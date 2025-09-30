محلل بلومبرج: تحويل أصول الأسهم إلى رموز رقمية يشبه تحويل أصول العملات المشفرة إلى صناديق استثمار متداولة

أفادت PANews في 30 سبتمبر أن إريك بالشوناس، محلل ETF كبير في بلومبرج، قال إن السماح لمستخدمي العملات المشفرة الأصليين بشراء الأصول التقليدية في شكل "توكن" المفضل يشبه صناديق المؤشرات التي تسمح للمستثمرين العاديين بشراء أصول العملات المشفرة بشكل مألوف؛ لكن السوق التقليدي لديه كمية أكبر من الأموال، والأسهم المرموزة لها تأثير محدود على حصة سوق ETF.
