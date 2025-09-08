البورصةDEX+
بروس سبرينغستين يدخل أغنية جديدة إلى قائمة أفضل 10 أغاني في أمريكا

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:01
تظهر أغنية بروس سبرينغستين غير المنشورة من حقبة "Born to Run" بعنوان "Lonely Night in the Park" في المركز الرابع على مخطط مبيعات الأغاني الرقمية الروك من بيلبورد. نيويورك، نيويورك - حوالي 1984: بروس سبرينغستين حوالي عام 1984 في مدينة نيويورك. (تصوير روبن بلاتزر/صور/غيتي إيميجز)

غيتي إيميجز

في أواخر أغسطس، احتفل بروس سبرينغستين بالذكرى السنوية الخمسين لألبومه Born to Run، أحد أكثر ألبومات الروك نجاحًا ومبيعًا على الإطلاق. أصدر النجم أغنية بعنوان "Lonely Night in the Park"، التي تم إنشاؤها في وقت Born to Run، ولكن لم يتم تضمينها في قائمة المسارات النهائية. أصبحت الأغنية سريعًا من أكثر المبيعات في أمريكا، مما منح الأسطورة ضربة أخرى في قائمة أفضل 10، حيث لا يزال هناك اهتمام كبير بكل ما يفعله - خاصة إذا كان مرتبطًا بإحدى أهم حقباته.

بروس سبرينغستين يظهر ضمن أفضل خمسة

تفتتح "Lonely Night in the Park" في المركز الرابع على مخطط مبيعات الأغاني الرقمية الروك هذا الأسبوع. مع وصول الأغنية التي تم إصدارها للتو، يسجل سبرينغستين أغنيته الثانية عشر في قائمة أفضل 10 في إحصاء أكثر أغاني الروك مبيعًا في البلاد.

رقم 1 واحد فقط في قائمة أعماله

وضع سبرينغستين الآن 21 مسارًا على قائمة مبيعات الأغاني الرقمية الروك على مر السنين، لكنه وصل إلى المركز الأول مرة واحدة فقط. جاء ذلك المركز الأول بعد ظهوره في "Going Home (Theme from Local Hero)"، والتي تُنسب إلى أبطال الجيتار لمارك نوبفلر، والتي ضمت عشرات الفنانين في الأغنية الخيرية.

ضربة من أفضل خمسة بين أفضل أدائه

تحتل "Lonely Night in the Park" الآن المرتبة الخامسة كأعلى أغنية صاعدة لسبرينغستين على الإطلاق في مخطط مبيعات الأغاني الرقمية الروك. وهي تأتي بعد "Going Home (Theme from Local Hero)" (رقم 1)، و"Letter to You" و"Born in the U.S.A." (رقم 2)، و"Dustland" مع The Killers (رقم 3).

واحدة من أعلى الظهورات الأولى لهذا الأسبوع

يحصل سبرينغستين على ثاني أعلى ظهور أول في مخطط مبيعات الأغاني الرقمية الروك من بيلبورد في هذا الإطار. يتفوق عليه فقط "We're on to Something" لفرقة Kings of Leon وزاك برايان، التي تصل إلى مركز أعلى بمرتبة واحدة، في المركز الثالث.

موسم مزدحم لإصدارات بروس سبرينغستين

تأتي "Lonely Night in the Park" بعد أسابيع قليلة من إصدار سبرينغستين Tracks II: The Lost Albums، وهي مجموعة من سبعة ألبومات. أعلن نجم الروك أيضًا عن إصدار موسع من Nebraska قادم هذا الخريف، والذي سيتضمن نسخة كهربائية من الألبوم المحبوب.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/bruce-springsteen-charts-a-brand-new-top-10-song-in-america/

