صفقة BWT Alpine Formula 1® تدفع مبيعات BlockDAG المسبقة لتتجاوز 411 مليون دولار بينما يكتسب Lyno AI سرعة ويستهدف Ozak AI عوائد استثمار رباعية الأرقام

لا تزال المبيعات المسبقة للعملات المشفرة الجزء الأكثر إثارة في سوق عام 2025. يكتسب Lyno AI (LYNO) زخمًا مع محرك المراجحة عبر السلاسل القائم على الذكاء الاصطناعي، حيث جمع أكثر من 32,000 دولار في مرحلة تاجر ذو خبرة بسعر 0.050 دولار للتوكن. يتبعه Ozak AI (OZAK) عن كثب، حيث جمع 3.31 مليون دولار وباع 909 مليون توكن في المرحلة السادسة بسعر 0.012 دولار.

لكن BlockDAG يبرز كمغير للعبة. بدعم من شراكة BWT Alpine متعددة السنوات، حول العناوين العالمية إلى نتائج قياسية. جمع البيع المسبق بالفعل 411 مليون دولار، وباع 26.4 مليار عملة، مع الحفاظ على سعر الدفعة 30 عند 0.0013 دولار فقط. مع إدراج مؤكد في البورصة بسعر 0.05 دولار في المستقبل، يقدم BlockDAG ارتفاعًا بنسبة 3,000% لا مثيل له من أي مبيعات مسبقة للعملات المشفرة الأخرى حتى الآن.

البيع المسبق لـ Lyno AI يكتسب زخمًا: بيع 651 ألف توكن

يجذب Lyno AI اهتمامًا قويًا كواحد من أكثر المبيعات المسبقة للعملات المشفرة الواعدة لعام 2025. يدير المشروع محرك مراجحة عبر السلاسل مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لفحص أكثر من 15 بلوكتشين، بما في ذلك بلوكتشين الإيثريوم و Polygon، لتحديد وتنفيذ الصفقات المربحة في جزء من الثانية. يبلغ سعر البيع المسبق للمرحلة المبكرة 0.050 دولار للتوكن، مع بيع أكثر من 651,000 توكن بالفعل وجمع 32,571 دولار قبل الزيادة التالية في السعر إلى 0.055 دولار.

يرى المحللين أن مزيج Lyno AI من العقود الذكية المدققة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كمغير محتمل للعبة للمتداولين الأفراد الذين يبحثون عن أدوات تداول بمستوى مؤسسي. مع هدف نهائي للبيع المسبق يبلغ 0.100 دولار وعوائد متوقعة تصل إلى 4 أرقام، قد يضمن المستثمرون المبكرون ارتفاعًا كبيرًا قبل إدراج التوكن في البورصات الرئيسية.

البيع المسبق لـ Ozak AI يجمع 3.31 مليون دولار

يجذب Ozak AI انتباه المستثمرين بعد جمع أكثر من 3.31 مليون دولار في البيع المسبق المستمر. الآن في المرحلة السادسة بسعر 0.012 دولار للتوكن، باع المشروع بالفعل أكثر من 909 مليون توكن OZ، مع تحديد المرحلة التالية لرفع السعر إلى 0.014 دولار. المشترون المبكرون الذين دخلوا بسعر 0.01 دولار يمكنهم تحقيق ربح يصل إلى 9,900% إذا وصل التوكن إلى هدفه المتوقع البالغ 1 دولار.

تمزج المنصة تقنية البلوكتشين مع الذكاء الاصطناعي المتقدم لتقديم تنبؤات مالية في الوقت الفعلي وتحليل السوق. توفر الشراكات الاستراتيجية مع Pyth Network و Dex3 تغذية بيانات مباشرة وأدوات تداول محسنة ومكافآت Staking، مما يعزز إمكانات نمو Ozak AI ويمنح المستثمرين المبكرين سببًا مقنعًا للتصرف قبل ارتفاع الأسعار أكثر.

كيف يحافظ دعم BWT Alpine F1 على سخونة البيع المسبق لـ BlockDAG البالغ 411 مليون دولار

يعيد BlockDAG كتابة قواعد اللعبة للمبيعات المسبقة للعملات المشفرة. بينما تظل معظم المشاريع مخفية حتى الإطلاق، اقتحم BlockDAG العناوين العالمية مبكرًا من خلال شراكة BWT Alpine F1 متعددة السنوات، مما وضع العلامة التجارية أمام أكثر من مليار مشجع حول العالم. عادة ما يأتي هذا النوع من التعرض الجماهيري بعد إدراج العملة، ومع ذلك يظل سعر BlockDAG مقفلًا عند مستويات البيع المسبق.

تسلط الأرقام الضوء على سبب تزايد الإلحاح. جمع البيع المسبق بالفعل أكثر من 411 مليون دولار، وباع أكثر من 26.4 مليار عملة BDAG، بينما يبلغ سعر الدفعة الحالية 30 فقط 0.0013 دولار. يخلق الإدراج المؤكد في البورصة بسعر 0.05 دولار ارتفاعًا محتملًا بنسبة 3,000% لأولئك الذين يشترون قبل زيادة الدفعة التالية. كل دفعة جديدة ترفع تكلفة الدخول، مما يضيق الفجوة بين تسعير البيع المسبق وتسعير السوق.

قد يكون أكتوبر الشهر الأخير الذي تظل فيه الرؤية العالمية والتسعير المبكر غير متوافقين. المستثمرون الذين يدخلون الآن يشترون فعليًا شبكة Layer-1 مع وعي سوقي جماعي بجزء بسيط من قيمتها المتوقعة. يضع المزيج النادر لـ BlockDAG من الرعاية الفيروسية، وزخم التمويل القوي، وسقف البيع المسبق الثابت البالغ 600 مليون دولار كواحدة من أكثر فرص العملات المشفرة حساسية للوقت في عام 2025.

زخم BlockDAG مع Alpine يترك المنافسين خلفه

يواصل Lyno AI (LYNO) بناء الزخم مع أدوات التداول القائمة على الذكاء الاصطناعي المدققة وتقدم البيع المسبق السريع. يستمر Ozak AI (OZAK) في جذب الانتباه مع عائد استثمار محتمل بنسبة 9,900% وشراكات بلوكتشين قوية. كلاهما مثير للإعجاب، لكن لا أحد منهما يضاهي حجم وإلحاح عرض BlockDAG.

البيع المسبق لـ BlockDAG بقيمة 411 مليون دولار، وسعر الدخول البالغ 0.0013 دولار، والإدراج المؤكد بسعر 0.05 دولار، مع رعاية BWT Alpine التي تضم مليار مشجع، تخلق فجوة قيمة لا مثيل لها. المستثمرون الذين يشترون الآن يؤمنون فعليًا شبكة Layer-1 من الدرجة الأولى بجزء بسيط من إمكاناتها السوقية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المبيعات المسبقة للعملات المشفرة للاستثمار فيها والتي توفر كلاً من الرؤية الجماهيرية والارتفاع الهائل، يظل BlockDAG الفرصة الأكثر حساسية للوقت في عام 2025.

