بوب مارلي يحكم مجدداً مع عودة ألبومه وتحقيقه إنجازاً بارزاً

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 20:25
1
يتضاعف بوب مارلي في مخطط ألبومات الريغي حيث يعود Exodus في المركز العاشر، مسجلاً 104 أسابيع في المجموع، بينما يظل Legend ثابتًا في المركز الأول. ('لا وكالات فرعية) بوب مارلي 1979 تاور ريكوردز هوليوود خلال صور ملف بوب مارلي في هوليوود تاور ريكوردز، كاليفورنيا. (تصوير كريس والتر/وايرإيمدج)

وايرإيمدج

ألبوم Legend لبوب مارلي — وهو تجميع يتضمن معظم أشهر أغاني نجم الريغي ويُنسب إليه وإلى فرقته المساندة ذا ويلرز — هو أحد أنجح الألبومات على الإطلاق في أمريكا. إنه المجموعة التي تبقي الأيقونة الراحلة في المخططات أسبوعًا تلو الآخر، حيث تبيع باستمرار آلاف النسخ كل إطار.

اتضح أن عنوانًا واحدًا ليس كافيًا لإشباع الطلب بين المستهلكين الأمريكيين على موسيقى مارلي. هذا الأسبوع، يعود ألبوم آخر من ألبوماته إلى المخطط، مما يساعد المغني وكاتب الأغاني الرائد على مضاعفة الإحصاء وحتى الوصول إلى معلم خاص في نفس الوقت.

عودة Exodus لبوب مارلي

يعود Exodus لمارلي إلى مخطط ألبومات الريغي هذا الأسبوع. الألبوم الكامل، الذي لا يُنسب فقط إلى مارلي كمنفرد ولكن أيضًا إلى ذا ويلرز، يعود إلى تصنيف بيلبورد لأفضل الألبومات الكاملة والإصدارات القصيرة للريغي فقط في المركز العاشر.

Exodus يصل إلى عامين

أمضى Exodus الآن عامين في مخطط ألبومات الريغي. تصل المجموعة إلى 104 إطارات مع عودتها إلى القائمة في المركز العاشر.

بوب مارلي يحيط بالمخطط

يحيط مارلي بمخطط ألبومات الريغي هذا الأسبوع، حيث يعود Exodus في المركز العاشر بينما يظل Legend ثابتًا في المركز الأول. أمضى المشروع الأخير 297 أسبوعًا في القائمة، ولم يترك العرش سوى مرة واحدة. تجعل هذه السلسلة الاستثنائية Legend واحدًا من أطول الأرقام الأولى استمرارًا في أي قائمة في التاريخ الأمريكي.

Exodus محجوب عن المركز الأول بواسطة Legend

Legend هو قوة مهيمنة لدرجة أنه تمكن حتى من منع العديد من مشاريع مارلي الخاصة من الوصول إلى المركز الأول في مخطط ألبومات الريغي. وصل Exodus إلى المركز الثالث، لكنه لم يتمكن أبدًا من استبدال التجميع الشعبي بشكل هائل.

Exodus أنتج العديد من كلاسيكيات الريغي

بينما Legend هو تجميع لأعظم الأغاني الناجحة، فإن Exodus هو ألبوم استوديو مناسب. تم إصدار الألبوم التاسع من مارلي وذا ويلرز في عام 1977، ويضم عددًا من أشهر مسارات موسيقي الريغي، والعديد منها يظهر أيضًا في Legend. أنتج Exodus كلاسيكيات مثل المسار الرئيسي، "One Love"، و"Three Little Birds".

Legend لبوب مارلي يعيش على مخططات متعددة

يظهر Exodus فقط على مخطط بيلبورد واحد في أمريكا هذا الأسبوع، ولكن يمكن العثور على Legend في إحصاءات متعددة. ينخفض الألبوم الكامل خارج أفضل 40 في تصنيف مبيعات الألبومات، متراجعًا من المركز 40 إلى المركز 42. كما ينخفض بمقدار 20 مكانًا في بيلبورد 200، مستقرًا في المركز 126.

Legend يقترب من الأرقام القياسية التاريخية للعمر الطويل

بينما ابتعد Legend بالكاد عن المركز الأول في مخطط ألبومات الريغي، فإن هذا الإحصاء هو في الواقع المكان الذي قضى فيه الألبوم الكامل أقل قدر من الوقت بين القوائم التي يشغلها حاليًا. وصل التجميع الآن إلى 723 أسبوعًا في مخطط مبيعات الألبومات الأعلى و904 في بيلبورد 200.

قبل شهر فقط، أصبح Legend ثاني ألبوم في تاريخ الولايات المتحدة يحقق 900 إقامة في بيلبورد 200. انضم إلى The Dark Side of the Moon لبينك فلويد، الذي يحتاج فقط إلى 10 إطارات أخرى ليصبح أول ميثاق لمدة 1000 أسبوع.

انخفاض مبيعات Legend لبوب مارلي

تفيد Luminate أنه في فترة التتبع الماضية، حقق Legend ما مجموعه 10,500 وحدة مكافئة بين المشتريات الخالصة ونشاط البث. من هذا المجموع، كانت 2,500 مبيعات فعلية — بالكاد تكفي للبقاء في قائمة مبيعات الألبومات الأعلى. انخفضت كل من المشتريات والاستهلاك الإجمالي لـ Legend بنسب مئوية ذات رقمين من الإطار السابق.

ستيك فيغر، شون بول وداميان مارلي

مارلي هو أحد الفنانين العديدين الذين يشغلون أكثر من مساحة واحدة في مخطط ألبومات الريغي في الوقت الحالي. هذا إنجاز كبير، بالنظر إلى أن التصنيف يتضمن 10 مراكز فقط.

يتصدر ستيك فيغر بثلاثي من أفضل المؤدين، حيث يحتل World on Fire، Wisdom، وSet in Stone المراكز 4 و7 و8، على التوالي. يحتفظ شون بول أيضًا بـ Dutty Classics Collection وDutty Rock في القائمة، في المركزين 3 و6، على التوالي.

يحتل المركز قبل مارلي مباشرة ابنه داميان "جونيور غونغ" مارلي. ألبومه Welcome to Jamrock لا يزال في المركز التاسع.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/21/bob-marley-rules-again-as-his-album-returns-and-hits-a-milestone/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

