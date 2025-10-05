تستعين ChainAware.ai بـ Tectum لتقديم معاملات تشفير آمنة وفي الوقت الفعلي

كشفت ChainAware.ai، المنصة الرائدة في التحليلات التنبؤية للذكاء الاصطناعي واكتشاف الاحتيال، عن شراكتها الاستراتيجية مع Tectum، أسرع وأكثر البلوكشين قابلية للتوسع مع سجل يبلغ 3.5 مليون تحويل في الثانية. الغرض الوحيد من هذا التكامل هو حماية معاملات المستخدمين بطريقة أكثر أمانًا وقابلية للتوسع ومعاملات كريبتو في الوقت الفعلي.

وفقًا للمصدر، تتعامل ChainAware في مجال اكتشاف عمليات الاحتيال والغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أمن محافظ المستخدمين حول العالم. علاوة على ذلك، فإن تكاملها مع Tectum لن يكون أقل من إنجاز ملحوظ لهذه المنصات. تعتبر Tectum أسرع بلوكشين في العالم بسبب خدماتها الأسرع في معاملات الكريبتو في جميع أنحاء العالم. أصدرت ChainAware.ai هذا الخبر عبر حساب X الرسمي الخاص بها.

Tectum تضع المعيار للجيل القادم من البلوكشين

تمتلك Tectum أفضل الميزات في العالم، والتي توفر ليس فقط الكفاءة وحدها ولكن أيضًا تحمي المستخدمين من التهديدات المستقبلية. لهذا الغرض، تمتلك Tectum ميزة تسمى "إجماع إثبات المنفعة" التي تعطي الأولوية للكفاءة مع قابلية التوسع لتحسين المستخدمين.

علاوة على ذلك، تمتلك Tectum ميزة أخرى، وهي "أمان XFA المقاوم للكم"، والذي سيحمي المستخدمين من الهجمات المستقبلية مثل الحوسبة الكمومية. هذا يعني أن Tectum لا تسهل على المستخدمين في السيناريو الحالي فحسب، بل قامت أيضًا بالعمل للمستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تعد ميزة SoftNote من Tectum واحدة من أكثر الميزات جاذبية ومفيدة للمستخدمين والشركات مقارنة بالميزات الأخرى. توفر هذه الميزة حل دفع بدون رسوم وغير أمين يعمل مثل النقد الرقمي، مما يجعل الكريبتو في متناول يديك عمليًا.

ChainAware.ai و Tectum يعيدان تعريف الثقة في المدفوعات

في تحالف ChainAware.ai و Tectum، تلعب ChainAware.ai أيضًا دورًا حاسمًا في حماية المستخدمين بميزة الذكاء التنبؤي، من خلال توقع الأنشطة المشبوهة وتمييزها قبل أن تصبح تهديدات. في الوقت نفسه، تراقب ChainAware المستخدمين والشركات بحثًا عن أي عمليات احتيال أو جهات فاعلة خبيثة.

علاوة على ذلك، توفر ميزة ChainAware للتحليلات على مستوى المحفظة رؤى عميقة للمعاملات بهدف خالص لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والاختراق. باختصار، إن تلخيص هذا التعاون بأكمله في سطر واحد، فهو خطوة نحو سلامة وقابلية توسع وشفافية مدفوعات المستخدمين في هذا العالم الرقمي.