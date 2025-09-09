هل يمكن لموهبة فيليز إيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر أو أليك بوم؟ آه، ليس بعد

هل يمكن لآيدان ميلر أن يحل محل تريا تيرنر المصاب في مركز اللاعب القصير؟ (صورة من قبل مايك كارلسون/صور MLB عبر غيتي إيماجز) صور MLB عبر غيتي إيماجز

من الواضح جداً أنه يجب أن نسأل: لماذا لا يتم استدعاء لاعب فيليز الواعد آيدان ميلر؟

تم إرسال لاعبين أساسيين في خط الوسط — اللاعب القصير تريا تيرنر (إصابة في أوتار الركبة) ولاعب القاعدة الثالثة أليك بوم (إصابة في الكتف) — إلى قائمة المصابين يوم الاثنين، مما خلق فرصة تبدو وكأنها تنادي بوصول الشاب.

لكن لا، استدعى فيليز لاعب المرافق أوتو كيمب ولاعب الوسط دونوفان والتون ليحلا محل تيرنر وبوم في التشكيلة النشطة. قدم كيمب ظهوره الأول في الدوري الكبير في وقت سابق من هذا العام، محققاً فقط .196/.270/.393 في 145 ضربة قبل أن يتم إعادته. والتون هو لاعب محترف يبلغ من العمر 31 عاماً بمتوسط ضرب .174 في 190 ضربة في الدوريات الكبرى.

حتى قبل الإعلان عن فترة بوم في قائمة المصابين، طرح المدير العام السابق لفيليز والمذيع الحالي روبن أمارو فكرة ترقية ميلر بعد إصابة تيرنر.

"هل يأتي (ميلر) إلى الدوريات الكبرى الآن بعد أن سقط اللاعب الآخر؟" قال أمارو في أحدث حلقة من برنامج فيليز شو الذي تم بثه يوم الاثنين. "(ميلر) كان مذهلاً. أعلم أن لاري بوا يؤمن به كلاعب قصير. لقد تطور بشكل كبير، وهو يلعب أفضل كرة قاعدة له الآن."

ميلر، أفضل لاعب واعد لفيلز خارج أندرو بينتر، تمت ترقيته إلى الدرجة الثلاثية-أ في ليهاي فالي يوم الأحد، بعد أن أظهر أداءً رائعاً في الدرجة المزدوجة-أ خلال الشهرين الماضيين. في آخر 28 مباراة له، حقق .352/.495/.634 مع أربعة أهداف وثماني قواعد مسروقة.

بمجرد إصابة تيرنر، أطلق مشجعو فيليز عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بحصول ميلر على فرصته. لكن دعونا نكون واقعيين، إنه طلب هائل من شاب يبلغ من العمر 21 عاماً — بدون أي ضربات فوق الدرجة المزدوجة-أ — أن يتم استدعاؤه إلى العرض الكبير وسط سباق البطولة في سبتمبر. وإلى إزعاج مشجعيهم، يمارس فيليز الصبر في السماح لميلر بتسلق كل درجة من درجات الدوري الصغير.

بصراحة، المشكلة الحقيقية بالنسبة لفيليز ليست استدعاء ميلر — بل هي إعادة تيرنر وبوم في أسرع وقت ممكن قبل بدء مرحلة ما بعد الموسم، وفي هذا الصدد، تبدو الأمور مبشرة.

كشف التصوير بالرنين المغناطيسي أن تيرنر يعاني من إجهاد من الدرجة الأولى في أوتار الركبة، وهو خبر جيد لفيليز. "نتوقع أن يعود بحلول وقت التصفيات،" قال تومسون. "كان أفضل مما توقعنا."

يعاني بوم من كيس في كتفه يحتاج إلى تصريف، وفقاً لمصادر الفريق، وسيحتاج إلى العلاج بالحقن. "(بوم) كان يعاني من هذا الكتف الأيسر لفترة ويكافح من خلاله لمدة أسبوع تقريباً،" قال تومسون، مضيفاً أنه يتوقع عودة بوم إلى الفريق في غضون 10 أيام. إليكم تومسون يناقش كلتا الإصابتين:

البديل المتميز إدموندو سوسا سيبدأ مكان تيرنر ليلة الاثنين ضد ميتس بينما سيبدأ كيمب مكان بوم في القاعدة الثالثة.

من المفترض أن يلعب سوسا معظم المباريات في المركز القصير أثناء غياب تيرنر بعد أن أظهر قيمته العليا الموسم الماضي عندما حل محل تيرنر، الذي غاب لمدة ستة أسابيع بسبب إصابة أخرى في أوتار الركبة.

من المرجح أن يحصل كيمب على معظم الأشواط في القاعدة الثالثة خلال غياب بوم. بدا غير مستقر في الميدان خلال فترته الأولى في MLB، مرتكباً خمسة أخطاء في 21 مباراة في الزاوية الساخنة.

ولكن الآن، إذا أصيب أي لاعب وسط آخر في الأسبوعين المقبلين، قد يحصل مشجعو فيليز على أمنيتهم ويرون ميلر في فيلي.