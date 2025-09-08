أبرز النقاط أخبار كاردانو تسلط الضوء على نجاحات التطوير لكن المحللين يقولون إن Rollblock يمكن أن يتضاعف 20 مرة قبل نوفمبر

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "أبرز النقاط في أخبار كاردانو تسلط الضوء على مكاسب التطوير لكن المحللين يقولون إن Rollblock يمكن أن يتضاعف 20 مرة قبل نوفمبر" على BitcoinEthereumNews.com. تضج أخبار المستثمرين في تشفير عام 2025 بأحدث أخبار كاردانو، وصعود الوافد الجديد GambleFi رولبلوك، وتدفق المشاريع الجديدة التي تتنافس على الاهتمام. بينما يراهن بعض المتداولين على العلملات البديلة المألوفة، ينظر آخرون إلى رموز ما قبل البيع التي يمكن أن تحقق نموًا أسيًا. قد يكون Rollblock هو الذي يصدم السوق، حيث يقترح بعض المحللين أنه يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 50 ضعفًا هذا العام. Rollblock (RBLK): أزمة عرض قيد التكوين Rollblock (RBLK) هو مركز ألعاب Web3 عملي حيث يمكن للمستخدمين لعب البوكر والبلاك جاك والفتحات ودوري توقعات الرياضة مع آلاف المباريات المباشرة. كل عرض ودفع محمي على البلوكتشين، مما يعني الشفافية الكاملة وعدم التلاعب. تم تأمين الحماية من خلال تدقيق SolidProof، بينما تجعل مدفوعات العملات القانونية الحكومية عبر Visa وMastercard وApple Pay وGoogle Pay صديقة لأي شخص يغمس أصابع قدميه في مياه التشفير. السحر يكمن في كيفية ربط Rollblock لنشاط الألعاب الحقيقي بحاملي التوكن. في الواقع، يجعل نموذج مشاركة الإيرادات RBLK واحدًا من أفضل مشاريع التشفير التي يجب مراقبتها في عام 2025. على عكس معظم عملات التشفير الجديدة الموجودة فقط على الورق، قام Rollblock بالفعل بمعالجة الملايين في الرهانات مع آلاف المستخدمون ذو التردد العالي. يحذر المحللين من أن أزمة العرض تلوح في الأفق، مع ارتفاع الطلب بينما يظل العرض ثابتًا. - أكثر من 15 مليون دولار في الرهانات على منصة GambleFi من Rollblock - أكثر من 12,000 لعبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة، من الكلاسيكيات إلى الحصريات على البلوكتشين - ما يصل إلى 30٪ من الإيرادات الأسبوعية موزعة على الحاملين من خلال عمليات إعادة الشراء والحرق - يقدم الرهان RBLK عوائد أعلى بكثير من العديد من العلملات البديلة الكبرى - مرخصة ومدققة بالكامل للشفافية اقتصاديات التوكن RBLK هي سبب آخر يجعل المشترين المبكرين يطلقون عليها أفضل بيع مسبق للتشفير حاليًا. العرض محدود بمليار، ويتم استخدام 30٪ من إيرادات المنصة لشراء RBLK على الـ...ظهر المنشور "أبرز النقاط في أخبار كاردانو تسلط الضوء على مكاسب التطوير لكن المحللين يقولون إن Rollblock يمكن أن يتضاعف 20 مرة قبل نوفمبر" على BitcoinEthereumNews.com. تضج أخبار المستثمرين في تشفير عام 2025 بأحدث أخبار كاردانو، وصعود الوافد الجديد GambleFi رولبلوك، وتدفق المشاريع الجديدة التي تتنافس على الاهتمام. بينما يراهن بعض المتداولين على العلملات البديلة المألوفة، ينظر آخرون إلى رموز ما قبل البيع التي يمكن أن تحقق نموًا أسيًا. قد يكون Rollblock هو الذي يصدم السوق، حيث يقترح بعض المحللين أنه يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 50 ضعفًا هذا العام. Rollblock (RBLK): أزمة عرض قيد التكوين Rollblock (RBLK) هو مركز ألعاب Web3 عملي حيث يمكن للمستخدمين لعب البوكر والبلاك جاك والفتحات ودوري توقعات الرياضة مع آلاف المباريات المباشرة. كل عرض ودفع محمي على البلوكتشين، مما يعني الشفافية الكاملة وعدم التلاعب. تم تأمين الحماية من خلال تدقيق SolidProof، بينما تجعل مدفوعات العملات القانونية الحكومية عبر Visa وMastercard وApple Pay وGoogle Pay صديقة لأي شخص يغمس أصابع قدميه في مياه التشفير. السحر يكمن في كيفية ربط Rollblock لنشاط الألعاب الحقيقي بحاملي التوكن. في الواقع، يجعل نموذج مشاركة الإيرادات RBLK واحدًا من أفضل مشاريع التشفير التي يجب مراقبتها في عام 2025. على عكس معظم عملات التشفير الجديدة الموجودة فقط على الورق، قام Rollblock بالفعل بمعالجة الملايين في الرهانات مع آلاف المستخدمون ذو التردد العالي. يحذر المحللين من أن أزمة العرض تلوح في الأفق، مع ارتفاع الطلب بينما يظل العرض ثابتًا. - أكثر من 15 مليون دولار في الرهانات على منصة GambleFi من Rollblock - أكثر من 12,000 لعبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة، من الكلاسيكيات إلى الحصريات على البلوكتشين - ما يصل إلى 30٪ من الإيرادات الأسبوعية موزعة على الحاملين من خلال عمليات إعادة الشراء والحرق - يقدم الرهان RBLK عوائد أعلى بكثير من العديد من العلملات البديلة الكبرى - مرخصة ومدققة بالكامل للشفافية اقتصاديات التوكن RBLK هي سبب آخر يجعل المشترين المبكرين يطلقون عليها أفضل بيع مسبق للتشفير حاليًا. العرض محدود بمليار، ويتم استخدام 30٪ من إيرادات المنصة لشراء RBLK على الـ...

أبرز النقاط أخبار كاردانو تسلط الضوء على نجاحات التطوير لكن المحللين يقولون إن Rollblock يمكن أن يتضاعف 20 مرة قبل نوفمبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:58
CreatorBid
BID$0.04424-6.27%
RealLink
REAL$0.06426-3.16%
RISE
RISE$0.007814-0.31%
PlaysOut
PLAY$0.02433-1.17%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.4363-6.53%
أخبار تشفير

تضج أخبار المستثمرين في عام 2025 بأحدث أخبار كاردانو، وصعود الوافد الجديد GambleFi رولبلوك، وتدفق المشاريع الجديدة التي تتنافس على جذب الانتباه.

بينما يراهن بعض المتداولين على العلملات البديلة المألوفة، ينظر آخرون إلى رموز ما قبل البيع التي يمكن أن تحقق نموًا أسيًا. قد يكون رولبلوك هو الذي يصدم السوق، حيث يقترح بعض المحللين أنه يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 50 ضعفًا هذا العام.

رولبلوك (RBLK): أزمة إمدادات قيد التكوين

رولبلوك (RBLK) هو مركز ألعاب Web3 عامل حيث يمكن للمستخدمين لعب البوكر والبلاك جاك وفتحة، ودوري توقعات الرياضة مع آلاف المباريات المباشرة. كل عرض ودفع محمي على البلوكتشين، مما يعني الشفافية الكاملة وعدم التلاعب.

تم تأمين الحماية من خلال تدقيق SolidProof، بينما تجعل مدفوعات العملات القانونية الحكومية عبر Visa وMastercard وApple Pay وGoogle Pay سهلة الاستخدام لأي شخص يغمس أصابع قدميه في مياه الكريبتو.

يكمن السحر في كيفية ربط رولبلوك نشاط الألعاب الحقيقي بحاملي التوكن. في الواقع، يجعل نموذج مشاركة الإيرادات RBLK واحدًا من أفضل مشاريع الكريبتو التي يجب مراقبتها في عام 2025.

على عكس معظم عملات الكريبتو الجديدة التي توجد فقط على الورق، قام رولبلوك بالفعل بمعالجة الملايين في الرهانات مع آلاف اللاعبين النشطين. يحذر المحللون من أن أزمة الإمدادات تلوح في الأفق، مع ارتفاع الطلب بينما يظل العرض ثابتًا.

  • أكثر من 15 مليون دولار في الرهانات على منصة GambleFi من رولبلوك
  • أكثر من 12,000 لعبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة، من الألعاب الكلاسيكية إلى الحصريات على البلوكتشين
  • ما يصل إلى 30٪ من الإيرادات الأسبوعية موزعة على الحاملين من خلال عمليات إعادة الشراء والحرق
  • يقدم رهان RBLK عوائد تفوق بكثير العديد من العلملات البديلة الرائدة
  • مرخصة ومدققة بالكامل للشفافية

اقتصاديات التوكن RBLK هي سبب آخر يجعل المشترين المبكرين يطلقون عليه أفضل بيع مسبق للكريبتو حاليًا. العرض محدود بمليار واحد، ويتم استخدام 30٪ من إيرادات المنصة لشراء RBLK في السوق المفتوحة. من ذلك، يتم حرق 60٪ لتقليل العرض إلى الأبد، بينما يتم إعادة تدوير 40٪ في مكافآت الرهان تصل إلى 30٪ APY.

تم بيع 83٪ من التوكنات بالفعل بسعر 0.068 دولار، مع جلوس المتبنين المبكرين على مكاسب تزيد عن 500٪.

وشرح البروفيسور كريبتو كيف يمكن لرولبلوك أن يغير قطاع الألعاب البالغ 500 مليار دولار إلى الأبد، مسلطًا الضوء على مزيج من DeFi وآليات مدعومة بالإيرادات:

المقياسرولبلوك (RBLK)كاردانو (ADA)
إجمالي العرض1B45B
القيمة السوقيةبيع مسبق29.63 مليار دولار
مشاركة الإيراداتنعم (30٪ عمليات إعادة شراء أسبوعية)لا
النظام البيئي النشطأكثر من 12,000 لعبةتطبيقات لامركزية L1 متنامية
المضاعفات المحتملة20-50xمسار أبطأ

أخبار كاردانو (ADA): النظام البيئي مرن رغم إغراق الحوت

يتم تداول كاردانو بسعر 0.8285 دولار اليوم.

كما لاحظ المتداول @Pocoloco2، "الاحتفاظ فوق 0.80 دولار يبقي التوقعات مائلة نحو الارتفاع، مع 0.88-0.92 دولار كمستويات المقاومة التالية التي يجب مراقبتها."

الواقع أكثر تعقيدًا.

تم تفريغ أكثر من 50,000,000 ADA من قبل الحوت مؤخرًا، مما أدى إلى انخفاض المعنويات. تظهر الرسوم البيانية أن المحافظ التي تحتوي على ما بين 1,000,000 و10,000,000 عملة ADA تتخلص من المراكز، مما يهز الثقة في الزخم على المدى القريب.

ومع ذلك، كانت أخبار كاردانو تضج بتقديم Grayscale لصندوق ETF كاردانو تحت رمز GADA. هذا يظهر شهية المؤسسات للتعرض لأفضل العملات المشفرة، حتى مع إثارة الشكوك حول إغراق الحوت. إذا تمت الموافقات التنظيمية، يمكن أن يشهد كاردانو تدفقات تعوض البيع بالتجزئة.

هذا وحده يجعل كاردانو واحدة من أفضل العلملات البديلة لعام 2025 للمراقبة، حتى لو كان الضغط على المدى القصير يعيقها.

تحول نحو الندرة والمنفعة الحقيقية

التباين بين رولبلوك وكاردانو ملفت للنظر. يعتمد كاردانو على النمو البطيء والثابت من خلال الخطوات التنظيمية والمؤسسية. يزدهر رولبلوك على نموذج الندرة حيث تعيد كل لعبة وكل لاعب القيمة إلى حاملي التوكن.

يمتلك رولبلوك أزمة العرض، والنظام البيئي النشط، والهيكل للازدهار في سوق صاعد للكريبتو 2025. إذا كان المحللون على حق، فإن مساره نحو 20 ضعفًا قد يكون مجرد البداية.

اكتشف الفرص المثيرة لبيع رولبلوك (RBLK) المسبق اليوم!

الموقع الإلكتروني: https://presale.rollblock.io/

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/rollblockcasino

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. دائمًا قم بإجراء بحثك الخاص.

المؤلف

مراسل في Coindoo

قصص ذات صلة



المقال التالي

المصدر: https://coindoo.com/cardano-news-highlights-development-wins-yet-analysts-say-rollblock-could-20x-before-november/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,588.73
$101,588.73$101,588.73

-0.63%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,410.69
$3,410.69$3,410.69

-0.51%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.30
$153.30$153.30

-1.54%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3832
$2.3832$2.3832

+0.63%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11197
$0.11197$0.11197

+4.63%