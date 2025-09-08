أبرز النقاط أخبار كاردانو تسلط الضوء على نجاحات التطوير لكن المحللين يقولون إن Rollblock يمكن أن يتضاعف 20 مرة قبل نوفمبر

أخبار تشفير

تضج أخبار المستثمرين في عام 2025 بأحدث أخبار كاردانو، وصعود الوافد الجديد GambleFi رولبلوك، وتدفق المشاريع الجديدة التي تتنافس على جذب الانتباه.

بينما يراهن بعض المتداولين على العلملات البديلة المألوفة، ينظر آخرون إلى رموز ما قبل البيع التي يمكن أن تحقق نموًا أسيًا. قد يكون رولبلوك هو الذي يصدم السوق، حيث يقترح بعض المحللين أنه يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 50 ضعفًا هذا العام.

رولبلوك (RBLK): أزمة إمدادات قيد التكوين

رولبلوك (RBLK) هو مركز ألعاب Web3 عامل حيث يمكن للمستخدمين لعب البوكر والبلاك جاك وفتحة، ودوري توقعات الرياضة مع آلاف المباريات المباشرة. كل عرض ودفع محمي على البلوكتشين، مما يعني الشفافية الكاملة وعدم التلاعب.

تم تأمين الحماية من خلال تدقيق SolidProof، بينما تجعل مدفوعات العملات القانونية الحكومية عبر Visa وMastercard وApple Pay وGoogle Pay سهلة الاستخدام لأي شخص يغمس أصابع قدميه في مياه الكريبتو.

يكمن السحر في كيفية ربط رولبلوك نشاط الألعاب الحقيقي بحاملي التوكن. في الواقع، يجعل نموذج مشاركة الإيرادات RBLK واحدًا من أفضل مشاريع الكريبتو التي يجب مراقبتها في عام 2025.

على عكس معظم عملات الكريبتو الجديدة التي توجد فقط على الورق، قام رولبلوك بالفعل بمعالجة الملايين في الرهانات مع آلاف اللاعبين النشطين. يحذر المحللون من أن أزمة الإمدادات تلوح في الأفق، مع ارتفاع الطلب بينما يظل العرض ثابتًا.

أكثر من 15 مليون دولار في الرهانات على منصة GambleFi من رولبلوك

أكثر من 12,000 لعبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرة، من الألعاب الكلاسيكية إلى الحصريات على البلوكتشين

ما يصل إلى 30٪ من الإيرادات الأسبوعية موزعة على الحاملين من خلال عمليات إعادة الشراء والحرق

يقدم رهان RBLK عوائد تفوق بكثير العديد من العلملات البديلة الرائدة

مرخصة ومدققة بالكامل للشفافية

اقتصاديات التوكن RBLK هي سبب آخر يجعل المشترين المبكرين يطلقون عليه أفضل بيع مسبق للكريبتو حاليًا. العرض محدود بمليار واحد، ويتم استخدام 30٪ من إيرادات المنصة لشراء RBLK في السوق المفتوحة. من ذلك، يتم حرق 60٪ لتقليل العرض إلى الأبد، بينما يتم إعادة تدوير 40٪ في مكافآت الرهان تصل إلى 30٪ APY.

تم بيع 83٪ من التوكنات بالفعل بسعر 0.068 دولار، مع جلوس المتبنين المبكرين على مكاسب تزيد عن 500٪.

وشرح البروفيسور كريبتو كيف يمكن لرولبلوك أن يغير قطاع الألعاب البالغ 500 مليار دولار إلى الأبد، مسلطًا الضوء على مزيج من DeFi وآليات مدعومة بالإيرادات:

المقياس رولبلوك (RBLK) كاردانو (ADA) إجمالي العرض 1B 45B القيمة السوقية بيع مسبق 29.63 مليار دولار مشاركة الإيرادات نعم (30٪ عمليات إعادة شراء أسبوعية) لا النظام البيئي النشط أكثر من 12,000 لعبة تطبيقات لامركزية L1 متنامية المضاعفات المحتملة 20-50x مسار أبطأ

أخبار كاردانو (ADA): النظام البيئي مرن رغم إغراق الحوت

يتم تداول كاردانو بسعر 0.8285 دولار اليوم.

كما لاحظ المتداول @Pocoloco2، "الاحتفاظ فوق 0.80 دولار يبقي التوقعات مائلة نحو الارتفاع، مع 0.88-0.92 دولار كمستويات المقاومة التالية التي يجب مراقبتها."

الواقع أكثر تعقيدًا.

تم تفريغ أكثر من 50,000,000 ADA من قبل الحوت مؤخرًا، مما أدى إلى انخفاض المعنويات. تظهر الرسوم البيانية أن المحافظ التي تحتوي على ما بين 1,000,000 و10,000,000 عملة ADA تتخلص من المراكز، مما يهز الثقة في الزخم على المدى القريب.

ومع ذلك، كانت أخبار كاردانو تضج بتقديم Grayscale لصندوق ETF كاردانو تحت رمز GADA. هذا يظهر شهية المؤسسات للتعرض لأفضل العملات المشفرة، حتى مع إثارة الشكوك حول إغراق الحوت. إذا تمت الموافقات التنظيمية، يمكن أن يشهد كاردانو تدفقات تعوض البيع بالتجزئة.

هذا وحده يجعل كاردانو واحدة من أفضل العلملات البديلة لعام 2025 للمراقبة، حتى لو كان الضغط على المدى القصير يعيقها.

تحول نحو الندرة والمنفعة الحقيقية

التباين بين رولبلوك وكاردانو ملفت للنظر. يعتمد كاردانو على النمو البطيء والثابت من خلال الخطوات التنظيمية والمؤسسية. يزدهر رولبلوك على نموذج الندرة حيث تعيد كل لعبة وكل لاعب القيمة إلى حاملي التوكن.

يمتلك رولبلوك أزمة العرض، والنظام البيئي النشط، والهيكل للازدهار في سوق صاعد للكريبتو 2025. إذا كان المحللون على حق، فإن مساره نحو 20 ضعفًا قد يكون مجرد البداية.

اكتشف الفرص المثيرة لبيع رولبلوك (RBLK) المسبق اليوم!

الموقع الإلكتروني: https://presale.rollblock.io/

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/rollblockcasino

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. دائمًا قم بإجراء بحثك الخاص.

المؤلف



مراسل في Coindoo

قصص ذات صلة







المقال التالي