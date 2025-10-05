البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تتضافر جهود ChainAware.ai وTectum لتقديم معاملات تشفير فائقة السرعة وآمنة مع كشف الاحتيال بالذكاء الاصطناعي، وإثبات المنفعة، وحماية مضادة للكم.تتضافر جهود ChainAware.ai وTectum لتقديم معاملات تشفير فائقة السرعة وآمنة مع كشف الاحتيال بالذكاء الاصطناعي، وإثبات المنفعة، وحماية مضادة للكم.

تستعين ChainAware.ai بـ Tectum لتقديم معاملات تشفير آمنة وفي الوقت الفعلي

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/05 22:00
Sleepless AI
AI$0.05814-1.34%
RealLink
REAL$0.0643-3.17%
QUANTUM
QUANTUM$0.002867-0.06%
درع الأمان

كشفت ChainAware.ai، المنصة الرائدة في التحليلات التنبؤية للذكاء الاصطناعي واكتشاف الاحتيال، عن شراكتها الاستراتيجية مع Tectum، أسرع وأكثر البلوكشين قابلية للتوسع مع سجل يبلغ 3.5 مليون تحويل في الثانية. الغرض الوحيد من هذا التكامل هو حماية معاملات المستخدمين بطريقة أكثر أمانًا وقابلية للتوسع ومعاملات كريبتو في الوقت الفعلي.

وفقًا للمصدر، تتعامل ChainAware في مجال اكتشاف عمليات الاحتيال والغش باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أمن محافظ المستخدمين حول العالم. علاوة على ذلك، فإن تكاملها مع Tectum لن يكون أقل من إنجاز ملحوظ لهذه المنصات. تعتبر Tectum أسرع بلوكشين في العالم بسبب خدماتها الأسرع في معاملات الكريبتو في جميع أنحاء العالم. أصدرت ChainAware.ai هذا الخبر عبر حساب X الرسمي الخاص بها.

Tectum تضع المعيار للجيل القادم من البلوكشين

تمتلك Tectum أفضل الميزات في العالم، والتي توفر ليس فقط الكفاءة وحدها ولكن أيضًا تحمي المستخدمين من التهديدات المستقبلية. لهذا الغرض، تمتلك Tectum ميزة تسمى "إجماع إثبات المنفعة" التي تعطي الأولوية للكفاءة مع قابلية التوسع لتحسين المستخدمين.

علاوة على ذلك، تمتلك Tectum ميزة أخرى، وهي "أمان XFA المقاوم للكم"، والذي سيحمي المستخدمين من الهجمات المستقبلية مثل الحوسبة الكمومية. هذا يعني أن Tectum لا تسهل على المستخدمين في السيناريو الحالي فحسب، بل قامت أيضًا بالعمل للمستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تعد ميزة SoftNote من Tectum واحدة من أكثر الميزات جاذبية ومفيدة للمستخدمين والشركات مقارنة بالميزات الأخرى. توفر هذه الميزة حل دفع بدون رسوم وغير أمين يعمل مثل النقد الرقمي، مما يجعل الكريبتو في متناول يديك عمليًا.

ChainAware.ai و Tectum يعيدان تعريف الثقة في المدفوعات

في تحالف ChainAware.ai و Tectum، تلعب ChainAware.ai أيضًا دورًا حاسمًا في حماية المستخدمين بميزة الذكاء التنبؤي، من خلال توقع الأنشطة المشبوهة وتمييزها قبل أن تصبح تهديدات. في الوقت نفسه، تراقب ChainAware المستخدمين والشركات بحثًا عن أي عمليات احتيال أو جهات فاعلة خبيثة.

علاوة على ذلك، توفر ميزة ChainAware للتحليلات على مستوى المحفظة رؤى عميقة للمعاملات بهدف خالص لحماية المستخدمين من عمليات الاحتيال والاختراق. باختصار، إن تلخيص هذا التعاون بأكمله في سطر واحد، فهو خطوة نحو سلامة وقابلية توسع وشفافية مدفوعات المستخدمين في هذا العالم الرقمي.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07801-5.53%
DeFi
DEFI$0.001047+8.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.77%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01803-13.97%
SOON
SOON$2.1154-0.86%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.2-1.36%
4
4$0.05298-8.56%
EPNS
PUSH$0.01681+8.10%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,736.30
$101,736.30$101,736.30

-0.49%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,405.25
$3,405.25$3,405.25

-0.66%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.21
$153.21$153.21

-1.60%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3693
$2.3693$2.3693

+0.05%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11308
$0.11308$0.11308

+5.67%