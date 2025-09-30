هل يمكن لسعر BTC الحفاظ على سلسلة انتصاراته في أكتوبر؟

تاريخياً، كان شهر أكتوبر أحد أقوى شهور البيتكوين، ويشار إليه غالباً باسم "Uptober" بسبب سجله المتسق من المكاسب. على مدار العقد الماضي، أغلق الأصل الرقمي الرائد شهر أكتوبر في المنطقة الخضراء في أغلب الأحيان، مع سنوات بارزة مثل 2017 و2021 عندما ارتفعت العملة بنسبة 49٪ و40٪ على التوالي.

ومع ذلك، قد يكون هذا العام مختلفاً. مع أداء سوق العملات المشفرة الباهت في الأسابيع الأخيرة، وتخفيضات أسعار الفائدة من المجلس الاحتياطي الاتحاد التي تؤثر على الدولار الأمريكي، وتراجع الاهتمام المؤسسي، يواجه BTC مساراً أكثر غموضاً مع دخوله أكتوبر 2025.

يواجه "Uptober" رياحاً معاكسة مع انخفاض معدل الاحتفاظ بـ BTC

وفقاً لـ Glassnode، انخفض معدل احتفاظ حاملي البيتكوين بشكل مطرد منذ 14 سبتمبر ويستمر في الاتجاه نحو الانخفاض. ويقف عند 80.17٪ في وقت النشر، بانخفاض قدره 1٪ خلال الـ 16 يوماً الماضية.

معدل احتفاظ حاملي BTC. المصدر: Glassnode

يتتبع معدل احتفاظ الحاملين النسبة المئوية للعناوين التي تحافظ على رصيد من BTC عبر فترات متتالية مدتها 30 يوماً. إنه يقيس ببساطة المدة التي يحتفظ فيها الحاملون بعملاتهم.

يعكس انخفاض معدل الاحتفاظ نقصاً في القناعة بين الحاملين. ويشير إلى أن المزيد من المستثمرين ينقلون العملات إلى منصات التداول أو يقومون بتصفية صفقات بدلاً من الاحتفاظ بها على المدى الطويل.

إذا استمر هذا، فقد يقلل من استقرار جانب الشراء ويجعل BTC أكثر عرضة لتقلبات أسعار أكثر حدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

سوق المشتقات يميل نحو الهبوط

سجلت نسبة الشراء-البيع للاخذ للعملة قيماً أقل من واحد في معظم شهر سبتمبر، مما يؤكد المعنوي الهابط بين متداولي المشتقات. وفقاً لبيانات CryptoQuant، تبلغ 0.95 في وقت النشر.

نسبة شراء بيع الاخذ للبيتكوين. المصدر: CryptoQuant

يقيس هذا المؤشر النسبة بين أحجام الشراء والبيع في سوق العقود الآجلة للأصل. تشير القيم فوق واحد إلى حجم شراء أكثر من حجم البيع، بينما تشير القيم أقل من واحد إلى أن المزيد من متداولي العقود الآجلة يقومون بتوزيع ممتلكاتهم لمنع الخسائر.

بالنسبة لـ BTC، يشير الميل الهابط المستمر في أسواق المشتقات إلى أن البائعين على المكشوف أصبحوا أكثر هيمنة، مما يعزز التحيز نحو الانخفاض.

ما لم تنقلب هذه النسبة مرة أخرى فوق واحد لإظهار ضغط متجدد من جانب الشراء، قد يظل أكتوبر صعباً بالنسبة للعملة الرائدة.

انخفاض نشاط الحوت، مما يضعف عمق السوق

يضيف تراجع اهتمام الحوت أيضاً إلى الضغط الهبوطي على سعر BTC. وفقاً لـ Santiment، قام المستثمرون الكبار الذين يمتلكون ما بين 10,000 و100,000 BTC بتخفيض ممتلكاتهم بمقدار 50,000 عملة خلال الأسبوع الماضي.

توزيع عرض BTC. المصدر: Glassnode

تاريخياً، كانت مشاركة الحيتان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بارتفاعات BTC، حيث يوفر هؤلاء اللاعبون ذوو الجيوب العميقة السيولة والزخم اللازمين للحفاظ على التحركات الصعودية.

لذلك، يضيف غياب مثل هذا النشاط طبقة أخرى من المخاطر. بدون طلب الحيتان، قد تكون التدفقات التجزئة وحدها غير كافية لدفع انتعاش قوي في أكتوبر.

أرصدة BTC على الحافة—107,000 دولار أو 119,000 دولار التالي؟

يتم تداول BTC عند 113,968 دولار في وقت النشر. إذا استمر هذا الزخم الهابط حتى أكتوبر، فقد تختبر العملة الدعم الفوري حول 111,961 دولار.

إذا استمرت عمليات البيع، فقد ينخفض سعر العملة إلى 107,557 دولار إذا تسارعت وتيرة البيع.

تحليل سعر BTC. المصدر: TradingView

على العكس من ذلك، إذا تعافى الطلب، مدفوعاً بتحسن الظروف الكلية وتجدد الطلب، فقد يحاول BTC استعادة المقاومة عند 115,892 دولار والدفع نحو علامة 119,367 دولار.