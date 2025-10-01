بريكس تعلن عن دمج مدفوعات العملات المستقرة لحسابات الأعمال

أعلنت شركة الخدمات المالية Brex أنها ستدمج مدفوعات العملات المستقرة الأصلية في جميع منتجاتها وخدماتها.

بموجب البرنامج الجديد، يمكن للعملاء الذين لديهم حساب أعمال في Brex قبول العملات المستقرة مع التحويل التلقائي إلى الدولار الأمريكي في حسابات أعمالهم في Brex وإرسال العملات المستقرة مباشرة من أرصدتهم بالدولار الأمريكي. تقول الشركة إنها فتحت قائمة انتظار وستبدأ خدمات دفع العملات المستقرة قريبًا.

سيتمكن عملاء Brex أيضًا من دفع أرصدة بطاقاتهم باستخدام العملات المستقرة. وفقًا لبيان صحفي من Brex، سيجعل هذا شركة التكنولوجيا المالية التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها "أول بطاقة شركات عالمية تمكن من دفع الرصيد الفوري باستخدام العملات المستقرة".

سيبدأ تكامل العملات المستقرة الأصلية مع Brex بـ USDC من Circle USDC $1.00 تقلب 24 ساعة: 0.0% القيمة السوقية: $73.40 B حجم 24 ساعة: $8.76 B . وفقًا للبيان الصحفي، ستصبح العملات الأخرى "متاحة بشكل عام في الأشهر المقبلة".

أشار الرئيس التنفيذي لشركة Brex بيدرو فرانسيسكي مؤخرًا إلى أنه ينوي طرح الشركة للاكتتاب العام في وقت ما بعد أن تصبح مربحة بالكامل. في منشور على X في 4 سبتمبر، قال "وصلت Brex إلى 700 مليون دولار من إجمالي الإيرادات السنوية، بنمو 50٪، وهي في طريقها نحو الربحية". وفقًا لـ Access IPOs، تم تقييم Brex بمبلغ 12.3 مليار دولار خلال جولة تمويل السلسلة D-2 في يناير 2022.

ابتكار العملات المستقرة يتوسع عبر الصناعة

في أخبار ذات صلة، تخطط Circle لاختبار قابلية عكس المعاملات للمعاملات بالعملات المستقرة. يقول رئيس Circle هيث تاربرت إن المعاملات القابلة للعكس يمكن أن تخدم وظيفة حيوية في مساعدة المشاريع على استرداد الأموال من الاحتيال والاختراقات.

في غضون ذلك، أطلقت شركة المدفوعات العملاقة Visa أيضًا عروضًا جديدة للعملات المستقرة اعتبارًا من 30 سبتمبر. كما ذكرت Coinspeaker، تطلق Visa مبادرة "لفتح تمويل أسرع" للشركات من خلال تجربة تمويل مسبق للعملات المستقرة.

وفقًا لـ Visa، سيسمح البرنامج الجديد للشركات بخدمة التحويلات الدولية باستخدام حسابات العملات المستقرة الممولة مسبقًا بدلاً من عزل الأموال الورقية لبدء المدفوعات عبر الحدود.

ظهر المنشور Brex تعلن عن تكامل دفع العملات المستقرة لحسابات الأعمال لأول مرة على Coinspeaker.