توقعات سعر Cardano: تراكم الحوت وإدراج ETF يشيران إلى 15 دولارًا على المدى الطويل

يتزامن التراكم العدواني مع انتعاش حاد في السعر رفع ADA بأكثر من 10٪ وأعاد مستوى 1 دولار إلى دائرة الاهتمام.

في الوقت نفسه، حققت كاردانو دفعة كبيرة في الرؤية من خلال بريف. قام متصفح الخصوصية الأول بدمج البلوكتشين بالكامل في محفظته الأصلية، مما يضع ADA في متناول 100 مليون مستخدم عالمي لبريف على الفور. بالإضافة إلى تخزين ونقل الرموز، يفتح تكامل بريف أيضًا الباب للحوكمة على السلسلة والمشاركة في مشاريع النظام البيئي لكاردانو - كل ذلك مباشرة من المتصفح.

توقيت كلا التطورين ملحوظ. أدى إدراج كاردانو في مؤشر Hashdex Crypto للصناديق المتداولة في البورصة بالفعل إلى زيادة التعرض المؤسسي، بينما قد يزداد اهتمام التجزئة بفضل قاعدة المستخدمين الضخمة لبريف. معًا، تغذي هذه المحفزات التكهنات بأن ADA قد تكون على وشك الانطلاق، مع بعض المتداولين الذين يستهدفون أهدافًا قصيرة المدى تبلغ 1.27 دولار.

التوقعات طويلة المدى أكثر جرأة. يقترح المحللون الذين يرسمون توازيات مع مخطط ADA لعام 2020 - عندما ارتفع من 0.10 دولار إلى 3.00 دولار - أن تكرار الأداء يمكن أن يدفع الرمز في النهاية نحو 15 دولارًا في سوق الصعود القادمة.

بالنسبة لبريف، فإن إضافة كاردانو يعزز استراتيجية المحفظة متعددة السلاسل، والتي تشمل بالفعل الإيثريوم وسولانا. من خلال دعم ADA بشكل أصلي، يلغي بريف الحاجة إلى الإضافات مع منح المستخدمين القدرة على استكشاف ميزات مثل تبادل التوكن والحوكمة بنقرة واحدة.

بين تراكم الحوت، واعتراف صناديق الاستثمار المتداولة، وواحدة من أكبر عمليات الدمج السائدة التي شهدتها كاردانو، يبدو أن الزخم يتزايد على جبهات متعددة. السؤال الآن هو ما إذا كان هذا التقارب بين التبني ونشاط السوق سيمهد أخيرًا الطريق للانطلاقة الكبيرة التالية لـ ADA.

