محلل بلومبرج يضع احتمالية الموافقة على صناديق ETF للايتكوين وسولانا وXRP عند 100% بعد أن أصبحت نماذج 19b-4 "بلا معنى" بواسطة: Coinstats 2025/09/30 20:50

تأتي تعليقات بالشوناس بعد سلسلة من عمليات سحب 19b-4 الأخيرة لصناديق ETF الخاصة بسولانا، XRP، كاردانو، لايتكوين، دوجكوين، بولكادوت، وهيديرا.