات جذبت 4,000 و1.4 مليون تفاعل، مما يعكس نشاطًا مجتمعيًا قويًا مقارنة بتكرار النشر. هذه هي قدرة الخطابات المشغولة والمشاهدين النشطين على توليد قوة هائلة بعدد أقل من المنشورات.

المشاريع متوسطة المستوى تكتسب زخمًا

تم تسجيل مشاريع أخرى بنشاط كافٍ. سجلت إنترنت كومبيوترز (ICP) 3.9 ألف مشاركة و298.7 ألف تفاعل، وسجلت إنجكتيف (INJ) 3.4 ألف منشور و206.8 ألف تفاعل. 

شركة أخرى شقت طريقها إلى القائمة هي إليكسير (EL): نشرت 3 آلاف وتفاعلت 2.3 مليون مرة، وهي نسبة مشاركة إلى منشور جيدة.

آخر القائمة هو كوانت (QNT) مع 2.7 ألف منشور و493.2 ألف تفاعل، وستيلر (XLM) مع 2.7 ألف منشور و233.8 ألف تفاعل، وألغوراند (ALGO) مع 2.5 ألف منشور و233.8 ألف تفاعل.

المشاعر السوقية تدفع نمو أصول العالم الحقيقي 

تعكس الزيادة في النشاط حقيقة أن مشاركة المجتمع هي أحد أهم محركات مشاريع أصول العالم الحقيقي. المنشورات والإعجابات والتغريدات والتعليقات والمشاركات والتصويتات الإيجابية كلها علامات على اهتمام المستثمر المباشر وتفضيله فيما يتعلق بالرموز كاتجاه مهم.

يحافظ تشينلينك على مكانة رائدة في البنية التحتية لأصول العالم الحقيقي مع هيمنته على المنشورات والتفاعلات. تحافظ المشاريع الأخرى، مثل فيتشين وأفالانش وهيديرا، على مجتمعات قوية تعزز التبني في حالات تطبيق سلسلة التوريد والمالية والمؤسسات للرموز.

مع زيادة النشاط الاجتماعي على هذه الشبكات، تتحول صناعة أصول العالم الحقيقي إلى واحدة من أكثر القصص رواجًا في صناعة البلوكتشين. يثبت قطاع أصول العالم الحقيقي أنه أحد السرديات الأكثر متابعة عن كثب في مساحة البلوكتشين.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,954.88
$101,954.88$101,954.88

-0.27%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,419.23
$3,419.23$3,419.23

-0.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.68
$153.68$153.68

-1.30%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3783
$2.3783$2.3783

+0.43%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11273
$0.11273$0.11273

+5.34%