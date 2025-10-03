ارتفاع BNB إلى مستويات جديدة مع تغير ديناميكيات السوق

ارتفع BNB بنحو 8% في 3 أكتوبر 2025، ليصل إلى 1,112 دولار. بلغ إجمالي التصفيات 391 مليون دولار، منها 268 مليون دولار من الصفقات القصيرة.

