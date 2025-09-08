البورصةDEX+
محلل بلومبرج يكشف عن ثلاث عملات بديلة الأكثر احتمالاً للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية! "واحدة منها هي XRP..."

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 22:44
من المؤكد تقريبًا أنه ستتم الموافقة على صناديق ETF للعملات البديلة. في هذه المرحلة، لم يعد الحديث حول صناديق ETF يدور حول ما إذا كانت ستتم الموافقة عليها، بل متى.

بينما يشير المحللون إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تستعد لمنح الموافقة لمختلف العملات البديلة، جاء أحدث تصريح من محلل ETF في بلومبرج جيمس سيفارت.

وفقًا لمحلل بلومبرج الذي تحدث إلى Milk Road في مقابلة، يبدو أن العديد من الرموز على وشك الحصول على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وصرح سيفارت أنه من بين هذه العملات البديلة، تستوفي عملات بديلة مثل Chainlink (LINK) وStellar (XLM) وBitcoin Cash (BCH) وAvalanche (AVAX) وLitecoin (LTC) وPolkadot (DOT) معايير الإدراج.

بالإضافة إلى ذلك، قال سيفارت إن الأسماء الراسخة مثل XRP وSolana (SOL) وCardano (ADA) وDogecoin (DOGE) وShiba Inu (SHIB) لديها أحجام تداول عالية وهي على القائمة كمرشحين أقوياء بفضل أسواق المشتقات الراسخة الخاصة بها.

ومع ذلك، أشار محلل بلومبرج إلى أن XRP وADA وSOL هي المرشحون الأقوى.

وفي حديثه عن صناديق ETF للإيثريوم، أضاف سيفارت أن الطلب يمكن أن يزداد بشكل حاد بمجرد السماح رسميًا بالـ staking في صناديق ETF.

وفي تصريح حديث، قال المحلل إن السوق الحالي هو بالفعل في "موسم العملات البديلة" وأن الدورة الحالية ليست مثل الدورات السابقة.

كما أشار سيفارت إلى أن صناديق ETF للعملات البديلة تولد زخمًا تصاعديًا كبيرًا، ولكن ليس بنفس طريقة البيتكوين. ولهذه الغاية، حذر المحلل من أن صناديق ETF للعملات البديلة من غير المرجح أن تولد نفس رد فعل السوق مثل البيتكوين.

*هذا ليس نصيحة استثمارية.

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/

