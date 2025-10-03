البورصةDEX+
اتهام اليوتيوبر البريطاني لورد مايلز بالتلاعب في رهان بقيمة 14 مليون دولار على منصة Polymarket بعد اختفائه خلال تحدي الصيام لمدة 40 يوماً.اتهام اليوتيوبر البريطاني لورد مايلز بالتلاعب في رهان بقيمة 14 مليون دولار على منصة Polymarket بعد اختفائه خلال تحدي الصيام لمدة 40 يوماً.

يُتهم يوتيوبر بريطاني بالتلاعب في سوق Polymarket بقيمة 14 مليون دولار

بواسطة: Cryptopolitan
2025/10/03 16:12

تم تسوية رهان صيام اليوتيوبر البريطاني لورد مايلز في الصحراء بـ "لا" على منصة Polymarket بعد اختفائه بشكل غامض من البث المباشر واعتباره ميتاً. تم التأكيد الآن أنه لا يزال على قيد الحياة، لكنه تحت حراسة الشرطة.

تم اتهام لورد مايلز بالتلاعب في سوق الرهان على Polymarket "هل يكمل لورد مايلز صيام الماء لمدة 40 يوماً في الصحراء؟" كان المؤثر البالغ من العمر 26 عاماً يبث من خيمة في الصحراء طوال محاولة صيامه، وينشر تحديثات منتظمة على قناته على يوتيوب. 

لمدة أسبوعين تقريباً، صمت حسابه، مما جعل العديد من مستخدمي الإنترنت يعتقدون أنه مات. تم تقييد حسابه على X أيضاً خلال هذه الفترة، حيث كانت المنشورات مرئية للمتابعين فقط.

لورد مايلز لا يزال على قيد الحياة، تم اعتقاله في المملكة العربية السعودية

وفقاً لمنشئ محتوى الكريبتو ومحقق الاحتيال Coffeezilla، تجاوزت الرهانات 14 مليون دولار في إجمالي الحجم، لكن الاحتمالات تراجعت عندما اختفى من اللقطات المباشرة في أواخر سبتمبر.

انتشرت تقارير على منصات التواصل الاجتماعي تفيد بأن لورد مايلز قد دخل في غيبوبة أثناء تلقيه العلاج في مستشفى سعودي. ويُزعم أن الأطباء أعطوه الجلوكوز عن طريق الوريد، مما تسبب في دخول جسمه في حالة صدمة. 

ازداد الارتباك عندما ظهرت أخبار تفيد بأن لورد مايلز قد تم اعتقاله في المملكة العربية السعودية بتهم إرهابية غير محددة. أصدر القائمون على حسابه الرسمي بياناً يصرون فيه على أن القضية ملفقة. 

"لقد قام شخص ما بخداع مايلز بتكلفة باهظة،" كتبوا، مشيرين إلى أنه تم إرسال تقرير كاذب إلى المخابرات السعودية حول أنشطته السابقة في أفغانستان والمملكة المتحدة.

ادعى مديرو الحساب أن لورد مايلز ليس لديه سجل جنائي في المملكة المتحدة، وأن لديهم دليلاً لتبرئة اسمه. كما دعوا يوتيوبرز بارزين لزيارته في السجن، مضيفين أنه يعاني نفسياً بدون متحدثين باللغة الإنجليزية أو مواد للقراءة.

"سنعطي الموقع وكيفية مقابلته،" قال البيان. "الشرط الوحيد هو أن تحضر له بعض الكتب باللغة الإنجليزية للقراءة، لأنه يفقد عقله."

اتهم Coffeezilla لورد مايلز بالمراهنة سراً ضد نفسه على Polymarket قبل اختفائه. من خلال مشاركة صور على قناته على Patreon، ادعى المحقق أن لورد مايلز أرسل أموالاً إلى حساب على المنصة وراهن بـ "لا" على صيامه الخاص، ويُزعم أنه كسب أكثر من 60,000 دولار.

ظهرت اتهامات أخرى من ممثليه، الذين أصروا على أن آخرين قد وضعوا أيضاً رهانات كبيرة ضده من خلال تقديم تقارير كاذبة أدت إلى اعتقاله. 

"قام هؤلاء الأشخاص بذلك من أجل جني الأرباح من رهانهم بـ 'لا'،" ادعى البيان، مضيفاً أنهم حققوا "أرقاماً عالية من ست خانات."

ويُقال إن لورد مايلز تمكن من إكمال 34 يوماً من الصيام قبل أن تجبره الشرطة على دخول المستشفى. وأثناء وجوده قيد الاحتجاز، يُقال إنه اعتذر لمؤيديه لفشله في إكمال التحدي ووعد بمحاولة صيام آخر لمدة 40 يوماً في المستقبل.

Polymarket تحت المجهر خلال شهر إطلاقها في الولايات المتحدة

يمكن أن تسبب أخبار التلاعب في السوق المزيد من الضرر لـ Polymarket، وهي منصة تنبؤ مقرها نيويورك حصلت للتو على تذكرتها للعودة إلى الولايات المتحدة بعد سنوات من المشاحنات مع الجهات التنظيمية. كما ذكرت Cryptopolitan، يمكن إدراج الشركة في سوق الأسهم هذا الأسبوع.

أصبح سوق رهان لورد مايلز أحد أكثر الأسواق نشاطاً في الموقع في الأسابيع الأخيرة، لكن صرخات التلاعب ازدادت عندما انخفضت احتمالية إكماله للتحدي من 68% إلى 18%. 

اتهم المستخدمون المنصة بسوء إدارة عملية التسوية، مجادلين بأنها كانت متحيزة ضد أولئك الذين دعموه للنجاح.

اتهم بعض المتداولين Polymarket بتغيير القواعد بعد الواقعة، بينما ادعى آخرون أنها أصبحت متواطئة في الأعمال الاحتيالية المزعومة لمايلز.

"لقد سمحتم بالتلاعب في السوق والتداول من الداخل والاحتيال في سوق تحدي صيام لورد مايلز لمدة 40 يوماً. لقد احتالت Polymarket عن علم على العملاء ولم تفعل شيئاً واحداً لمعالجة ذلك. ليس لـ Polymarket مكان في الولايات المتحدة الأمريكية." كتب أحد المستخدمين الساخطين رداً على الرئيس التنفيذي لـ Polymarket شاين كوبلان، الذي نشر عن التحدث في مائدة مستديرة تنظيمية استضافتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة. حذفت Polymarket منشوراً سابقاً شاركت فيه بيان لورد مايلز.

