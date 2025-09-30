طفرة منصات التداول اللامركزية المدعومة من البورصات المركزية: لماذا قد يدفع شهر أكتوبر AVNT وASTER وAPEX وSTBL إلى مستويات قياسية

سردية منصات التداول اللامركزية تتصاعد بسرعة، وإذا كنت تراقب الرسوم البيانية، فستعرف أن هناك شيئًا كبيرًا يتخمر. وفقًا للمحلل Dami-Defi، الذي لديه أكثر من 90 ألف متابع على X، فإن ميتا DEX المدعومة من CEX على وشك أن تصبح جامحة في هذا الـ Uptober. الأرقام تحكي القصة بالفعل. على مدار الـ 30 يومًا الماضية، سردية منصات التداول اللامركزية تتصاعد بسرعة، وإذا كنت تراقب الرسوم البيانية، فستعرف أن هناك شيئًا كبيرًا يتخمر. وفقًا للمحلل Dami-Defi، الذي لديه أكثر من 90 ألف متابع على X، فإن ميتا DEX المدعومة من CEX على وشك أن تصبح جامحة في هذا الـ Uptober. الأرقام تحكي القصة بالفعل. على مدار الـ 30 يومًا الماضية،