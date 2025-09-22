البورصةDEX+
كاردانو (ADA) يستهدف 5 دولارات، لكن هذه العملة قد ترتفع من أقل من 0.005 دولار إلى 0.50 دولار قبل أن يحقق ADA هدفه

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/22 07:01
كاردانو كانت منذ فترة طويلة واحدة من أكثر مشاريع الكريبتو مرونة. غالبًا ما اعتبر مؤيدوها علامة 5 دولارات هدفًا واقعيًا طويل المدى، لكن الوصول إلى هذا الهدف قد يستغرق سنوات من التبني المستمر. من ناحية أخرى، يحدث Little Pepe بالفعل ضجة خلال البيع المسبق، ويمكن أن ينتقل من 0.0022 دولار إلى 0.50 دولار قبل أن تصل ADA أخيرًا إلى 5 دولارات. لقد حقق المشترون المبكرون بالفعل مكاسب بنسبة 120٪، ويمكن للمستثمرين الذين يدخلون المرحلة 13 أن يتطلعوا إلى ارتفاع آخر بنسبة 36.36٪ قبل الإطلاق.

كاردانو (ADA): البناء ببطء نحو 5 دولارات

كاردانو، المعروفة أيضًا باسم ADA، تحمل شعار كونها بلوكشين مدفوعة بالأبحاث. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول سعر ADA حول 0.91 دولار وفقًا لـ CoinMarketCap. لكي تصل ADA إلى 5 دولارات، يجب أن تتوافق عدة شروط. يحتاج النظام البيئي إلى نمو كبير في التمويل اللامركزي، واستخدام أوسع للعقود الذكية، وتبني أقوى من قبل الشركات والحكومات. الترقيات الحالية مثل Hydra تهدف إلى تعزيز قابلية التوسع، والتي ستكون حاسمة إذا كانت ADA ستنافس الإيثريوم وسولانا. يبقى التحدي أن ADA لديها الكثير من المنافسة، وبينما الأساسيات قوية، فإن الطريق إلى 5 دولارات من المرجح أن يكون تدريجيًا بدلاً من متفجرًا.

مخطط سعر ADA | المصدر: CoinMarketCap

Little Pepe (LILPEPE): عملات meme ذات منفعة

بينما تتخذ ADA الطريق البطيء والثابت، يتسابق Little Pepe إلى الأمام مع البيع المسبق. المعروفة بأنها عملات meme ممتعة ولكنها عملية، تضع LILPEPE نفسها كأكثر من مجرد رمز مجتمع آخر. في وقت كتابة هذا التقرير، البيع المسبق في المرحلة 13 مع تسعير الرموز عند 0.0022 دولار بعد أن قفزت مؤخرًا من 0.0021 دولار. لقد جمع البيع المسبق بالفعل أكثر من 25.5 مليون دولار، مع بيع أكثر من 15.7 مليار رمز من أصل 17.25 مليار مخطط لهذه المرحلة. Little Pepe ليست مجرد عملات meme. إنها تعمل على نظام Layer 2 مصمم للرسوم المنخفضة للغاية والسرعة العالية والمعاملات الآمنة. كما أنها تتضمن حماية ضد الروبوتات لمنح المالكين الحقيقيين أفضل تجربة. هذا المزيج من ثقافة الميم والتكنولوجيا القوية يجعل LILPEPE تبرز في سوق مزدحم.

تنامي المصداقية واهتمام المستثمرين

المصداقية أمر حيوي في الكريبتو، وقد تحرك Little Pepe بسرعة لإثبات نفسه. تم تدقيق المشروع بواسطة Certik وحصل على تقييمات قوية تمنح المستثمرين الثقة في الكود والأمان. كما تم إدراجه في CoinMarketCap، مما يعزز الرؤية ويجعله محط الأنظار للمشترين الجدد الذين يبحثون في السوق يوميًا. الزخم كان لا يمكن إنكاره. بين يونيو وأغسطس من هذا العام، أظهرت بيانات تتبع Google أن Little Pepe وصل إلى ذروته عند 100 في اتجاه حجم أسئلة عملات meme على ChatGPT، متفوقًا على Dogecoin وShiba Inu وPEPE نفسه. تظهر هذه الزيادة في الاهتمام مدى سرعة تحول السرد نحو هذا المشروع.

اقتصاديات البيع المسبق هي المكان الذي تصبح فيه القصة مثيرة للاهتمام. المستثمرون المبكرون الذين اشتروا في المرحلة 1 ارتفعوا بالفعل بنسبة 120٪. في وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال مستثمرو المرحلة 13 يحصلون على صفقة بسعر 0.0022 دولار حيث تم تحديد سعر الإطلاق عند 0.0030 دولار، مما يترك حوالي 36.36٪ في المكاسب المحتملة قبل أن تصل LILPEPE حتى إلى البورصات. هناك 19 مرحلة في المجموع، وبالنظر إلى مدى سرعة بيع المراحل الأخيرة، سيظل الطلب قويًا. الهدية المستمرة البالغة 777 ألف والهدية الضخمة الجديدة التي تكافئ كبار المشترين من المرحلة 12 إلى 17 بأكثر من 15 ETH في الجوائز، ويمكنك أن ترى لماذا يستمر الاهتمام في الارتفاع.

أفكار ختامية

لا تزال كاردانو بلوكشين مستقر مع واحد من أكثر المجتمعات ولاءً، ولا يزال مسارها طويل المدى نحو 5 دولارات قائمًا. لكن المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق نمو أسرع قد يجدون المزيد من الارتفاع في Little Pepe. في وقت كتابة هذا التقرير، سعر البيع المسبق هو 0.0022 دولار مع مجال لمكسب آخر بنسبة 36.36٪ قبل الإطلاق، والمستثمرون المبكرون يتمتعون بالفعل بنمو بنسبة 120٪. مع خارطة طريق قوية، وتدقيق Certik، وإدراج CoinMarketCap، وطاقة ثقافة الميم، يمكن أن ترتفع LILPEPE نحو 0.50 دولار قبل وقت طويل من وصول ADA إلى 5 دولارات. إذا كنت فضوليًا، تحقق من البيع المسبق لـ Little Pepe أو انضم إلى مجتمع تيليجرام لمعرفة كيف يتطور المشروع. في عالم تتحرك فيه روايات الكريبتو بسرعة، قد تكون العملة التي تحدد الموجة التالية من عملات meme ذات قيمة حقيقية.

لمزيد من المعلومات حول Little Pepe (LILPEPE) قم بزيارة الروابط أدناه:

الموقع الإلكتروني: https://littlepepe.com

الورقة البيضاء: https://littlepepe.com/whitepaper.pdf

تيليجرام: https://t.me/littlepepetoken

تويتر/X: https://x.com/littlepepetoken

المصدر: https://finbold.com/cardano-ada-targets-5-but-this-coin-could-rise-from-under-0-005-to-0-50-before-ada-hits-its-goal/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

