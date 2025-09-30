البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور هل يمكن لسعر BTC الحفاظ على سلسلة انتصاراته في أكتوبر؟ على BitcoinEthereumNews.com. كان أكتوبر تاريخياً أحد أقوى شهور بيتكوين، ويشار إليه غالباً باسم "Uptober" بسبب سجله المتسق من المكاسب. على مدار العقد الماضي، أغلقت العملة الرقمية الرائدة شهر أكتوبر في المنطقة الخضراء في معظم الأحيان، مع سنوات بارزة مثل 2017 و2021 عندما ارتفعت العملة بنسبة 49% و40% على التوالي. ومع ذلك، قد يكون هذا العام مختلفاً. مع أداء سوق الكريبتو الباهت في الأسابيع الأخيرة، وتخفيضات أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحاد التي تؤثر على الدولار الأمريكي، وتراجع اهتمام المؤسسات، يواجه BTC مساراً أكثر غموضاً مع دخوله أكتوبر 2025. Uptober يواجه رياحاً معاكسة مع انخفاض معدل احتفاظ BTC برعاية وفقاً لـ Glassnode، انخفض معدل احتفاظ حاملي البيتكوين بشكل مطرد منذ 14 سبتمبر ويستمر في الاتجاه نحو الانخفاض. ويقف عند 80.17% في وقت النشر، بانخفاض 1% في الـ 16 يوماً الماضية. للحصول على تحليلات فنية للعملات وتحديثات السوق: هل ترغب في المزيد من رؤى العملات مثل هذه؟ اشترك في النشرة الإخبارية اليومية للكريبتو للمحرر هارش نوتاريا هنا. معدل احتفاظ حاملي BTC. المصدر: Glassnode يتتبع معدل احتفاظ الحاملين النسبة المئوية للعناوين التي تحافظ على رصيد من BTC عبر فترات متتالية مدتها 30 يوماً. إنه ببساطة يقيس المدة التي يحتفظ فيها الحاملون بعملاتهم. يعكس انخفاض معدل الاحتفاظ نقصاً في القناعة بين الحاملين. ويشير إلى أن المزيد من المستثمرين ينقلون العملات إلى منصات التداول أو يقومون بتصفية المراكز بدلاً من الاحتفاظ بها على المدى الطويل. إذا استمر هذا، فقد يقلل من استقرار جانب الشراء ويجعل BTC أكثر عرضة لتقلبات أسعار أكثر حدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. برعاية سوق المشتقات يميل نحو الهبوط سجلت نسبة الشراء-البيع للاخذ للعملة قيماً أقل من واحد في معظم شهر سبتمبر، مما يؤكد المشاعر الهبوطية بين متداولي المشتقات. وفقاً لبيانات CryptoQuant، تقف عند 0.95 في وقت النشر. نسبة الشراء-البيع للاخذ للبيتكوين. المصدر: CryptoQuant يقيس هذا المؤشر النسبة بين أحجام الشراء والبيع في...ظهر المنشور هل يمكن لسعر BTC الحفاظ على سلسلة انتصاراته في أكتوبر؟ على BitcoinEthereumNews.com. كان أكتوبر تاريخياً أحد أقوى شهور بيتكوين، ويشار إليه غالباً باسم "Uptober" بسبب سجله المتسق من المكاسب. على مدار العقد الماضي، أغلقت العملة الرقمية الرائدة شهر أكتوبر في المنطقة الخضراء في معظم الأحيان، مع سنوات بارزة مثل 2017 و2021 عندما ارتفعت العملة بنسبة 49% و40% على التوالي. ومع ذلك، قد يكون هذا العام مختلفاً. مع أداء سوق الكريبتو الباهت في الأسابيع الأخيرة، وتخفيضات أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحاد التي تؤثر على الدولار الأمريكي، وتراجع اهتمام المؤسسات، يواجه BTC مساراً أكثر غموضاً مع دخوله أكتوبر 2025. Uptober يواجه رياحاً معاكسة مع انخفاض معدل احتفاظ BTC برعاية وفقاً لـ Glassnode، انخفض معدل احتفاظ حاملي البيتكوين بشكل مطرد منذ 14 سبتمبر ويستمر في الاتجاه نحو الانخفاض. ويقف عند 80.17% في وقت النشر، بانخفاض 1% في الـ 16 يوماً الماضية. للحصول على تحليلات فنية للعملات وتحديثات السوق: هل ترغب في المزيد من رؤى العملات مثل هذه؟ اشترك في النشرة الإخبارية اليومية للكريبتو للمحرر هارش نوتاريا هنا. معدل احتفاظ حاملي BTC. المصدر: Glassnode يتتبع معدل احتفاظ الحاملين النسبة المئوية للعناوين التي تحافظ على رصيد من BTC عبر فترات متتالية مدتها 30 يوماً. إنه ببساطة يقيس المدة التي يحتفظ فيها الحاملون بعملاتهم. يعكس انخفاض معدل الاحتفاظ نقصاً في القناعة بين الحاملين. ويشير إلى أن المزيد من المستثمرين ينقلون العملات إلى منصات التداول أو يقومون بتصفية المراكز بدلاً من الاحتفاظ بها على المدى الطويل. إذا استمر هذا، فقد يقلل من استقرار جانب الشراء ويجعل BTC أكثر عرضة لتقلبات أسعار أكثر حدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. برعاية سوق المشتقات يميل نحو الهبوط سجلت نسبة الشراء-البيع للاخذ للعملة قيماً أقل من واحد في معظم شهر سبتمبر، مما يؤكد المشاعر الهبوطية بين متداولي المشتقات. وفقاً لبيانات CryptoQuant، تقف عند 0.95 في وقت النشر. نسبة الشراء-البيع للاخذ للبيتكوين. المصدر: CryptoQuant يقيس هذا المؤشر النسبة بين أحجام الشراء والبيع في...

هل يمكن لسعر BTC الحفاظ على سلسلة انتصاراته في أكتوبر؟

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 21:59
Bitcoin
BTC$101,955.84-1.15%
COM
COM$0.005449-7.70%
GAINS
GAINS$0.01745+5.75%
Moonveil
MORE$0.003956+0.50%
Notcoin
NOT$0.0007239+1.42%

تاريخياً، كان شهر أكتوبر أحد أقوى شهور البيتكوين، ويشار إليه غالباً باسم "Uptober" بسبب سجله المتسق من المكاسب. على مدار العقد الماضي، أغلق الأصل الرقمي الرائد شهر أكتوبر في المنطقة الخضراء في أغلب الأحيان، مع سنوات بارزة مثل 2017 و2021 عندما ارتفعت العملة بنسبة 49٪ و40٪ على التوالي. 

ومع ذلك، قد يكون هذا العام مختلفاً. مع أداء سوق العملات المشفرة الباهت في الأسابيع الأخيرة، وتخفيضات أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحاد التي تؤثر على الدولار الأمريكي، وتراجع الاهتمام المؤسسي، يواجه BTC مساراً أكثر غموضاً مع دخوله أكتوبر 2025.

يواجه "Uptober" رياحاً معاكسة مع انخفاض معدل الاحتفاظ بـ BTC

برعاية

وفقاً لـ Glassnode، انخفض معدل احتفاظ حاملي البيتكوين بشكل مطرد منذ 14 سبتمبر ويستمر في الاتجاه نحو الانخفاض. ويقف عند 80.17٪ في وقت النشر، بانخفاض قدره 1٪ خلال الـ 16 يوماً الماضية. 

للتحليل التقني للتوكن وتحديثات السوق: هل تريد المزيد من رؤى التوكن مثل هذه؟ اشترك في النشرة الإخبارية اليومية للعملات المشفرة للمحرر هارش نوتاريا هنا.

معدل احتفاظ حاملي BTC. المصدر: Glassnode

يتتبع معدل احتفاظ الحاملين النسبة المئوية للعناوين التي تحافظ على رصيد من BTC عبر فترات متتالية مدتها 30 يوماً. إنه يقيس ببساطة المدة التي يحتفظ فيها الحاملون بعملاتهم. 

يعكس انخفاض معدل الاحتفاظ نقصاً في القناعة بين الحاملين. ويشير إلى أن المزيد من المستثمرين ينقلون العملات إلى منصات التداول أو يقومون بتصفية صفقات بدلاً من الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

إذا استمر هذا، فقد يقلل من استقرار جانب الشراء ويجعل BTC أكثر عرضة لتقلبات أسعار أكثر حدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

برعاية

سوق المشتقات يميل نحو الهبوط

سجلت نسبة الشراء-البيع للاخذ للعملة قيماً أقل من واحد في معظم شهر سبتمبر، مما يؤكد المعنوي الهابط بين متداولي المشتقات. وفقاً لبيانات CryptoQuant، تبلغ 0.95 في وقت النشر.

نسبة شراء بيع الاخذ للبيتكوين. المصدر: CryptoQuant

يقيس هذا المؤشر النسبة بين أحجام الشراء والبيع في سوق العقود الآجلة للأصل. تشير القيم فوق واحد إلى حجم شراء أكثر من حجم البيع، بينما تشير القيم أقل من واحد إلى أن المزيد من متداولي العقود الآجلة يقومون بتوزيع ممتلكاتهم لمنع الخسائر. 

بالنسبة لـ BTC، يشير الميل الهابط المستمر في أسواق المشتقات إلى أن البائعين على المكشوف أصبحوا أكثر هيمنة، مما يعزز التحيز نحو الانخفاض.

برعاية

ما لم تنقلب هذه النسبة مرة أخرى فوق واحد لإظهار ضغط متجدد من جانب الشراء، قد يظل أكتوبر صعباً بالنسبة للعملة الرائدة.

انخفاض نشاط الحوت، مما يضعف عمق السوق

يضيف تراجع اهتمام الحوت أيضاً إلى الضغط الهبوطي على سعر BTC. وفقاً لـ Santiment، قام المستثمرون الكبار الذين يمتلكون ما بين 10,000 و100,000 BTC بتخفيض ممتلكاتهم بمقدار 50,000 عملة خلال الأسبوع الماضي. 

توزيع عرض BTC. المصدر: Glassnode

تاريخياً، كانت مشاركة الحيتان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بارتفاعات BTC، حيث يوفر هؤلاء اللاعبون ذوو الجيوب العميقة السيولة والزخم اللازمين للحفاظ على التحركات الصعودية.

برعاية

لذلك، يضيف غياب مثل هذا النشاط طبقة أخرى من المخاطر. بدون طلب الحيتان، قد تكون التدفقات التجزئة وحدها غير كافية لدفع انتعاش قوي في أكتوبر.

أرصدة BTC على الحافة—107,000 دولار أو 119,000 دولار التالي؟

يتم تداول BTC عند 113,968 دولار في وقت النشر. إذا استمر هذا الزخم الهابط حتى أكتوبر، فقد تختبر العملة الدعم الفوري حول 111,961 دولار. 

إذا استمرت عمليات البيع، فقد ينخفض سعر العملة إلى 107,557 دولار إذا تسارعت وتيرة البيع.

تحليل سعر BTC. المصدر: TradingView

على العكس من ذلك، إذا تعافى الطلب، مدفوعاً بتحسن الظروف الكلية وتجدد الطلب، فقد يحاول BTC استعادة المقاومة عند 115,892 دولار والدفع نحو علامة 119,367 دولار.

المصدر: https://beincrypto.com/what-to-expect-from-btc-price-in-october/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,955.84
$101,955.84$101,955.84

-0.27%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,420.77
$3,420.77$3,420.77

-0.21%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.68
$153.68$153.68

-1.30%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3788
$2.3788$2.3788

+0.45%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11279
$0.11279$0.11279

+5.40%