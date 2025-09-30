شركة أبحاث السرطان بريديكتيف أونكولوجي تطلق خزينة أصول رقمية بقيمة 344 مليون دولار

ملخص سريع

أطلقت شركة Predictive Oncology، المدرجة في ناسداك لأبحاث السرطان، خزينة أصول رقمية بقيمة 344.4 مليون دولار تتمحور حول توكن ATH من Aethir، لتصبح أول شركة متداولة علنًا تحتفظ بتوكنات من شبكة بنية تحتية مادية لامركزية (DePIN)

تضمنت استراتيجية رأس المال إصدارين خاصين متزامنين في الأسهم العامة (PIPEs)، تجمع بين الاستثمار النقدي والمساهمات العينية من توكنات ATH، بهيكلة وتوجيه من DNA Fund وBTIG

ارتفع سهم Predictive Oncology بأكثر من 70% يوم الاثنين بعد الإعلان، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس

قبل هذا التحول، كانت الشركة تتداول كسهم رخيص بإيرادات ضئيلة بلغت 2,682 دولار فقط في الربع الثاني من 2025 وخسائر صافية تتجاوز 2 مليون دولار في الربع

Aethir هي شبكة سحابية لامركزية توفر بنية تحتية للوحدات الرسومية (GPU) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والألعاب، حيث يتم تداول توكنات ATH حاليًا بأقل من 0.06 دولار وبقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.3 مليار دولار

أعلنت Predictive Oncology عن خزينة أصول رقمية بقيمة 344.4 مليون دولار في 29 سبتمبر 2025. ستركز شركة أبحاث السرطان مقتنياتها على توكن ATH من Aethir.

تجعل هذه الخطوة Predictive Oncology أول شركة مدرجة في ناسداك تحتفظ وتدير توكنات من شبكة بنية تحتية مادية لامركزية. يشير مصطلح DePIN إلى الشبكات القائمة على البلوكتشين التي تنسق موارد الحوسبة المادية.

قدم DNA Fund التوجيه بشأن استراتيجية رأس المال. عملت BTIG كوكيل للإصدار. تم هيكلة الصفقة كإصدارين خاصين متزامنين في الأسهم العامة.

تضمن أحد الإصدارات استثمارًا نقديًا. وتضمن الآخر مساهمات عينية من توكنات ATH. يسمح هذا الهيكل الهجين للشركة بتسجيل البنية التحتية المرموزة لـ DePIN كأصل في الميزانية العمومية.

تدير Aethir شبكة سحابية لامركزية توفر بنية تحتية للوحدات الرسومية. تخدم الشبكة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والألعاب. تستخدم تقنية البلوكتشين لتنسيق الوصول إلى موارد الحوسبة المادية.

يتم تداول توكنات ATH حاليًا بأقل من 0.06 دولار. يبلغ حجم القيمة السوقية للتوكن حوالي 2.3 مليار دولار وفقًا لـ CoinMarketCap. ارتفع حجم التداول لـ ATH بأكثر من 330% خلال 24 ساعة بعد إعلان الخزينة.

استجابة السهم وخلفية الشركة

قفز سهم Predictive Oncology بأكثر من 70% يوم الاثنين بعد الإعلان. دفع هذا الارتفاع الأسهم إلى أعلى مستوى لها منذ مارس.

Predictive Oncology Inc. (POAI)

كانت الشركة تعاني ماليًا قبل هذا التحول. قضت Predictive Oncology العامين الماضيين في التداول كسهم رخيص. بلغت الإيرادات 2,682 دولار فقط في الربع الثاني من 2025.

وصلت إيرادات الربع الأول إلى 110,310 دولار. سجلت الشركة خسائر صافية تتجاوز 2 مليون دولار في كل فترة. جمعت Predictive Oncology حوالي 586,000 دولار من خلال منشأة عرض في السوق في أحدث ربع لها.

في مارس، باعت الشركة قسم Skyline Medical. كان القسم يصنع أجهزة إدارة نفايات السوائل الآلية للمراكز الطبية. كان البيع جزءًا من استراتيجية لتقليل النفقات وإعادة التركيز على اكتشاف الأدوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

اتجاه متنامٍ بين الشركات ذات رأس المال الصغير

تنضم Predictive Oncology إلى شركات أخرى ذات رأس مال صغير وصغير جدًا تتبنى نماذج خزينة الأصول الرقمية. في يوليو، أعادت شركة التكنولوجيا الحيوية 180 Life Sciences تسمية نفسها إلى ETHZilla. أعلنت الشركة عن خطط لتجميع Ether كأصل خزينة.

قامت شركات متداولة علنًا أخرى بخطوات مماثلة. دمجت Mill City Ventures وNature's Miracle وUpexi وHelius Medical Technologies وAVAX One أصول الكريبتو في ميزانياتها العمومية. كانت AVAX One تُعرف سابقًا باسم AgriFORCE Growing Systems.

أصدر محللو Standard Chartered تحذيرًا بشأن شركات خزينة الأصول الرقمية. قالوا إن هذه الشركات قد تواجه ضغطًا في التقييم. كانت قيم الأصول الصافية في السوق آخذة في الانخفاض.

تقارن قيم الأصول الصافية في السوق بين قيمة المؤسسة للشركة ومقتنياتها من العملات المشفرة. أشار Standard Chartered إلى تشبع السوق باعتباره المحرك الرئيسي للضغط الأخير. تبنت العديد من الشركات استراتيجيات خزينة الأصول الرقمية في عام 2025.

تخطط الشركة لاستخدام عائدات الإصدارات للاستحواذ على توكنات ATH. ستدعم الأموال أيضًا الأغراض المؤسسية العامة. تعمل DNA Holdings Venture Inc كمستشار استراتيجي للمبادرة.

