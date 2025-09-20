البورصةDEX+
يتعزز الدولار الكندي رغم ضعف مبيعات التجزئة في يوليو، مع تراجع زوج USD/CAD بعد فشله في الثبات فوق مستوى 1.3800. ضعف الإنفاق المنزلي الكندي في يوليو حيث انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%، بينما تراجعت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 1.2%. يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مستويات قريبة من أعلى مستوياته في ستة أيام مدعوماً بالطلب المرن بعد التوجيه الحذر من المجلس الاحتياطي الاتحاد. يتعزز الدولار الكندي (CAD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مع كسر زوج USD/CAD لسلسلة انتصارات استمرت يومين وتقليص خسائره السابقة خلال اليوم رغم قوة الدولار الأمريكي وضعف بيانات مبيعات التجزئة. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج حول 1.3778، متراجعاً من أعلى مستوى في اليوم عند 1.3825، حيث فشل المضاربون على الصعود في الحفاظ على الزخم فوق المستوى النفسي 1.3800. في الوقت نفسه، يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، على انتعاشه بعد قرار المجلس الاحتياطي الاتحاد، متداولاً بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أيام حول 97.63. أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو، بما يتماشى مع التوقعات، بعد تعديل بيانات يونيو بالارتفاع إلى 1.6% من 1.5%. انخفضت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 1.2%، وهو انخفاض أكثر حدة من المتوقع البالغ -0.7%، على الرغم من تعديل الشهر السابق بالارتفاع إلى 2.2% من 1.9%. تسلط الأرقام الضوء على تراجع الطلب المحلي، مما يثير مخاوف بشأن زخم إنفاق المستهلكين بعد ربع ثانٍ قوي. يأتي هذا الإصدار في أعقاب قرارات البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع. خفض بنك كندا (BoC) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%. وذكر صانعو السياسة تباطؤ النمو وضعف الصادرات وتصدعات سوق العمل كمبررات للتيسير. أكد المحافظ تيف ماكليم أن البنك مستعد لمزيد من التيسير "إذا ارتفعت المخاطر". تشير مقايضات مؤشر بين عشية وضحاها إلى احتمال بنسبة 40% لخفض آخر في اجتماع 29 أكتوبر، لترتفع إلى ما يقرب من 75% بحلول ديسمبر. كما خفض المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى مستهدف...

الدولار الكندي يتماسك رغم ضعف مبيعات التجزئة في يوليو

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/20 23:00
  • يتعزز الدولار الكندي رغم ضعف مبيعات التجزئة في يوليو، مع تراجع زوج USD/CAD بعد فشله في الحفاظ على مستوى فوق علامة 1.3800.
  • ضعف الإنفاق المنزلي الكندي في يوليو حيث انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%، بينما تراجعت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 1.2%.
  • يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مستويات قريبة من أعلى مستوياته في ستة أيام مدعوماً بالطلب المرن بعد التوجيه الحذر من الاحتياطي الفيدرالي.

يتعزز الدولار الكندي (CAD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مع كسر زوج USD/CAD لسلسلة انتصارات استمرت ليومين وتقليص خسائره السابقة خلال اليوم رغم قوة الدولار الأمريكي وضعف بيانات مبيعات التجزئة.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج حول 1.3778، متراجعاً من أعلى مستوى في اليوم عند 1.3825، حيث فشل المضاربون على الصعود في الحفاظ على الزخم فوق المستوى النفسي 1.3800. وفي الوقت نفسه، يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، على انتعاشه بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أيام عند 97.63.

أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو، بما يتماشى مع التوقعات، بعد تعديل بيانات يونيو بالارتفاع إلى 1.6% من 1.5%. وانخفضت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 1.2%، وهو انخفاض أكثر حدة من المتوقع البالغ -0.7%، على الرغم من تعديل الشهر السابق بالارتفاع إلى 2.2% من 1.9%. وتسلط الأرقام الضوء على تراجع الطلب المحلي، مما يثير مخاوف بشأن زخم إنفاق المستهلكين بعد ربع ثانٍ قوي.

يأتي هذا الإصدار في أعقاب قرارات البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع. خفض بنك كندا (BoC) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%. واستشهد صانعو السياسة بتباطؤ النمو، وضعف الصادرات، وتصدعات سوق العمل كمبررات للتيسير. وأكد المحافظ تيف ماكليم أن البنك مستعد لمزيد من التيسير "إذا ارتفعت المخاطر". وتشير مقايضات مؤشر بين عشية وضحاها إلى احتمال بنسبة 40% تقريبًا لخفض آخر في اجتماع 29 أكتوبر، لترتفع إلى ما يقرب من 75% بحلول ديسمبر.

كما خفض الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف من 4.00% إلى 4.25%، مشيراً إلى ارتفاع المخاطر في سوق العمل مع الحفاظ على موقف حذر بشأن التضخم. وفقًا لأداة CME FedWatch، تخصص الأسواق احتمالية بنسبة 91% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وفرصة بنسبة 80% تقريبًا لتحرك آخر في ديسمبر. وهذا يتماشى مع مخطط النقاط المحدث للاحتياطي الفيدرالي، الذي أشار إلى حوالي 50 نقطة أساس من التيسير الإضافي في ما تبقى من العام، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أكد أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات.

باختصار، كلا البنكين المركزيين يتجهان نحو التيسير، لكن الاحتياطي الفيدرالي يمضي بحذر، بينما يبدو بنك كندا أكثر مرونة وانفتاحاً على التيسير، نظراً لأن التضخم أقرب إلى المستهدف في كندا منه في الولايات المتحدة.

المصدر: https://www.fxstreet.com/news/canadian-dollar-firms-despite-weaker-july-retail-sales-202509191538

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

