تشينلينك تتصدر النشاط الاجتماعي لأصول العالم الحقيقي مع ارتفاع التفاعل عبر أفضل 10 مشاريع لأصول العالم الحقيقي

صنفت بيانات مجموعة فينيكس تشينلينك (LINK) كقائد لا غنى عنه لمشاريع أصول العالم الحقيقي (RWA) من حيث النشاط الاجتماعي. يمتلك تشينلينك 12.1 ألف منشور نشط و4.3 مليون تفاعل في 24 ساعة، وهو أكثر بكثير مقارنة بمنافسيه.

يتم تفسير راهنية هذه الهيمنة بحقيقة أن تشينلينك يكتسب المزيد والمزيد من القوة في سوق الرموز وأصول العالم الحقيقي، حيث تستمر المناقشات والإعجابات والمشاركات والتعليقات في اكتساب الزخم فيما يتعلق بنشاط نظام تشينلينك البيئي.

أداء قوي من تشينلينك وAVAX وHBAR وVET

بعد تشينلينك، هناك أفالانش (AVAX) مع 6.7 ألف منشور متفاعل و551.7 ألف تفاعل، يليه هيديرا (HBAR) مع 6.3 ألف منشور و535.9 ألف تفاعل. تظهر هذه الأرقام الزخم المتزايد حول كلا المشروعين، حيث تكتسب الرموز وأصول العالم الحقيقي المزيد من الاهتمام عبر مساحة العملات المشفرة.

ظهر فيتشين (VET) في منشورات جذبت 4,000 و1.4 مليون تفاعل، مما يعكس نشاطًا مجتمعيًا قويًا مقارنة بتكرار النشر. هذه هي قدرة الخطابات المشغولة والمشاهدين النشطين على توليد قوة هائلة بعدد أقل من المنشورات.

المشاريع متوسطة المستوى تكتسب زخمًا

تم تسجيل مشاريع أخرى بنشاط كافٍ. سجلت إنترنت كومبيوترز (ICP) 3.9 ألف مشاركة و298.7 ألف تفاعل، وسجلت إنجكتيف (INJ) 3.4 ألف منشور و206.8 ألف تفاعل.

شركة أخرى شقت طريقها إلى القائمة هي إليكسير (EL): نشرت 3 آلاف وتفاعلت 2.3 مليون مرة، وهي نسبة مشاركة إلى منشور جيدة.

آخر القائمة هو كوانت (QNT) مع 2.7 ألف منشور و493.2 ألف تفاعل، وستيلر (XLM) مع 2.7 ألف منشور و233.8 ألف تفاعل، وألغوراند (ALGO) مع 2.5 ألف منشور و233.8 ألف تفاعل.

المشاعر السوقية تدفع نمو أصول العالم الحقيقي

تعكس الزيادة في النشاط حقيقة أن مشاركة المجتمع هي أحد أهم محركات مشاريع أصول العالم الحقيقي. المنشورات والإعجابات والتغريدات والتعليقات والمشاركات والتصويتات الإيجابية كلها علامات على اهتمام المستثمر المباشر وتفضيله فيما يتعلق بالرموز كاتجاه مهم.

يحافظ تشينلينك على مكانة رائدة في البنية التحتية لأصول العالم الحقيقي مع هيمنته على المنشورات والتفاعلات. تحافظ المشاريع الأخرى، مثل فيتشين وأفالانش وهيديرا، على مجتمعات قوية تعزز التبني في حالات تطبيق سلسلة التوريد والمالية والمؤسسات للرموز.

مع زيادة النشاط الاجتماعي على هذه الشبكات، تتحول صناعة أصول العالم الحقيقي إلى واحدة من أكثر القصص رواجًا في صناعة البلوكتشين. يثبت قطاع أصول العالم الحقيقي أنه أحد السرديات الأكثر متابعة عن كثب في مساحة البلوكتشين.