توقعات سعر Cardano (ADA) ليوم 5 أكتوبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 00:17

أسعار معظم العملات آخذة في الارتفاع في اليوم الأخير من الأسبوع، وفقًا لـ CoinMarketCap.

أفضل العملات حسب CoinMarketCap

ADA/USD

ارتفع سعر كاردانو (ADA) بنسبة 1.18% منذ أمس. على مدار الأسبوع الماضي، ارتفع السعر بنسبة 10.40%.

الصورة من TradingView

على الرسم البياني بالساعة، يقع سعر ADA في منتصف القناة المحلية بين مستوى الدعم عند 0.8351 دولار ومستوى المقاومة عند 0.8826 دولار. بما أن معظم نطاق التداول اليومي قد تم تجاوزه، فهناك فرص ضئيلة لرؤية تحركات حادة بحلول الغد.

الصورة من TradingView

على الإطار الزمني الأكبر، فشل سعر ADA مرة أخرى في التثبيت فوق مستوى 0.8877 دولار.

إذا أغلقت الشمعة حول الأسعار الحالية أو أقل، يمكن توقع تصحيح جارٍ إلى منطقة 0.83 دولار.

الصورة من TradingView

من وجهة نظر متوسطة المدى، فإن سعر ADA ضمن الشريط السابق، مما يعني أن أيًا من الجانبين لا يسيطر. الحجم منخفض، مما يؤكد غياب طاقة المشترين والبائعين. بشكل عام، التداول الجانبي في نطاق 0.83-0.90 دولار هو السيناريو الأكثر احتمالاً.

يتم تداول ADA عند 0.8541 دولار وقت النشر.

المصدر: https://u.today/cardano-ada-price-prediction-for-october-5

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

