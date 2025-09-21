سيكون BTC الفائز الحقيقي في التحول الرابع — المحلل

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "بيتكوين ستكون الفائز الحقيقي للتحول الرابع — المحلل" على BitcoinEthereumNews.com. بيتكوين (BTC) مهيأة للنمو في السعر والتبني بغض النظر عن سيناريوهات الاقتصاد الكلي التي ستتكشف في السنوات والعقود القادمة، حيث يتجه النظام المالي العالمي نحو إعادة ضبط على طراز التحول الرابع، وفقًا لمحلل السوق جوردي فيسر. أخبر فيسر أنتوني بومبليانو أن الشخص العادي فقد الثقة في جميع المؤسسات القديمة، مما يجب أن يدفع الاستثمار في بيتكوين — أصل محايد، لا يتطلب إذنًا، عالمي غير مرتبط بالحكومات أو المنظمات التقليدية. التحول الرابع هو إشارة إلى كتاب كتبه ويليام شتراوس ونيل هاو يصف الصعود والهبوط الدوري للأمم بسبب أنماط متوقعة بين الأجيال. جوردي فيسر يتحدث إلى أنتوني بومبليانو في "بودكاست بومب". المصدر: أنتوني بومبليانو "بيتكوين هو شيء لا يعتمد على الثقة. تم إنشاؤه أولاً للتعامل مع حقيقة أنني لا أثق في البنوك. حسنًا، الآن تجاوزنا البنوك،" قال فيسر. ثم أضاف: "أنا لا أثق في صاحب العمل. لا أثق في الحكومة. لا أثق في البنوك. لا أثق في العملة. لا أثق في الدين. لا أثق في أي شيء، ولذلك، لا أرى كيف يمكنك فجأة استعادة الثقة." جاءت التعليقات وسط انخفاض ثقة المستهلك، والتوترات الجيوسياسية، والديون الحكومية القياسية، مما يؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للفرد العادي ويخلق الحاجة إلى نظام مالي بديل يعتمد على المال الصلب غير القابل للفساد. ذات صلة: مؤلف "معيار بيتكوين": سندات الأرجنتين "بونزي" على وشك الانهيار، بيتكوين هو المخرج ثقة المستهلك تنهار حيث معظم الناس عالقون في قاع اقتصاد على شكل K "العدد المتزايد من الناس في الطرف السفلي من K لا يشعرون أنهم جزء من النظام، وهذا جزء من التحول الرابع،" قال فيسر. يشير الاقتصاد على شكل K إلى نظام مالي تكون فيه قطاعات مختلفة...ظهر المنشور "بيتكوين ستكون الفائز الحقيقي للتحول الرابع — المحلل" على BitcoinEthereumNews.com. بيتكوين (BTC) مهيأة للنمو في السعر والتبني بغض النظر عن سيناريوهات الاقتصاد الكلي التي ستتكشف في السنوات والعقود القادمة، حيث يتجه النظام المالي العالمي نحو إعادة ضبط على طراز التحول الرابع، وفقًا لمحلل السوق جوردي فيسر. أخبر فيسر أنتوني بومبليانو أن الشخص العادي فقد الثقة في جميع المؤسسات القديمة، مما يجب أن يدفع الاستثمار في بيتكوين — أصل محايد، لا يتطلب إذنًا، عالمي غير مرتبط بالحكومات أو المنظمات التقليدية. التحول الرابع هو إشارة إلى كتاب كتبه ويليام شتراوس ونيل هاو يصف الصعود والهبوط الدوري للأمم بسبب أنماط متوقعة بين الأجيال. جوردي فيسر يتحدث إلى أنتوني بومبليانو في "بودكاست بومب". المصدر: أنتوني بومبليانو "بيتكوين هو شيء لا يعتمد على الثقة. تم إنشاؤه أولاً للتعامل مع حقيقة أنني لا أثق في البنوك. حسنًا، الآن تجاوزنا البنوك،" قال فيسر. ثم أضاف: "أنا لا أثق في صاحب العمل. لا أثق في الحكومة. لا أثق في البنوك. لا أثق في العملة. لا أثق في الدين. لا أثق في أي شيء، ولذلك، لا أرى كيف يمكنك فجأة استعادة الثقة." جاءت التعليقات وسط انخفاض ثقة المستهلك، والتوترات الجيوسياسية، والديون الحكومية القياسية، مما يؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للفرد العادي ويخلق الحاجة إلى نظام مالي بديل يعتمد على المال الصلب غير القابل للفساد. ذات صلة: مؤلف "معيار بيتكوين": سندات الأرجنتين "بونزي" على وشك الانهيار، بيتكوين هو المخرج ثقة المستهلك تنهار حيث معظم الناس عالقون في قاع اقتصاد على شكل K "العدد المتزايد من الناس في الطرف السفلي من K لا يشعرون أنهم جزء من النظام، وهذا جزء من التحول الرابع،" قال فيسر. يشير الاقتصاد على شكل K إلى نظام مالي تكون فيه قطاعات مختلفة...

سيكون BTC الفائز الحقيقي في التحول الرابع — المحلل

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 05:43
NEAR
NEAR$2,558-1,27%
Sidekick
K$0,02004+5,08%
Threshold
T$0,01235-2,21%
RealLink
REAL$0,06448-3,08%
Bitcoin
BTC$101.947,19-1,16%

من المتوقع أن يرتفع سعر بيتكوين (BTC) وتبنيه بغض النظر عن السيناريوهات الاقتصادية الكلية التي ستتكشف في السنوات والعقود القادمة، حيث يتجه النظام المالي العالمي نحو إعادة ضبط على طراز "الدورة الرابعة"، وفقًا لمحلل السوق جوردي فيسر.

وقال فيسر لأنتوني بومبليانو إن الشخص العادي فقد الثقة في جميع المؤسسات التقليدية، مما يجب أن يدفع الاستثمار في BTC - وهو أصل عالمي محايد وغير مقيد وغير مرتبط بالحكومات أو المنظمات التقليدية.

الدورة الرابعة هي إشارة إلى كتاب كتبه ويليام شتراوس ونيل هاو يصف الصعود والهبوط الدوري للأمم بسبب أنماط متوقعة بين الأجيال.

جوردي فيسر يتحدث إلى أنتوني بومبليانو في "ذا بومب بودكاست". المصدر: أنتوني بومبليانو

"بيتكوين هو شيء لا يحتاج إلى ثقة. تم إنشاؤه أولاً للتعامل مع حقيقة أنني لا أثق في البنوك. حسنًا، الآن تجاوزنا البنوك،" قال فيسر. ثم أضاف:

جاءت التعليقات وسط انخفاض ثقة المستهلك، والتوترات الجيوسياسية، والديون الحكومية القياسية، مما يؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للفرد العادي وخلق الحاجة إلى نظام مالي بديل يعتمد على المال الصلب غير القابل للفساد. 

ذات صلة: مؤلف "معيار بيتكوين": سندات الأرجنتين "بونزي" على وشك الانهيار، بيتكوين هو المخرج

ثقة المستهلك تنهار حيث يعلق معظم الناس في قاع اقتصاد على شكل K

"العدد المتزايد من الأشخاص في الطرف السفلي من K لا يشعرون أنهم جزء من النظام، وهذا جزء من الدورة الرابعة،" قال فيسر. 

يشير الاقتصاد على شكل K إلى نظام مالي تختبر فيه شرائح مختلفة من السكان معدلات مختلفة من الازدهار الاقتصادي والتعافي. 

أولئك الموجودون في أعلى K، الذين يمتلكون الأصول، يختبرون ثروة متزايدة، بينما يواجه أولئك الموجودون في أسفل K ضغوطًا سلبية بسبب تضخم العملة.

نسبة الأفراد الذين يتوقعون ارتفاع البطالة في عام 2026. المصدر: جامعة ميشيغان

استشهد فيسر بتقرير مشاعر المستهلك الأخير من جامعة ميشيغان، الذي وجد أن 24% فقط من المستجيبين يتوقعون أن تبقى عادات الإنفاق لديهم كما هي في عام 2026، مع توقع الكثيرين ارتفاع أسعار السلع بسبب التضخم والتعريفات التجارية في الولايات المتحدة.

كما يتوقع غالبية المستجيبين ارتفاع البطالة في عام 2026. أشار أكثر من 60% من الذين شملهم استطلاع جامعة ميشيغان إلى أنهم يتوقعون ارتفاع البطالة.

يعكس الاستطلاع الأخير ارتفاعًا حادًا منذ بداية عام 2025، عندما توقع حوالي 30% من المستجيبين تدهور أرقام الوظائف.

مجلة: الولايات المتحدة تخاطر بأن "تسبقها" دول أخرى في احتياطي بيتكوين: سامسون ماو

المصدر: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-accelerate-world-heads-fourth-turning?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0,003948+0,30%
1
1$0,01931-15,00%
EPNS
PUSH$0,01682+7,75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0,07812-6,28%
DeFi
DEFI$0,001058+15,25%
Ambire Wallet
WALLET$0,01909-0,41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0,01268+1,92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101.947,19
$101.947,19$101.947,19

-0,28%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3.419,41
$3.419,41$3.419,41

-0,25%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153,64
$153,64$153,64

-1,32%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3786
$2,3786$2,3786

+0,44%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0,11285
$0,11285$0,11285

+5,45%