هل يمكن أن ينخفض Cardano إلى ما دون 0.30 دولار؟ تكهنات ETF وتحذيرات المحللين تلقي بظلالها على مستقبل ADA

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
يتداول كاردانو (ADA) حول 0.78-0.80 دولار، ويكافح تحت مقاومة قوية عند 0.83-0.85 دولار، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50/100/200 يوم. تمنح أسواق السعر المتوقع حاليًا فرصة 91%-95% للموافقة على ETF الفوري لكاردانو في الولايات المتحدة، مع تحديد مواعيد مبدئية لأواخر أكتوبر 2025. قراءة ذات صلة: مؤسس الإيثريوم يتخلص من مليارات في عملات meme هذه، هل هذا تكرار لشيبا إينو في 2021؟ ساعدت هذه الرواية في استقرار التحليل المعنوي بعد انخفاض سبتمبر. يعتقد المتفائلون أن الوصول المؤسسي يمكن أن يعكس استراتيجية ETF لـ BTC/ETH من خلال زيادة السيولة وتوسيع الطلب. ومع ذلك، لا يزال نشاط الخيارات منخفضًا، وتشير عمليات تصفية الصفقات الطويلة الأخيرة إلى أن المتداولين حذرون من مطاردة المكاسب قبل اختراق واضح. إذا أغلق ADA فوق 0.85 دولار، فإن الأهداف المحتملة للصعود هي 0.87 دولار (Fib 0.382) و 0.90 دولار (Fib 0.5). مستويات كاردانو (ADA) الرئيسية: دعم عند 0.78 دولار، ثم 0.75 و 0.71 دولار هيكل كاردانو (ADA) على المدى القريب هو نطاق بين 0.78 و 0.83 دولار بعد تراجع السوق من مستويات مرتفعة قرب 0.95 دولار. تحسن الزخم من مستويات ذروة البيع، لكن مؤشر التوقف والانعكاس (Parabolic SAR) لا يزال فوق السعر، والاتجاه لم ينقلب بالكامل. الدعم الفوري عند 0.78 دولار، مع جيوب سيولة أعمق عند 0.75 و 0.71 دولار؛ الفشل هناك يكشف 0.68 دولار كآخر دفاع رئيسي. يشير المحللين أيضًا إلى تطور خطر تقاطع الموت على الإطارات الزمنية الأقل، مما يعني أن الارتفاعات قد تتلاشى بدون محفزات جديدة. تظل العوامل الكلية مؤثرة: يمكن أن تؤدي الظروف المالية الأكثر صرامة أو تراجع البيتكوين إلى تقليل عروض العلملات البديلة، مما يحد من ADA تحت المقاومة حتى لو ظلت عناوين ETF قوية. يتجه سعر ADA بشكل جانبي على الرسم البياني اليومي. المصدر: ADAUSD على Tradingview حالة السوق الهابط لعام 2026: لماذا أقل من 0.30 دولار ليس مستحيلاً بعد الأسابيع القليلة المقبلة، يحذر بعض الاستراتيجيين من مسار قد يعيد فيه ADA زيارة ما دون 0.30 دولار في عام 2026. السبب: عند القيمة السوقية البالغة حوالي 34 مليار دولار بالقرب من 0.80 دولار، قد تنكمش المضاعفات ما لم يتسارع نمو الاستخدام بشكل كبير. بينما تروج كاردانو للترقيات المدفوعة بالأبحاث (Ouroboros Leios، خارطة طريق Omega) ولديها سجل لمدة ثماني سنوات بدون توقف، يشير النقاد إلى بطء اعتماد التطبيقات، وتحول رأس المال إلى أنظمة بيئية أحدث، واهتمام ETF الذي قد يوجه التدفقات إلى عدد قليل من الشركات الكبيرة. إذا ضاقت السيولة العالمية، أو كان أداء ETFs ضعيفًا، أو ضعف الطلب الهيكلي، فقد تدفع دورة طويلة ADA نحو مناطق قيمة أقل من 0.30 دولار، حيث قد يدخل المشترون على المدى الطويل. قراءة ذات صلة: يمكن أن يحدث اختراق الحدود لدوجكوين "على عجل"، يحذر المحلل على المدى القصير، راقب 0.83-0.85 دولار لانعكاس الاتجاه و 0.78/0.75 دولار على الجانب السلبي. توفر قصة ETF لـ ADA محفزًا حقيقيًا، لكن يجب أن يتحقق التسليم الفعلي والطلب. بدون ذلك، يظل سيناريو عام 2026 دون 0.30 دولار مخاطرة محتملة، خاصة إذا ظهرت رياح معاكسة اقتصادية كلية. صورة الغلاف من ChatGPT، مخطط ADAUSD من Tradingviewيتداول كاردانو (ADA) حول 0.78-0.80 دولار، ويكافح تحت مقاومة قوية عند 0.83-0.85 دولار، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50/100/200 يوم. تمنح أسواق السعر المتوقع حاليًا فرصة 91%-95% للموافقة على ETF الفوري لكاردانو في الولايات المتحدة، مع تحديد مواعيد مبدئية لأواخر أكتوبر 2025. قراءة ذات صلة: مؤسس الإيثريوم يتخلص من مليارات في عملات meme هذه، هل هذا تكرار لشيبا إينو في 2021؟ ساعدت هذه الرواية في استقرار التحليل المعنوي بعد انخفاض سبتمبر. يعتقد المتفائلون أن الوصول المؤسسي يمكن أن يعكس استراتيجية ETF لـ BTC/ETH من خلال زيادة السيولة وتوسيع الطلب. ومع ذلك، لا يزال نشاط الخيارات منخفضًا، وتشير عمليات تصفية الصفقات الطويلة الأخيرة إلى أن المتداولين حذرون من مطاردة المكاسب قبل اختراق واضح. إذا أغلق ADA فوق 0.85 دولار، فإن الأهداف المحتملة للصعود هي 0.87 دولار (Fib 0.382) و 0.90 دولار (Fib 0.5). مستويات كاردانو (ADA) الرئيسية: دعم عند 0.78 دولار، ثم 0.75 و 0.71 دولار هيكل كاردانو (ADA) على المدى القريب هو نطاق بين 0.78 و 0.83 دولار بعد تراجع السوق من مستويات مرتفعة قرب 0.95 دولار. تحسن الزخم من مستويات ذروة البيع، لكن مؤشر التوقف والانعكاس (Parabolic SAR) لا يزال فوق السعر، والاتجاه لم ينقلب بالكامل. الدعم الفوري عند 0.78 دولار، مع جيوب سيولة أعمق عند 0.75 و 0.71 دولار؛ الفشل هناك يكشف 0.68 دولار كآخر دفاع رئيسي. يشير المحللين أيضًا إلى تطور خطر تقاطع الموت على الإطارات الزمنية الأقل، مما يعني أن الارتفاعات قد تتلاشى بدون محفزات جديدة. تظل العوامل الكلية مؤثرة: يمكن أن تؤدي الظروف المالية الأكثر صرامة أو تراجع البيتكوين إلى تقليل عروض العلملات البديلة، مما يحد من ADA تحت المقاومة حتى لو ظلت عناوين ETF قوية. يتجه سعر ADA بشكل جانبي على الرسم البياني اليومي. المصدر: ADAUSD على Tradingview حالة السوق الهابط لعام 2026: لماذا أقل من 0.30 دولار ليس مستحيلاً بعد الأسابيع القليلة المقبلة، يحذر بعض الاستراتيجيين من مسار قد يعيد فيه ADA زيارة ما دون 0.30 دولار في عام 2026. السبب: عند القيمة السوقية البالغة حوالي 34 مليار دولار بالقرب من 0.80 دولار، قد تنكمش المضاعفات ما لم يتسارع نمو الاستخدام بشكل كبير. بينما تروج كاردانو للترقيات المدفوعة بالأبحاث (Ouroboros Leios، خارطة طريق Omega) ولديها سجل لمدة ثماني سنوات بدون توقف، يشير النقاد إلى بطء اعتماد التطبيقات، وتحول رأس المال إلى أنظمة بيئية أحدث، واهتمام ETF الذي قد يوجه التدفقات إلى عدد قليل من الشركات الكبيرة. إذا ضاقت السيولة العالمية، أو كان أداء ETFs ضعيفًا، أو ضعف الطلب الهيكلي، فقد تدفع دورة طويلة ADA نحو مناطق قيمة أقل من 0.30 دولار، حيث قد يدخل المشترون على المدى الطويل. قراءة ذات صلة: يمكن أن يحدث اختراق الحدود لدوجكوين "على عجل"، يحذر المحلل على المدى القصير، راقب 0.83-0.85 دولار لانعكاس الاتجاه و 0.78/0.75 دولار على الجانب السلبي. توفر قصة ETF لـ ADA محفزًا حقيقيًا، لكن يجب أن يتحقق التسليم الفعلي والطلب. بدون ذلك، يظل سيناريو عام 2026 دون 0.30 دولار مخاطرة محتملة، خاصة إذا ظهرت رياح معاكسة اقتصادية كلية. صورة الغلاف من ChatGPT، مخطط ADAUSD من Tradingview

هل يمكن أن ينخفض Cardano إلى ما دون 0.30 دولار؟ تكهنات ETF وتحذيرات المحللين تلقي بظلالها على مستقبل ADA

بواسطة: NewsBTC
2025/10/01 11:00
Cloud
CLOUD$0.09779+2.65%
Cardano
ADA$0.5497-2.18%
Union
U$0.006125-1.19%
Memecoin
MEME$0.001528-2.48%
BitShiba
SHIBA$0.000000000511+0.98%

يتداول كاردانو (ADA) حول 0.78-0.80 دولار، ويكافح تحت مقاومة قوية عند 0.83-0.85 دولار، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50/100/200 يوم. تمنح أسواق السعر المتوقع حاليًا فرصة بنسبة 91٪-95٪ للموافقة على ETF العقود الفورية لكاردانو في الولايات المتحدة، مع تحديد مواعيد مبدئية لأواخر أكتوبر 2025.

ساعدت هذه الرواية في استقرار التحليل المعنوي بعد تراجع سبتمبر. يعتقد المتفائلون أن الوصول المؤسسي يمكن أن يعكس استراتيجية ETF لـ BTC/ETH من خلال زيادة السيولة وتوسيع الطلب.

ومع ذلك، لا تزال نشاطات الخيارات منخفضة، وتشير تصفية الصفقات الطويلة الأخيرة إلى أن المتداولين حذرون بشأن السعي وراء المكاسب قبل اختراق واضح. إذا أغلق ADA فوق 0.85 دولار، فإن الأهداف المحتملة للصعود هي 0.87 دولار (Fib 0.382) و 0.90 دولار (Fib 0.5).

المستويات الرئيسية لكاردانو (ADA): دعم عند 0.78 دولار، ثم 0.75 و 0.71 دولار

هيكل كاردانو (ADA) على المدى القريب هو نطاق بين 0.78 و 0.83 دولار بعد تراجع من مستويات مرتفعة قرب 0.95 دولار. تحسن الزخم من مستويات ذروة البيع، لكن مؤشر التوقف والانعكاس (Parabolic SAR) لا يزال فوق السعر، والاتجاه لم ينقلب بالكامل.

الدعم الفوري عند 0.78 دولار، مع جيوب سيولة أعمق عند 0.75 و 0.71 دولار؛ الفشل هناك يكشف 0.68 دولار كآخر دفاع رئيسي. يشير المحللين أيضًا إلى تطور خطر تقاطع الموت على الإطارات الزمنية الأقل، مما يعني أن الارتفاعات قد تتلاشى بدون محفزات جديدة.

تظل العوامل الكلية مؤثرة: يمكن أن تؤدي الظروف المالية الأكثر صرامة أو تراجع البيتكوين إلى تقليل عروض العلملات البديلة، مما يحد من ADA تحت المقاومة حتى لو ظلت عناوين ETF قوية.

Cardano ADA ADAUSD

حالة السوق الهابط لعام 2026: لماذا أقل من 0.30 دولار ليس مستحيلاً

بعد الأسابيع القليلة المقبلة، يحذر بعض الاستراتيجيين من مسار قد يعيد ADA إلى ما دون 0.30 دولار في عام 2026. السبب: عند قيمة سوقية تبلغ حوالي 34 مليار دولار بالقرب من 0.80 دولار، قد تنكمش المضاعفات ما لم يتسارع نمو الاستخدام بشكل كبير.

بينما تروج كاردانو للترقيات المدفوعة بالبحث (Ouroboros Leios، خارطة طريق Omega) ولديها سجل لمدة ثماني سنوات بدون توقف، يشير النقاد إلى بطء اعتماد التطبيقات، وتحول رأس المال إلى أنظمة بيئية أحدث، واهتمام ETF الذي قد يوجه التدفقات إلى عدد قليل من الأسهم الكبيرة.

إذا ضاقت السيولة العالمية، أو أداء ETFs دون المستوى، أو ضعف الطلب الهيكلي، فقد تدفع دورة طويلة ADA نحو مناطق قيمة أقل من 0.30 دولار، حيث قد يدخل المشترون على المدى الطويل.

على المدى القصير، راقب 0.83-0.85 دولار لانعكاس اتجاه السعر و 0.78/0.75 دولار على الجانب السلبي. توفر قصة ETF لـ ADA محفزًا حقيقيًا، لكن يجب أن يتحقق التسليم الفعلي والطلب. بدون ذلك، يظل سيناريو عام 2026 دون 0.30 دولار مخاطرة محتملة، خاصة إذا ظهرت رياح معاكسة اقتصادية كلية.

صورة الغلاف من ChatGPT، مخطط ADAUSD من Tradingview

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,956.40
$101,956.40$101,956.40

-0.27%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,420.65
$3,420.65$3,420.65

-0.21%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.68
$153.68$153.68

-1.30%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3788
$2.3788$2.3788

+0.45%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11279
$0.11279$0.11279

+5.40%