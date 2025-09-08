خبر عاجل: سولانا (SOL) تعلن عن استحواذ جديد بقيمة 1.6 مليار دولار! إليكم التفاصيل...

بعد بيتكوين (BTC) وبلوكتشين الإيثريوم (ETH)، تستمر استراتيجية الخزينة في الزيادة للعلملات البديلة.

في هذه النقطة، وصلت أحدث الأخبار لسولانا (SOL).

وفقًا لذلك، أعلنت شركة تسمى Forward Industries أنها ستنشئ خزينة سولانا بقيمة 1.65 مليار دولار بقيادة Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital.

وفقًا لذلك، أعلنت الشركة أنها تلقت استثمارًا بقيمة 1.65 مليار دولار، بما في ذلك النقد والعملات المستقرة، في جولة تمويل خاصة للاستحواذ.

ستقدم Galaxy وJump Crypto وMulticoin كلاً من رأس المال والدعم الاستراتيجي لمساعدة Forward Industries في هيكلة وتنفيذ استراتيجية خزينة سولانا الخاصة بها وأن تصبح المشارك المؤسسي العام الرائد في النظام البيئي سولانا.

قال مايكل برويت، الرئيس التنفيذي لشركة Forward Industries: "برزت سولانا كواحدة من أكثر النظم البيئية للبلوكتشين ابتكارًا واعتمادًا على نطاق واسع في العالم. تؤكد استراتيجيتنا لإنشاء برنامج خزينة سولانا نشط على إيماننا بإمكانات SOL طويل المدى والتزامنا بخلق قيمة للمساهمين من خلال المشاركة المباشرة في نموها. إن العمل مع شركات مثل Galaxy وJump Crypto وMulticoin، الذين لديهم خبرة عميقة وسجل حافل مثبت في الاستثمار وتطوير النظام البيئي سولانا، يوفر لنا أساسًا قويًا لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديد موقع الشركة كلاعب رئيسي في مجال الأصول الرقمية."

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

