سحب ترشيح براين كوينتينز للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور سحب ترشيح براين كوينتينز لهيئة تداول السلع الآجلة على BitcoinEthereumNews.com. سحب البيت الأبيض ترشيح براين كوينتينز للعمل كعضو مجلس إدارة ورئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وأفادت بوليتيكو يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما قبل إعلان رسمي. وقال كوينتينز: "كان الترشيح لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة والمرور بعملية التأكيد شرفاً في حياتي". "أنا ممتن للرئيس على هذه الفرصة وللجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لنظرها في الأمر. أتطلع إلى العودة إلى مساعي القطاع الخاص خلال هذا الوقت المثير للابتكار في بلدنا." يأتي هذا التطور بعد تقارير حديثة تفيد بأن البيت الأبيض يدرس مرشحين إضافيين لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة، حيث لم تحرز عملية تأكيد براين كوينتينز لقيادة الهيئة التنظيمية تقدماً كبيراً. كما أفادت كريبتوبوليتان سابقاً، واجه كوينتينز عقبة أمام ترشيحه بسبب الضغط السياسي والضغط من كبار التنفيذيين في مجال الكريبتو، بقيادة الإخوة وينكلفوس. ينهي السحب سلسلة مثيرة من التطورات لمرشح كان يُعتبر في وقت من الأوقات مؤكداً تقريباً. كان المفوض السابق في هيئة تداول السلع الآجلة، الذي يتمتع بخبرة في شركة رأس المال المغامر أندريسن هوروفيتز وشركة سوق التنبؤات الناشئة كالشي، يحظى بدعم قوي من قطاع العملات المشفرة والتمويل التقليدي. تشتد حدة سباق قيادة هيئة تداول السلع الآجلة مع ارتفاع رهانات سياسة الكريبتو تلعب هيئة تداول السلع الآجلة دوراً حاسماً في تنظيم أسواق العملات المشفرة. تشرف لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على الترشيحات للوكالة، بما في ذلك الإشراف على تطورات سوق الأصول الرقمية. الوكالة، المسؤولة عن الإشراف على تريليونات الدولارات في تداول المقايضات، على وشك اكتساب المزيد من النفوذ على الأصول الرقمية بموجب التشريعات التي ينظر فيها الكونغرس. تم الإشادة بترشيح كوينتينز، الذي أُعلن عنه في بداية العام، من قبل قطاعات من صناعة الكريبتو حيث أنه يعمل بالفعل بنشاط في...ظهر منشور سحب ترشيح براين كوينتينز لهيئة تداول السلع الآجلة على BitcoinEthereumNews.com. سحب البيت الأبيض ترشيح براين كوينتينز للعمل كعضو مجلس إدارة ورئيس هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وأفادت بوليتيكو يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما قبل إعلان رسمي. وقال كوينتينز: "كان الترشيح لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة والمرور بعملية التأكيد شرفاً في حياتي". "أنا ممتن للرئيس على هذه الفرصة وللجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لنظرها في الأمر. أتطلع إلى العودة إلى مساعي القطاع الخاص خلال هذا الوقت المثير للابتكار في بلدنا." يأتي هذا التطور بعد تقارير حديثة تفيد بأن البيت الأبيض يدرس مرشحين إضافيين لرئاسة هيئة تداول السلع الآجلة، حيث لم تحرز عملية تأكيد براين كوينتينز لقيادة الهيئة التنظيمية تقدماً كبيراً. كما أفادت كريبتوبوليتان سابقاً، واجه كوينتينز عقبة أمام ترشيحه بسبب الضغط السياسي والضغط من كبار التنفيذيين في مجال الكريبتو، بقيادة الإخوة وينكلفوس. ينهي السحب سلسلة مثيرة من التطورات لمرشح كان يُعتبر في وقت من الأوقات مؤكداً تقريباً. كان المفوض السابق في هيئة تداول السلع الآجلة، الذي يتمتع بخبرة في شركة رأس المال المغامر أندريسن هوروفيتز وشركة سوق التنبؤات الناشئة كالشي، يحظى بدعم قوي من قطاع العملات المشفرة والتمويل التقليدي. تشتد حدة سباق قيادة هيئة تداول السلع الآجلة مع ارتفاع رهانات سياسة الكريبتو تلعب هيئة تداول السلع الآجلة دوراً حاسماً في تنظيم أسواق العملات المشفرة. تشرف لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على الترشيحات للوكالة، بما في ذلك الإشراف على تطورات سوق الأصول الرقمية. الوكالة، المسؤولة عن الإشراف على تريليونات الدولارات في تداول المقايضات، على وشك اكتساب المزيد من النفوذ على الأصول الرقمية بموجب التشريعات التي ينظر فيها الكونغرس. تم الإشادة بترشيح كوينتينز، الذي أُعلن عنه في بداية العام، من قبل قطاعات من صناعة الكريبتو حيث أنه يعمل بالفعل بنشاط في...

سحب ترشيح براين كوينتينز للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 08:09
COM
COM$0,005434-8,25%
Whiterock
WHITE$0,0001473-5,15%
Housecoin
HOUSE$0,003275-13,19%
Cyberlife
LIFE$0,0000283+9,56%
LOOK
LOOK$0,03407+20,43%

سحب البيت الأبيض ترشيح بريان كوينتينز للعمل كعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). وأفادت بوليتيكو يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما قبل إعلان رسمي. 

"كان ترشيحي لرئاسة CFTC والمرور بعملية التأكيد شرفًا في حياتي،" قال كوينتينز. "أنا ممتن للرئيس على هذه الفرصة وللجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على نظرها. أتطلع إلى العودة إلى مساعي القطاع الخاص خلال هذا الوقت المثير للابتكار في بلادنا."

يأتي هذا التطور بعد تقارير حديثة تفيد بأن البيت الأبيض يدرس مرشحين إضافيين لرئاسة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، حيث لم تحرز عملية تأكيد بريان كوينتينز لقيادة الهيئة التنظيمية تقدمًا كبيرًا.

كما أفادت كريبتوبوليتان سابقًا، واجه كوينتينز عقبة أمام ترشيحه بسبب الضغط السياسي والضغط من تنفيذيين بارزين في مجال التشفير، بقيادة الأخوين وينكليفوس.

ينهي الانسحاب سلسلة مثيرة من التطورات لمرشح كان يُعتبر في وقت من الأوقات مؤكدًا تقريبًا. كان المفوض السابق في CFTC، الذي يتمتع بخبرة في شركة رأس المال المغامر أندريسن هوروفيتز وشركة سوق التنبؤات الناشئة كالشي، يحظى بدعم قوي من قطاع العملات المشفرة والتمويل التقليدي.

تشتد المنافسة على قيادة CFTC مع ارتفاع رهانات سياسة التشفير

تلعب CFTC دورًا حاسمًا في تنظيم أسواق العملات المشفرة. تشرف لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على الترشيحات للوكالة، بما في ذلك الإشراف على تطورات سوق الأصول الرقمية. الوكالة، المسؤولة عن الإشراف على تريليونات الدولارات في تداول المقايضات، على وشك اكتساب المزيد من النفوذ على الأصول الرقمية بموجب التشريعات التي ينظر فيها الكونغرس.

تم الإشادة بترشيح كوينتينز، الذي أُعلن عنه في بداية العام، من قبل قطاعات من صناعة التشفير لأنه يعمل بالفعل بنشاط في الصناعة، كونه رئيس السياسة في a16z crypto.

تم تقليص الوكالة، التي صُممت لتكون لجنة من خمسة أشخاص من الحزبين، بعد سلسلة من الاستقالات إلى مجرد الرئيس بالإنابة، كارولين فام، وهي جمهورية عينها الرئيس السابق جو بايدن في اللجنة.

أما المنظم الأمريكي الآخر للسوق، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد كان لديها بول أتكينز كرئيس دائم منذ أبريل.

كبار الشخصيات في مجال التشفير والمتنافسون الجدد يهزون سباق رئاسة CFTC

في مكالمة في يوليو، حث ملياردير التشفير تايلر وكاميرون وينكليفوس الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في ترشيح كوينتينز لقيادة منظم وول ستريت المؤثر الذي يشرف على سوق بقيمة 4 تريليون دولار. أبلغ الأخوان ترامب أن كوينتينز كان منفصلاً عن أجندة الرئيس،

بعد المكالمة بوقت قصير، طلب البيت الأبيض من لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تأجيل اجتماع مقرر حيث كان من المحتمل أن يتقدم المشرعون بترشيح كوينتينز إلى تصويت كامل

في بداية سبتمبر، لجأ كوينتينز إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أن الرئيس "ربما تم تضليله" من قبل التوأمين. نشر لقطات شاشة لرسائل خاصة ادعى أنه تبادلها مع تايلر وينكليفوس في أواخر يوليو، قبل تعليق جلسة تأكيده.

ظهرت مجموعة إضافية من المرشحين المحتملين لقيادة CFTC، مع تكثيف المناقشات في الأسابيع الأخيرة. يشمل المتنافسون المحتملون مسؤولين حكوميين يركزون على سياسة التشفير.

تشير التقارير السابقة إلى أن مايكل سيليج، المستشار القانوني الرئيسي لفرقة عمل التشفير في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، من بين المرشحين الإضافيين الذين تمت مناقشتهم لرئاسة CFTC. في البداية، كان شريكًا في ممارسة إدارة الأصول في ويلكي فار وغالاغر.

يُعتبر تايلر ويليامز، مستشار وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن سياسة الأصول الرقمية، أيضًا مرشحًا للدور. انضم إلى الخزانة من جالاكسي ديجيتال، وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية.

جوش ستيرلينج، المسؤول السابق في CFTC الذي يعمل الآن شريكًا في شركة المحاماة ميلبانك، والمفوضة السابقة في CFTC جيل سومرز هما أيضًا مرشحان محتملان لقيادة CFTC.

لا تقرأ أخبار التشفير فقط. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/white-house-pulls-quintenzs-cftc-nomination/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0,003948+0,30%
1
1$0,01931-15,00%
EPNS
PUSH$0,01682+7,75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0,07812-6,28%
DeFi
DEFI$0,001058+15,25%
Ambire Wallet
WALLET$0,01909-0,41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0,01268+1,92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101 935,03
$101 935,03$101 935,03

-0,29%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 418,79
$3 418,79$3 418,79

-0,27%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153,64
$153,64$153,64

-1,32%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3784
$2,3784$2,3784

+0,43%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0,11276
$0,11276$0,11276

+5,37%