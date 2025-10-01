سحب ترشيح براين كوينتينز للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

سحب البيت الأبيض ترشيح بريان كوينتينز للعمل كعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC). وأفادت بوليتيكو يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما قبل إعلان رسمي.

"كان ترشيحي لرئاسة CFTC والمرور بعملية التأكيد شرفًا في حياتي،" قال كوينتينز. "أنا ممتن للرئيس على هذه الفرصة وللجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على نظرها. أتطلع إلى العودة إلى مساعي القطاع الخاص خلال هذا الوقت المثير للابتكار في بلادنا."



يأتي هذا التطور بعد تقارير حديثة تفيد بأن البيت الأبيض يدرس مرشحين إضافيين لرئاسة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، حيث لم تحرز عملية تأكيد بريان كوينتينز لقيادة الهيئة التنظيمية تقدمًا كبيرًا.

كما أفادت كريبتوبوليتان سابقًا، واجه كوينتينز عقبة أمام ترشيحه بسبب الضغط السياسي والضغط من تنفيذيين بارزين في مجال التشفير، بقيادة الأخوين وينكليفوس.

ينهي الانسحاب سلسلة مثيرة من التطورات لمرشح كان يُعتبر في وقت من الأوقات مؤكدًا تقريبًا. كان المفوض السابق في CFTC، الذي يتمتع بخبرة في شركة رأس المال المغامر أندريسن هوروفيتز وشركة سوق التنبؤات الناشئة كالشي، يحظى بدعم قوي من قطاع العملات المشفرة والتمويل التقليدي.



تشتد المنافسة على قيادة CFTC مع ارتفاع رهانات سياسة التشفير

تلعب CFTC دورًا حاسمًا في تنظيم أسواق العملات المشفرة. تشرف لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ على الترشيحات للوكالة، بما في ذلك الإشراف على تطورات سوق الأصول الرقمية. الوكالة، المسؤولة عن الإشراف على تريليونات الدولارات في تداول المقايضات، على وشك اكتساب المزيد من النفوذ على الأصول الرقمية بموجب التشريعات التي ينظر فيها الكونغرس.



تم الإشادة بترشيح كوينتينز، الذي أُعلن عنه في بداية العام، من قبل قطاعات من صناعة التشفير لأنه يعمل بالفعل بنشاط في الصناعة، كونه رئيس السياسة في a16z crypto.

تم تقليص الوكالة، التي صُممت لتكون لجنة من خمسة أشخاص من الحزبين، بعد سلسلة من الاستقالات إلى مجرد الرئيس بالإنابة، كارولين فام، وهي جمهورية عينها الرئيس السابق جو بايدن في اللجنة.

أما المنظم الأمريكي الآخر للسوق، هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فقد كان لديها بول أتكينز كرئيس دائم منذ أبريل.

كبار الشخصيات في مجال التشفير والمتنافسون الجدد يهزون سباق رئاسة CFTC

في مكالمة في يوليو، حث ملياردير التشفير تايلر وكاميرون وينكليفوس الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في ترشيح كوينتينز لقيادة منظم وول ستريت المؤثر الذي يشرف على سوق بقيمة 4 تريليون دولار. أبلغ الأخوان ترامب أن كوينتينز كان منفصلاً عن أجندة الرئيس،

بعد المكالمة بوقت قصير، طلب البيت الأبيض من لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تأجيل اجتماع مقرر حيث كان من المحتمل أن يتقدم المشرعون بترشيح كوينتينز إلى تصويت كامل



في بداية سبتمبر، لجأ كوينتينز إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أن الرئيس "ربما تم تضليله" من قبل التوأمين. نشر لقطات شاشة لرسائل خاصة ادعى أنه تبادلها مع تايلر وينكليفوس في أواخر يوليو، قبل تعليق جلسة تأكيده.



ظهرت مجموعة إضافية من المرشحين المحتملين لقيادة CFTC، مع تكثيف المناقشات في الأسابيع الأخيرة. يشمل المتنافسون المحتملون مسؤولين حكوميين يركزون على سياسة التشفير.



تشير التقارير السابقة إلى أن مايكل سيليج، المستشار القانوني الرئيسي لفرقة عمل التشفير في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، من بين المرشحين الإضافيين الذين تمت مناقشتهم لرئاسة CFTC. في البداية، كان شريكًا في ممارسة إدارة الأصول في ويلكي فار وغالاغر.

يُعتبر تايلر ويليامز، مستشار وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن سياسة الأصول الرقمية، أيضًا مرشحًا للدور. انضم إلى الخزانة من جالاكسي ديجيتال، وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية.



جوش ستيرلينج، المسؤول السابق في CFTC الذي يعمل الآن شريكًا في شركة المحاماة ميلبانك، والمفوضة السابقة في CFTC جيل سومرز هما أيضًا مرشحان محتملان لقيادة CFTC.

