هل يمكن لموهبة فيليز إيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر أو أليك بوم؟ آه، ليس بعد

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور هل يمكن لموهبة فيليز آيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر أو أليك بوم؟ آه، ليس بعد على BitcoinEthereumNews.com. هل يمكن لآيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر المصاب في مركز اللاعب القصير؟ (صورة من مايك كارلسون/صور MLB عبر Getty Images) صور MLB عبر Getty Images من الواضح جداً أنه يجب أن يُسأل: لماذا لا يتم استدعاء موهبة فيليز آيدان ميلر؟ تم إرسال لاعبي الوسط الأساسيين — اللاعب القصير تريا تيرنر (إصابة في العضلة الخلفية) ولاعب القاعدة الثالثة أليك بوم (إصابة في الكتف) — إلى قائمة المصابين يوم الاثنين، مما خلق فرصة تبدو وكأنها تصرخ لوصول الشاب. لكن لا، استدعى فيليز لاعب المرافق أوتو كيمب ولاعب الوسط دونوفان والتون ليحلا محل تيرنر وبوم في التشكيلة النشطة. قدم كيمب ظهوره الأول في الدوري الكبير في وقت سابق من هذا العام، محققاً نسبة ضرب .196/.270/.393 في 145 ضربة قبل أن يتم إرساله مرة أخرى. والتون هو لاعب متجول يبلغ من العمر 31 عاماً بمتوسط ضرب .174 في 190 ضربة في الدوريات الكبرى. حتى قبل الإعلان عن فترة بوم في قائمة المصابين، طرح المدير العام السابق لفيليز والمذيع الحالي روبن أمارو فكرة ترقية ميلر بعد إصابة تيرنر. "هل (ميلر) يأتي إلى الدوريات الكبرى الآن بعد أن سقط اللاعب الآخر؟" قال أمارو في أحدث حلقة من برنامج The Phillies Show الذي تم بثه يوم الاثنين. "(ميلر) كان رائعاً. أعلم أن لاري بوا يؤمن به كلاعب قصير. لقد تطور بقفزات كبيرة، وهو يلعب أفضل كرة قدم له الآن." تمت ترقية ميلر، أفضل موهبة لفيليز خارج أندرو بينتر، إلى الدرجة الثلاثية-A ليهاي فالي يوم الأحد، بعد أن مزق رماة الدرجة المزدوجة-A خلال الشهرين الماضيين. في آخر 28 مباراة له، حقق نسبة ضرب .352/.495/.634 مع أربعة أهداف ضربة طويلة وثماني قواعد مسروقة. بمجرد إصابة تيرنر، أطلق مشجعو فيليز عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بحصول ميلر على فرصته. لكن دعونا نكون واقعيين، إنه طلب هائل من شاب يبلغ من العمر 21 عاماً — بدون ضربات فوق الدرجة المزدوجة-A — أن يتم استدعاؤه إلى العرض وسط...ظهر المنشور هل يمكن لموهبة فيليز آيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر أو أليك بوم؟ آه، ليس بعد على BitcoinEthereumNews.com. هل يمكن لآيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر المصاب في مركز اللاعب القصير؟ (صورة من مايك كارلسون/صور MLB عبر Getty Images) صور MLB عبر Getty Images من الواضح جداً أنه يجب أن يُسأل: لماذا لا يتم استدعاء موهبة فيليز آيدان ميلر؟ تم إرسال لاعبي الوسط الأساسيين — اللاعب القصير تريا تيرنر (إصابة في العضلة الخلفية) ولاعب القاعدة الثالثة أليك بوم (إصابة في الكتف) — إلى قائمة المصابين يوم الاثنين، مما خلق فرصة تبدو وكأنها تصرخ لوصول الشاب. لكن لا، استدعى فيليز لاعب المرافق أوتو كيمب ولاعب الوسط دونوفان والتون ليحلا محل تيرنر وبوم في التشكيلة النشطة. قدم كيمب ظهوره الأول في الدوري الكبير في وقت سابق من هذا العام، محققاً نسبة ضرب .196/.270/.393 في 145 ضربة قبل أن يتم إرساله مرة أخرى. والتون هو لاعب متجول يبلغ من العمر 31 عاماً بمتوسط ضرب .174 في 190 ضربة في الدوريات الكبرى. حتى قبل الإعلان عن فترة بوم في قائمة المصابين، طرح المدير العام السابق لفيليز والمذيع الحالي روبن أمارو فكرة ترقية ميلر بعد إصابة تيرنر. "هل (ميلر) يأتي إلى الدوريات الكبرى الآن بعد أن سقط اللاعب الآخر؟" قال أمارو في أحدث حلقة من برنامج The Phillies Show الذي تم بثه يوم الاثنين. "(ميلر) كان رائعاً. أعلم أن لاري بوا يؤمن به كلاعب قصير. لقد تطور بقفزات كبيرة، وهو يلعب أفضل كرة قدم له الآن." تمت ترقية ميلر، أفضل موهبة لفيليز خارج أندرو بينتر، إلى الدرجة الثلاثية-A ليهاي فالي يوم الأحد، بعد أن مزق رماة الدرجة المزدوجة-A خلال الشهرين الماضيين. في آخر 28 مباراة له، حقق نسبة ضرب .352/.495/.634 مع أربعة أهداف ضربة طويلة وثماني قواعد مسروقة. بمجرد إصابة تيرنر، أطلق مشجعو فيليز عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بحصول ميلر على فرصته. لكن دعونا نكون واقعيين، إنه طلب هائل من شاب يبلغ من العمر 21 عاماً — بدون ضربات فوق الدرجة المزدوجة-A — أن يتم استدعاؤه إلى العرض وسط...

هل يمكن لموهبة فيليز إيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر أو أليك بوم؟ آه، ليس بعد

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 09:42

هل يمكن لآيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر المصاب في مركز اللاعب القصير؟ (صورة من قبل مايك كارلسون/صور MLB عبر غيتي إيماجز)

صور MLB عبر غيتي إيماجز

من الواضح جداً أنه يجب أن نسأل: لماذا لا يتم استدعاء لاعب فيليز الواعد آيدان ميلر؟

تم إرسال لاعبين أساسيين في خط الوسط — اللاعب القصير تريا تيرنر (إصابة في أوتار الركبة) ولاعب القاعدة الثالثة أليك بوم (إصابة في الكتف) — إلى قائمة المصابين يوم الاثنين، مما خلق فرصة تبدو وكأنها تنادي بوصول الشاب.

لكن لا، استدعى فيليز لاعب المرافق أوتو كيمب ولاعب الوسط دونوفان والتون ليحلا محل تيرنر وبوم في التشكيلة النشطة. قدم كيمب ظهوره الأول في الدوري الكبير في وقت سابق من هذا العام، محققاً فقط .196/.270/.393 في 145 ضربة قبل أن يتم إعادته. والتون هو لاعب محترف يبلغ من العمر 31 عاماً بمتوسط ضرب .174 في 190 ضربة في الدوريات الكبرى.

حتى قبل الإعلان عن فترة بوم في قائمة المصابين، طرح المدير العام السابق لفيليز والمذيع الحالي روبن أمارو فكرة ترقية ميلر بعد إصابة تيرنر.

"هل يأتي (ميلر) إلى الدوريات الكبرى الآن بعد أن سقط اللاعب الآخر؟" قال أمارو في أحدث حلقة من برنامج فيليز شو الذي تم بثه يوم الاثنين. "(ميلر) كان مذهلاً. أعلم أن لاري بوا يؤمن به كلاعب قصير. لقد تطور بشكل كبير، وهو يلعب أفضل كرة قاعدة له الآن."

ميلر، أفضل لاعب واعد لفيلز خارج أندرو بينتر، تمت ترقيته إلى الدرجة الثلاثية-أ في ليهاي فالي يوم الأحد، بعد أن أظهر أداءً رائعاً في الدرجة المزدوجة-أ خلال الشهرين الماضيين. في آخر 28 مباراة له، حقق .352/.495/.634 مع أربعة أهداف وثماني قواعد مسروقة.

بمجرد إصابة تيرنر، أطلق مشجعو فيليز عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بحصول ميلر على فرصته. لكن دعونا نكون واقعيين، إنه طلب هائل من شاب يبلغ من العمر 21 عاماً — بدون أي ضربات فوق الدرجة المزدوجة-أ — أن يتم استدعاؤه إلى العرض الكبير وسط سباق البطولة في سبتمبر. وإلى إزعاج مشجعيهم، يمارس فيليز الصبر في السماح لميلر بتسلق كل درجة من درجات الدوري الصغير.

بصراحة، المشكلة الحقيقية بالنسبة لفيليز ليست استدعاء ميلر — بل هي إعادة تيرنر وبوم في أسرع وقت ممكن قبل بدء مرحلة ما بعد الموسم، وفي هذا الصدد، تبدو الأمور مبشرة.

كشف التصوير بالرنين المغناطيسي أن تيرنر يعاني من إجهاد من الدرجة الأولى في أوتار الركبة، وهو خبر جيد لفيليز. "نتوقع أن يعود بحلول وقت التصفيات،" قال تومسون. "كان أفضل مما توقعنا."

يعاني بوم من كيس في كتفه يحتاج إلى تصريف، وفقاً لمصادر الفريق، وسيحتاج إلى العلاج بالحقن. "(بوم) كان يعاني من هذا الكتف الأيسر لفترة ويكافح من خلاله لمدة أسبوع تقريباً،" قال تومسون، مضيفاً أنه يتوقع عودة بوم إلى الفريق في غضون 10 أيام. إليكم تومسون يناقش كلتا الإصابتين:

البديل المتميز إدموندو سوسا سيبدأ مكان تيرنر ليلة الاثنين ضد ميتس بينما سيبدأ كيمب مكان بوم في القاعدة الثالثة.

من المفترض أن يلعب سوسا معظم المباريات في المركز القصير أثناء غياب تيرنر بعد أن أظهر قيمته العليا الموسم الماضي عندما حل محل تيرنر، الذي غاب لمدة ستة أسابيع بسبب إصابة أخرى في أوتار الركبة.

من المرجح أن يحصل كيمب على معظم الأشواط في القاعدة الثالثة خلال غياب بوم. بدا غير مستقر في الميدان خلال فترته الأولى في MLB، مرتكباً خمسة أخطاء في 21 مباراة في الزاوية الساخنة.

ولكن الآن، إذا أصيب أي لاعب وسط آخر في الأسبوعين المقبلين، قد يحصل مشجعو فيليز على أمنيتهم ويرون ميلر في فيلي.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/anthonystitt/2025/09/08/can-phillies-prospect-aidan-miller-replace-trea-turner-or-alec-bohm-uh-not-yet/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,575.94
$101,575.94$101,575.94

-0.65%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,410.69
$3,410.69$3,410.69

-0.51%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.26
$153.26$153.26

-1.57%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3830
$2.3830$2.3830

+0.62%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11197
$0.11197$0.11197

+4.63%