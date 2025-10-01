هل يمكن أن ينخفض Cardano إلى ما دون 0.30 دولار؟ تكهنات ETF وتحذيرات المحللين تلقي بظلالها على مستقبل ADA

يتداول كاردانو (ADA) حول 0.78-0.80 دولار، ويكافح تحت مقاومة قوية عند 0.83-0.85 دولار، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50/100/200 يوم. تمنح أسواق السعر المتوقع حاليًا فرصة 91%-95% للموافقة على ETF الفوري لكاردانو في الولايات المتحدة، مع تحديد مواعيد مبدئية لأواخر أكتوبر 2025. قراءة ذات صلة: مؤسس الإيثريوم يتخلص من مليارات في عملات meme هذه، هل هذا تكرار لشيبا إينو في 2021؟ ساعدت هذه الرواية في استقرار التحليل المعنوي بعد انخفاض سبتمبر. يعتقد المتفائلون أن الوصول المؤسسي يمكن أن يعكس استراتيجية ETF لـ BTC/ETH من خلال زيادة السيولة وتوسيع الطلب. ومع ذلك، لا يزال نشاط الخيارات منخفضًا، وتشير عمليات تصفية الصفقات الطويلة الأخيرة إلى أن المتداولين حذرون من مطاردة المكاسب قبل اختراق واضح. إذا أغلق ADA فوق 0.85 دولار، فإن الأهداف المحتملة للصعود هي 0.87 دولار (Fib 0.382) و 0.90 دولار (Fib 0.5). مستويات كاردانو (ADA) الرئيسية: دعم عند 0.78 دولار، ثم 0.75 و 0.71 دولار هيكل كاردانو (ADA) على المدى القريب هو نطاق بين 0.78 و 0.83 دولار بعد تراجع السوق من مستويات مرتفعة قرب 0.95 دولار. تحسن الزخم من مستويات ذروة البيع، لكن مؤشر التوقف والانعكاس (Parabolic SAR) لا يزال فوق السعر، والاتجاه لم ينقلب بالكامل. الدعم الفوري عند 0.78 دولار، مع جيوب سيولة أعمق عند 0.75 و 0.71 دولار؛ الفشل هناك يكشف 0.68 دولار كآخر دفاع رئيسي. يشير المحللين أيضًا إلى تطور خطر تقاطع الموت على الإطارات الزمنية الأقل، مما يعني أن الارتفاعات قد تتلاشى بدون محفزات جديدة. تظل العوامل الكلية مؤثرة: يمكن أن تؤدي الظروف المالية الأكثر صرامة أو تراجع البيتكوين إلى تقليل عروض العلملات البديلة، مما يحد من ADA تحت المقاومة حتى لو ظلت عناوين ETF قوية. يتجه سعر ADA بشكل جانبي على الرسم البياني اليومي. المصدر: ADAUSD على Tradingview حالة السوق الهابط لعام 2026: لماذا أقل من 0.30 دولار ليس مستحيلاً بعد الأسابيع القليلة المقبلة، يحذر بعض الاستراتيجيين من مسار قد يعيد فيه ADA زيارة ما دون 0.30 دولار في عام 2026. السبب: عند القيمة السوقية البالغة حوالي 34 مليار دولار بالقرب من 0.80 دولار، قد تنكمش المضاعفات ما لم يتسارع نمو الاستخدام بشكل كبير. بينما تروج كاردانو للترقيات المدفوعة بالأبحاث (Ouroboros Leios، خارطة طريق Omega) ولديها سجل لمدة ثماني سنوات بدون توقف، يشير النقاد إلى بطء اعتماد التطبيقات، وتحول رأس المال إلى أنظمة بيئية أحدث، واهتمام ETF الذي قد يوجه التدفقات إلى عدد قليل من الشركات الكبيرة. إذا ضاقت السيولة العالمية، أو كان أداء ETFs ضعيفًا، أو ضعف الطلب الهيكلي، فقد تدفع دورة طويلة ADA نحو مناطق قيمة أقل من 0.30 دولار، حيث قد يدخل المشترون على المدى الطويل. قراءة ذات صلة: يمكن أن يحدث اختراق الحدود لدوجكوين "على عجل"، يحذر المحلل على المدى القصير، راقب 0.83-0.85 دولار لانعكاس الاتجاه و 0.78/0.75 دولار على الجانب السلبي. توفر قصة ETF لـ ADA محفزًا حقيقيًا، لكن يجب أن يتحقق التسليم الفعلي والطلب. بدون ذلك، يظل سيناريو عام 2026 دون 0.30 دولار مخاطرة محتملة، خاصة إذا ظهرت رياح معاكسة اقتصادية كلية. صورة الغلاف من ChatGPT، مخطط ADAUSD من Tradingview يتداول كاردانو (ADA) حول 0.78-0.80 دولار، ويكافح تحت مقاومة قوية عند 0.83-0.85 دولار، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة الأسية لـ 50/100/200 