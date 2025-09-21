سيكون BTC الفائز الحقيقي في التحول الرابع — المحلل

من المتوقع أن يرتفع سعر بيتكوين (BTC) وتبنيه بغض النظر عن السيناريوهات الاقتصادية الكلية التي ستتكشف في السنوات والعقود القادمة، حيث يتجه النظام المالي العالمي نحو إعادة ضبط على طراز "الدورة الرابعة"، وفقًا لمحلل السوق جوردي فيسر.

وقال فيسر لأنتوني بومبليانو إن الشخص العادي فقد الثقة في جميع المؤسسات التقليدية، مما يجب أن يدفع الاستثمار في BTC - وهو أصل عالمي محايد وغير مقيد وغير مرتبط بالحكومات أو المنظمات التقليدية.

الدورة الرابعة هي إشارة إلى كتاب كتبه ويليام شتراوس ونيل هاو يصف الصعود والهبوط الدوري للأمم بسبب أنماط متوقعة بين الأجيال.

جوردي فيسر يتحدث إلى أنتوني بومبليانو في "ذا بومب بودكاست". المصدر: أنتوني بومبليانو

"بيتكوين هو شيء لا يحتاج إلى ثقة. تم إنشاؤه أولاً للتعامل مع حقيقة أنني لا أثق في البنوك. حسنًا، الآن تجاوزنا البنوك،" قال فيسر. ثم أضاف:

جاءت التعليقات وسط انخفاض ثقة المستهلك، والتوترات الجيوسياسية، والديون الحكومية القياسية، مما يؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للفرد العادي وخلق الحاجة إلى نظام مالي بديل يعتمد على المال الصلب غير القابل للفساد.

ثقة المستهلك تنهار حيث يعلق معظم الناس في قاع اقتصاد على شكل K

"العدد المتزايد من الأشخاص في الطرف السفلي من K لا يشعرون أنهم جزء من النظام، وهذا جزء من الدورة الرابعة،" قال فيسر.

يشير الاقتصاد على شكل K إلى نظام مالي تختبر فيه شرائح مختلفة من السكان معدلات مختلفة من الازدهار الاقتصادي والتعافي.

أولئك الموجودون في أعلى K، الذين يمتلكون الأصول، يختبرون ثروة متزايدة، بينما يواجه أولئك الموجودون في أسفل K ضغوطًا سلبية بسبب تضخم العملة.

نسبة الأفراد الذين يتوقعون ارتفاع البطالة في عام 2026. المصدر: جامعة ميشيغان

استشهد فيسر بتقرير مشاعر المستهلك الأخير من جامعة ميشيغان، الذي وجد أن 24% فقط من المستجيبين يتوقعون أن تبقى عادات الإنفاق لديهم كما هي في عام 2026، مع توقع الكثيرين ارتفاع أسعار السلع بسبب التضخم والتعريفات التجارية في الولايات المتحدة.

كما يتوقع غالبية المستجيبين ارتفاع البطالة في عام 2026. أشار أكثر من 60% من الذين شملهم استطلاع جامعة ميشيغان إلى أنهم يتوقعون ارتفاع البطالة.

يعكس الاستطلاع الأخير ارتفاعًا حادًا منذ بداية عام 2025، عندما توقع حوالي 30% من المستجيبين تدهور أرقام الوظائف.

