توقعات سعر Cardano (ADA) ليوم 5 أكتوبر

أسعار معظم العملات آخذة في الارتفاع في اليوم الأخير من الأسبوع، وفقًا لـ CoinMarketCap.

CoinMarketCap

ADA/USD

أفضل العملات حسب

ارتفع سعر كاردانو (ADA) بنسبة 1.18% منذ أمس. على مدار الأسبوع الماضي، ارتفع السعر بنسبة 10.40%.

TradingView

الصورة من

على الرسم البياني بالساعة، يقع سعر ADA في منتصف القناة المحلية بين مستوى الدعم عند 0.8351 دولار ومستوى المقاومة عند 0.8826 دولار. بما أن معظم نطاق التداول اليومي قد تم تجاوزه، فهناك فرص ضئيلة لرؤية تحركات حادة بحلول الغد.

TradingView

الصورة من

على الإطار الزمني الأكبر، فشل سعر ADA مرة أخرى في التثبيت فوق مستوى 0.8877 دولار.

قد يعجبك أيضًا

إذا أغلقت الشمعة حول الأسعار الحالية أو أقل، يمكن توقع تصحيح جارٍ إلى منطقة 0.83 دولار.

TradingView

الصورة من

من وجهة نظر متوسطة المدى، فإن سعر ADA ضمن الشريط السابق، مما يعني أن أيًا من الجانبين لا يسيطر. الحجم منخفض، مما يؤكد غياب طاقة المشترين والبائعين. بشكل عام، التداول الجانبي في نطاق 0.83-0.90 دولار هو السيناريو الأكثر احتمالاً.

يتم تداول ADA عند 0.8541 دولار وقت النشر.