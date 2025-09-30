تشينلينك وسويفت يفتحان الأموال المرمزة لسوق عالمي بقيمة 100 تريليون دولار بواسطة: Coinstats 2025/09/30 19:47 مشاركة

التفاصيل: https://coincu.com/news/chainlink-and-swift-unlock-tokenized/ التفاصيل: https://coincu.com/news/chainlink-and-swift-unlock-tokenized/