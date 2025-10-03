ارتفع BNB بنحو 8% في 3 أكتوبر 2025، ليصل إلى 1,112 دولار. بلغت عمليات التصفية 391 مليون دولار، منها 268 مليون دولار من الصفقات القصيرة. تابع القراءة: ارتفاع BNB إلى مستويات جديدة مع تغير ديناميكيات السوق ظهر منشور ارتفاع BNB إلى مستويات جديدة مع تغير ديناميكيات السوق لأول مرة على COINTURK NEWS.ارتفع BNB بنحو 8% في 3 أكتوبر 2025، ليصل إلى 1,112 دولار. بلغت عمليات التصفية 391 مليون دولار، منها 268 مليون دولار من الصفقات القصيرة. تابع القراءة: ارتفاع BNB إلى مستويات جديدة مع تغير ديناميكيات السوق ظهر منشور ارتفاع BNB إلى مستويات جديدة مع تغير ديناميكيات السوق لأول مرة على COINTURK NEWS.
ارتفاع BNB إلى مستويات جديدة مع تغير ديناميكيات السوق
ارتفع BNB بنحو 8% في 3 أكتوبر 2025، ليصل إلى 1,112 دولار. بلغ إجمالي التصفيات 391 مليون دولار، منها 268 مليون دولار من الصفقات القصيرة.
