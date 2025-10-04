هل يمكن لـ Dogecoin أو Shiba Inu تكرار ارتفاع 2021، أم سيحقق Pepeto العائد التالي بمقدار 100 ضعف، ويكون أفضل عملة تشفير للشراء الآن

ظهر المنشور هل يمكن لـ Dogecoin أو Shiba Inu تكرار ارتفاع عام 2021، أم سيقدم Pepeto العائد التالي بمضاعفة 100 مرة، ويكون أفضل عملة تشفير للشراء الآن لأول مرة على Coinpedia Fintech News

تستقر الحقيقة عندما تدرك أن فقدان موجات Dogecoin و Shiba Inu الأولى، يعني أن انتظار تكرار نفس السيناريو لم يعد واقعياً. القيم السوقية الكبيرة تتحرك ببطء أكبر، لذا فإن الارتفاع الكبير عادة ما يكون في مكان آخر. المستثمرون الأذكياء يتحولون بالفعل، ويبحثون عن أفضل عملة تشفير للشراء الآن بين الفرص المبكرة حيث السعر صغير والزخم يمكن أن يتراكم. في سوق التشفير اليوم، غالباً ما يشير ذلك إلى البيع المسبق للعملات المشفرة.

هذا هو السبب في تحول الاهتمام إلى Pepeto (PEPETO)، وهي عملة meme مبنية على الإيثريوم مصممة للعمل مع الدورة القادمة. المستثمرون الذين يبحثون عن مضاعفة جديدة بـ 100 مرة لا يطاردون قصة الأمس، بل يدعمون عملة meme مبكرة، ذات ثقافة متقدمة، وتبني جاذبية قبل وصول الجمهور الأوسع. مع توقعات واسعة لصعود السوق، يبدو Pepeto مثل نوع الدخول المبكر الذي تدرسه الآن حتى تلتقط الفرصة وتجني المال منها، وليس لتقرأ عنها لاحقاً.

لماذا من غير المرجح أن يكرر Dogecoin و Shiba Inu ارتفاع 2021

تذكر عندما غيّر رهان صغير على Dogecoin أو Shiba Inu حياة شخص ما. في عام 2021، صنع DOGE مليونيرات بين عشية وضحاها وأصبح الارتفاع التاريخي لـ SHIB في أكتوبر أسطورة. أولئك الذين التقطوها مبكراً ما زالوا يتحدثون عنها، وأولئك الذين فاتتهم ما زالوا يندمون عليها حتى اليوم.

لنكن صادقين، استراتيجية 2021 لم تعد تعمل مع DOGE و SHIB الآن. انخفض تقلب SHIB إلى مستويات منخفضة جديدة، وتراجع زوج SHIB إلى DOGE إلى مستويات لم نشهدها منذ نوفمبر 2021، ولم يساعد قرض Shibarium الفلاش البالغ 2.4 مليون دولار المرتبط بـ BONE. الثقة تبدو أقل والعروض مترددة. يواجه Dogecoin قيوده الخاصة على الزخم نظراً لأن العرض غير المحدود مع حوالي 5 مليارات عملة جديدة كل عام يخفف كل ارتفاع. الحقيقة هي أنه من غير المرجح أن يحققوا عوائد جامحة بمضاعفة 50 إلى 100 مرة التي عرفتهم ذات مرة. مطاردة نفس السحر الآن هي مطاردة للظلال.

إذا كنت تريد الخطوة الحقيقية التالية، فانظر في وقت مبكر من المنحنى، نحو المشاريع التي تحاول شيئاً جديداً وتقدم أدوات يستخدمها الناس بالفعل، حيث يدفع الاستخدام الطلب ويدعم قوة السعر بدلاً من المضاربة المحضة. هذا المسار يشير مباشرة إلى Pepeto.

Pepeto وحالة أفضل عملة تشفير للشراء الآن، تصطف للمضاعفة التالية بـ 100 مرة

Pepeto ليست مجرد رمية نرد أخرى، يمكنك أن تشعر بالهدف لتغيير كيفية عمل عملات meme. منذ اليوم الأول تعيش على الشبكة الرئيسية للإيثريوم وتعامل الحاملين كمستثمرين، وليس كمقامرين. الثقافة موجودة، وهي مدعومة بأدوات سيستخدمها المتداولون، بالإضافة إلى مركز يهدف إلى استضافة جميع قوائم عملات meme الشرعية، مع أكثر من 850 مشروعاً تقدموا بالفعل للإدراج.

تعالج مجموعة الأدوات الألم الحقيقي. تبادل بدون رسوم للتداولات السريعة، وجسر عبر السلاسل لنقل القيمة بدون احتكاك، والرهان حتى يعمل رصيدك أثناء انتظارك، حالياً بنسبة عائد سنوي 226 بالمائة. بسيطة ومفيدة وحية، مبنية لتحويل النشاط إلى طلب.

هذا هو السبب في أن رأس المال يدور الآن. المستثمرون الذين يريدون المضاعفة التالية بـ 100 مرة يراهنون على التوقيت بالإضافة إلى المنفعة بالإضافة إلى الانتشار الفيروسي مع اقتراب صعود السوق. أنت مبكر بما يكفي للتصرف قبل أن يشتعل هذا المزيج، إذا لم تتردد، لأن التردد يمكن أن يكون مكلفاً في حالة Pepeto.

البيع المسبق مباشر بسعر 0.000000156 دولار، مع أكثر من 6.9 مليون دولار تم جمعها بالفعل، وهو دليل واضح على الطلب المبكر. كل مرحلة ترفع سعر الدخول، والرهان نشط، والصف يزداد طولاً. هذه هي الميزة، الغرض بالإضافة إلى المنفعة، الثقافة بالإضافة إلى الأدوات، معدة لدفع السعر من خلال الاستخدام، مما يجعل هدف المضاعفة بـ 100 مرة يبدو قابلاً للتحقيق بدلاً من المضاربة المحضة.

هذا هو نوع الارتفاع الذي لا يزال المستثمرون الصغار يطاردونه، حيث لا يزال الكثيرون يندمون على فقدان SHIB و DOGE، وهو بالضبط عدم التماثل الذي يريده المستثمرون الكبار عندما ينوعون استثماراتهم في لعبة meme ذات إمكانات عالية ومنفعة حقيقية، فرص تغيير الحياة التي نادراً ما تأتي مرتين.

التحول الكبير نحو Pepeto

الأموال الذكية تدور بالفعل خارج عملات meme القديمة وإلى مشاريع ذات ارتفاع حقيقي. لماذا تتمسك بـ SHIB أو DOGE على أمل إعادة تشغيل 2021 عندما يمكنك رهان PEPETO وتأمين اقتصاديات مبكرة مع مساحة أكبر للنمو ومع المنفعة منذ اليوم الأول. مع الرهان المباشر وأسعار البيع المسبق ترتفع في كل مرحلة، لم تعد الحسابات تفضل الولاء للرموز التي بلغت ذروتها قبل سنوات.

يمثل Pepeto ما لم تصبح عليه SHIB أبداً بشكل كامل، عملة meme مبنية على الإيثريوم على الشبكة الرئيسية مع أدوات مفيدة واقتصاديات تركز على الحاملين أولاً. تداول بدون رسوم، وجسر عبر السلاسل، ورهان يكافئ المشاركة، هذه ثقافة مدعومة بالمنفعة. إنه تحول من المقامرة إلى الاستثمار، ويمكنك أن تشعر به.

إذا كنت تقرأ هذا الآن، فأنت لا تزال مبكراً، وتخطي هذا البيع المسبق قد يكون الخيار الأكثر تكلفة الذي تتخذه في هذه الدورة، خاصة إذا سمعت عنه في هذه المرحلة. النافذة مفتوحة اليوم، لن تبقى مفتوحة إلى الأبد. تصرف الآن على الموقع الرسمي.

أين تتعلم المزيد عن Pepeto

• الموقع الإلكتروني، https://pepeto.io/

• X، تويتر، https://x.com/Pepetocoin

• قناة يوتيوب، https://www.youtube.com/@Pepetocoin

• قناة تيليجرام، https://t.me/pepeto_channel

الأسئلة الشائعة حول Pepeto وعملات Meme

هل لا يزال Shiba Inu استثماراً جيداً: Shiba Inu هي عملة meme كبيرة وراسخة. لا يزال بإمكانها التحرك مع السوق، ولكن الارتفاع الذي يغير الحياة بمضاعفة 50 إلى 100 مرة من عام 2021 غير مرجح الآن. غالباً ما يبحث المستثمرون الذين يسعون إلى مكاسب غير متماثلة في وقت مبكر من المنحنى عن أفضل عملة تشفير للشراء الآن.

هل يمكن لـ Dogecoin تكرار مساره في عام 2021: إنه أمر صعب. Dogecoin كبير ويضيف حوالي 5 مليارات عملة جديدة كل عام، مما يخفف الارتفاعات. تحرك قوي ممكن، لكن تكرار الانفجار المبكر غير مرجح بهذا الحجم.

ما الذي يجعل Pepeto أفضل عملة تشفير للشراء الآن: التسعير المبكر، والمنفعة منذ اليوم الأول، والتبادل والجسر والرهان، وزخم المجتمع المتنامي. التوقيت بالإضافة إلى المنفعة بالإضافة إلى الانتشار الفيروسي هو السبب في أن الكثيرين يرون Pepeto كمنافس ذو ارتفاع كبير بين مشاريع عملات meme المبنية على الإيثريوم.