BTC بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق، تحديثات سوق التشفير في 6 أكتوبر

في 6 أكتوبر، بيتكوين
BTC
$123 382
تقلب 24 ساعة:
1.1%
القيمة السوقية:
$2.46 T
حجم 24 ساعة:
$57.58 B
لا يزال محط الاهتمام. يتم تداوله حاليًا عند حوالي 123,000 دولار. إيثريوم
ETH
$4 534
تقلب 24 ساعة:
1.2%
القيمة السوقية:
$547.26 B
حجم 24 ساعة:
$33.62 B
فوق 4,530 دولار. هل يكتسب شهر أكتوبر الصاعد زخمًا؟ ماذا يحدث في سوق العملات المشفرة اليوم؟
التالي
إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، فإننا نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.
جوليا هي كاتبة محتوى ذات خبرة. تعمل مع مواضيع ومجالات أعمال مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بلوكتشين، والعملات المشفرة، والذكاء الاصطناعي، وتطوير البرمجيات. تظهر مقالاتها بانتظام على مواقع إخبارية مرموقة وبوابات أعمال تكنولوجيا المعلومات. حاليًا، جوليا هي محررة الاتحاد الأوروبي الأولى في Coinspeaker.
جوليا ساكوفيتش على X
المصدر: https://www.coinspeaker.com/live-bitcoin-ath-ethereum-climbs-crypto-market-oct-6/