الدولار الكندي يتماسك رغم ضعف مبيعات التجزئة في يوليو

يتعزز الدولار الكندي رغم ضعف مبيعات التجزئة في يوليو، مع تراجع زوج USD/CAD بعد فشله في الحفاظ على مستوى فوق علامة 1.3800.

ضعف الإنفاق المنزلي الكندي في يوليو حيث انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%، بينما تراجعت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 1.2% .

. يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي على مستويات قريبة من أعلى مستوياته في ستة أيام مدعوماً بالطلب المرن بعد التوجيه الحذر من الاحتياطي الفيدرالي.

يتعزز الدولار الكندي (CAD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة، مع كسر زوج USD/CAD لسلسلة انتصارات استمرت ليومين وتقليص خسائره السابقة خلال اليوم رغم قوة الدولار الأمريكي وضعف بيانات مبيعات التجزئة.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول الزوج حول 1.3778، متراجعاً من أعلى مستوى في اليوم عند 1.3825، حيث فشل المضاربون على الصعود في الحفاظ على الزخم فوق المستوى النفسي 1.3800. وفي الوقت نفسه، يحافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، على انتعاشه بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أيام عند 97.63.

أفادت هيئة الإحصاء الكندية أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 0.8% على أساس شهري في يوليو، بما يتماشى مع التوقعات، بعد تعديل بيانات يونيو بالارتفاع إلى 1.6% من 1.5%. وانخفضت المبيعات باستثناء السيارات بنسبة 1.2%، وهو انخفاض أكثر حدة من المتوقع البالغ -0.7%، على الرغم من تعديل الشهر السابق بالارتفاع إلى 2.2% من 1.9%. وتسلط الأرقام الضوء على تراجع الطلب المحلي، مما يثير مخاوف بشأن زخم إنفاق المستهلكين بعد ربع ثانٍ قوي.

يأتي هذا الإصدار في أعقاب قرارات البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع. خفض بنك كندا (BoC) سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.50%. واستشهد صانعو السياسة بتباطؤ النمو، وضعف الصادرات، وتصدعات سوق العمل كمبررات للتيسير. وأكد المحافظ تيف ماكليم أن البنك مستعد لمزيد من التيسير "إذا ارتفعت المخاطر". وتشير مقايضات مؤشر بين عشية وضحاها إلى احتمال بنسبة 40% تقريبًا لخفض آخر في اجتماع 29 أكتوبر، لترتفع إلى ما يقرب من 75% بحلول ديسمبر.

كما خفض الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف من 4.00% إلى 4.25%، مشيراً إلى ارتفاع المخاطر في سوق العمل مع الحفاظ على موقف حذر بشأن التضخم. وفقًا لأداة CME FedWatch، تخصص الأسواق احتمالية بنسبة 91% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وفرصة بنسبة 80% تقريبًا لتحرك آخر في ديسمبر. وهذا يتماشى مع مخطط النقاط المحدث للاحتياطي الفيدرالي، الذي أشار إلى حوالي 50 نقطة أساس من التيسير الإضافي في ما تبقى من العام، على الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول أكد أن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات.

باختصار، كلا البنكين المركزيين يتجهان نحو التيسير، لكن الاحتياطي الفيدرالي يمضي بحذر، بينما يبدو بنك كندا أكثر مرونة وانفتاحاً على التيسير، نظراً لأن التضخم أقرب إلى المستهدف في كندا منه في الولايات المتحدة.